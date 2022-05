Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 11 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de mayo de 2022

Aries, la desesperanza que hoy hay en ti bajará notablemente tu rendimiento y esto puede poner en duda tu puesto. No te desilusiones si no llegan los resultados que estabas esperando hasta hoy, siempre se puede buscar una solución. Discúlpate con esa persona que has lastimado o el karma tocará tu puerta cuando menos lo esperes.

Horóscopo hoy Tauro 11 de mayo de 2022

Tauro, estás colocando tus energías en el camino ideal, saca las dudas que hay dentro de ti. Vendrá a tu vida una persona que romperá todos los estereotipos que tenías, tu vida dará un giro increíble. La indecisión es algo que has normalizado en tu vida y es justamente lo que tienes que eliminar. Date la oportunidad de ser feliz.

Horóscopo hoy Géminis 11 de mayo de 2022

Géminis, has buscado un camino rápido para salir de los problemas tomando decisiones equivocadas, piensa bien cuál es el camino a tomar. El sentimiento de melancolía que tienes se debe a un presentimiento que te ha estado agobiando, tienes un enorme don dentro de ti y debes aprender a usarlo. Sonríele a la vida, sé agradecido.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de mayo de 2022

Cáncer, mueve tus ahorros, busca la forma de incrementarlos, si te mantienes estático vas a perder más de lo que creías. Deberás tener la madurez necesaria para asumir los nuevos compromisos que has de adquirir. Se responsable y comprometido. La actitud de un amigo te traerá confusiones, pregúntale cuáles son sus intenciones.

Horóscopo hoy Leo 11 de mayo de 2022

Leo, la dependencia es mala y aún peor cuando la asumes en todos los aspectos de tu vida. Toma el control de tu vida y tus decisiones. Problemas legales a causa de un descuido, debes estar mucho más atengo, estás a tiempo de prevenirlo. No tengas miedo de abrir tu corazón con esa persona que tanto te ha robado los pensamientos, la suerte está a tu favor.

Horóscopo hoy Virgo 11 de mayo de 2022

Virgo, el dar más allá de lo que te piden está bien hasta el límite donde atentas por tu salud, piensa en tu bienestar antes que en lo demás. Se aproxima un ambiente turbio por malos comentarios y chismes en el trabajo, mantente alejado de todo esto. Una irritación en tu piel va a causarte preocupación, sin embargo, solo se tratará de un tema hormonal.

Horóscopo hoy Libra 11 de mayo de 2022

Libra, no asistas a reuniones grupales por más que te insistan, en estos días te querrán inducir a esto. No seas débil, se fuerte y decidido, que nadie te manipule. Tendrás mucho éxito en el amor y mucha afinidad con quien este a tu lado. Tu salud está muy bien, pero te conviene hacer algo que te active. No dejes de luchar así la cosa se ponga difíciles.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de mayo de 2022

Escorpio, nunca es tarde para organizar tus finanzas, a pesar de que has estado llevando una vida desordenada económicamente, este es el momento de ahorrar. Acéptate y ámate tal cual cómo eres, ese ha sido el principal problema de sentirte tan solo. Hoy te sentirás en la capacidad de aumentar tu independencia.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de mayo de 2022

Sagitario, mueve las posiciones de las cosas de tu casa, planea una limpieza profunda para eliminar las malas energías que hay en ella. El hecho de que estés un tanto distraído es causa del cansancio mental que te agobia, cuidado, puedes olvidarte de un evento especial como consecuencia. Busca tu felicidad, solo tu decides con quien.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de mayo de 2022

Capricornio, has agotado todas las reservas de energías en esfuerzos innecesarios, es momento de pensar en ti y buscar tu paz. Tendrás una posibilidad de viajar que no esperabas, aprovecha la oportunidad. Disfrutarás de actividades que te llenarán el alma, todas sin planificar. Aprovéchalas al máximo.

Horóscopo hoy Acuario 11 de mayo de 2022

Acuario, planifica mejor tu presupuesto del mes. Haz borrón y cuenta nueva, deja los rencores a un lado y recupera esa relación que tanto te dolió perder. La persona que ha llegado a tu vida, no te defraudará, acepta dar un paso más sin miedo. Debes comer a las horas adecuadas, esto te está causando problemas gastrointestinales.

Horóscopo hoy Piscis 11 de mayo de 2022

Piscis, demuestra una actitud positiva en cada uno de tus objetivos y esto será reconocido muy pronto. Uno de tus mejores amistades declara su amor hacia ti y esto es algo que ha surgido de nada, no se viene arrastrando del pasado. Hoy sentirás con mucha energía, debes enfocarla en tus objetivos y no te distraigas.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

