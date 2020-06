Consulta aquí el Horóscopo de hoy, jueves 11 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de junio de 2020

Aries, cuidado con los excesos, debes medirte en lo que comas o bebas, puede que le caiga mal a tu organismo. Evita conflictos con tu pareja ya que piensa que hay otra persona en tu vida, dale seguridad y confianza. No pretendas que las personas hagan lo que quieres, esto puede causarte problemas con la gente.

Horóscopo hoy Tauro 11 de junio de 2020

Tauro, cuidado con lo que dices en una reunión, no todos podrán entenderte. Por complacer a otros descuidarás a tu pareja, con el tiempo sentirás un vacío y puede que sea tarde para reivindicarte. Debes solucionar los problemas que te atormenta y no dejar pasar más tiempo. Piensa bien antes de actuar.

Horóscopo hoy Géminis 11 de junio de 2020

Géminis, estarás viendo una construcción que en casa quedó pendiente en terminar. Puede que demore un poco más finalizar los cambios en casa, sé paciente pronto lo realizarás. Debes creer un poco más en lo que haces, no te dejes llevar por la tristeza, haz las cosas con entusiasmo. Todo se solucionará.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de junio de 2020

Cáncer, busca un poco más de actividades para que pases tu día y no te aburras. Descubres una mentira, nada se puede tener a la fuerza. Te sentirás decepcionado. Te liberas de una situación favorablemente. Escucha tu yo interior. Estarás bendecido en todo lo que inicies y será positivo en adelante.

Horóscopo hoy Leo 11 de junio de 2020

Leo, iniciarás un negocio en común con tu pareja. Éxito en planes y proyectos. Muchas bendiciones para ti en los negocios. Deberás atender un malestar en el pecho producto del estrés, descansa un poco, no todo es trabajo. Es el momento de buscar la tranquilidad. Todo fluirá de manera positiva, cuídate.

Horóscopo hoy Virgo 11 de junio de 2020

Virgo, utiliza tu intuición para determinar lo que no te conviene hacer. Deberás hablar claro con las personas que están a tu lado y escúchalos a ellos también ya que tienen cosas que aportar. Buenos logros y resultados deseados. Es el momento que habías estado esperando para hacer algo. Alegrías para ti.

Horóscopo hoy Libra 11 de junio de 2020

Libra, piensas en darle la oportunidad a esa persona que tanto te busca. Debes dar lo que sientes porque quieres y no porque te obligan hacerlo. Han cometido muchos errores y es hora de enmendarlos, un nuevo inicio en el amor te hará sentir motivado. Cuídate de gastos improductivos. Es tiempo de reinicios.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de junio de 2020

Escorpio, tendrás comunicación con una persona que maneja todo lo de economía. Estarás hablando de un negocio que generarán buenos ingresos. Tómate tu tiempo. Todos los sacrificios te harán más fuerte con mucha energía. Las experiencias de la vida no te permiten caer en errores. Confía en tu fortaleza.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de junio de 2020

Sagitario, no te sientes afectado por comentarios destructivos de personas que no te proporcionan nada positivo. Quiérete a ti mismo y que no te molesten las opiniones de otras personas sobre tu vida. Siéntete seguro de quien eres. Tomate tu tiempo en hacer tus cosas, evita las carreras. bendice cada momento.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de junio de 2020

Capricornio, mujer que te brinda apoyo incondicional. Se cierra un ciclo e inicias otro con nuevas oportunidades y con mucha abundancia. Sorprendentes ideas que te abren las puertas donde trabajas. Cuidado con el estrés. Alegrías, triunfos y bendiciones para ti. Estarás con dolor de columna, haz ejercicios.

Horóscopo hoy Acuario 11 de junio de 2020

Acuario, llega a tu vida una persona muy especial, tendrás en tus manos el poder de darle la ayuda que necesita. Sentirás satisfacción al cumplir con lo prometido, pero deberás dejar de preocuparte tanto, toda ayuda tiene un límite. Será un inicio de una relación bonita y esperada por ti. Llego la felicidad

Horóscopo hoy Piscis 11 de junio de 2020

Piscis, aprende a tener paciencia y deja que los demás manejen su vida, no puedes dirigir a todo el mundo a tu manera, cada quien es responsable de sí mismo. No llegues al límite con las cosas ten calma y claridad. Si sabes que alguien viene para ocasionarte problemas aléjate. Sé precavido y protégete

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio