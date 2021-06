Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 18 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de junio de 2021

Aries, dedica tiempo a tu cuidado personal, muchas veces el día a día te gana y olvidas de esta importante parte. Una noche de celebración. Error que debes solucionar por confiar en los que no saben. No hagas caso a los comentarios de las personas que te tienen envidia. Sal de la rutina y elige para ti un nuevo pasatiempo.

Horóscopo hoy Tauro 18 de junio de 2021

Tauro, date un tiempo para descansar de tantos pensamientos que te invaden ahora mismo, piensa en tu salud mental. Has una meditación para serenar tu mente. Creatividad en la escritura. Interés por temas de ciencia ficción. El pesimismo está nublando tu mente y te está impidiendo a llegar a tus propósitos. Algo que celebrar.

Horóscopo hoy Géminis 18 de junio de 2021

Géminis, afortunado encuentro en horas de la mañana o durante un desayuno definirá una situación. Si estás en un plan de iniciar un dieta o ejercicios, es mejor que acudas a un profesional para ello. Deja de decir que no en todo momento, atrévete a vivir cosas nuevas y comienza a decir que sí a cosas divertidas para ti.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de junio de 2021

Cáncer, nunca te calles lo que sientes, siempre expresa lo que sientes en tu corazón. Una nueva oportunidad académica o profesional que te pondrá en un tres y dos. Estás a tiempo de pasar muy buenos momentos con tu familia, aprovéchalos. Expande tus horizontes, intenta ver el mundo desde diversos puntos de vista.

Horóscopo hoy Leo 18 de junio de 2021

Leo, el optimismo y la mente positiva adornará y estimulará la buena suerte en tus caminos. Realizarás pequeños arreglos en tu casa con el fin de mover algunas energías. Problemas cardiovasculares llamarán tu atención. Haz tus oídos sordos ante una noticia malintencionada que te llega, solo quieren hacer sentir mal.

Horóscopo hoy Virgo 18 de junio de 2021

Virgo, realiza ejercicios de respiración. Abre tu corazón y comienza a vivir momentos con tu familia ay amigos que por mucho tiempo has dejado atrás. Las caras amargadas cambiarán hacia la armonía. Evalúa en quien confiar tus cosas personales. Una llamada en la que no puedes escuchar bien lo que te dicen. Algo tejido llamará tu atención.

Horóscopo hoy Libra 18 de junio de 2021

Libra, has estado por mucho tiempo haciendo planes que no llevas a cabo, no lo pienses más. Contacto con médium o psíquico experto. Intuición. Planes para disfrutar en el verano. Te sentirás tentado por una tercera persona, está en tus manos lo que pueda pasar. Oportuna respuesta estimulará tu entusiasmo. Discusiones alejan una amistad.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de junio de 2021

Escorpio, estos tiempos te pueden hacer sentir un poco agotado a pesar de no haber hecho un esfuerzo físico. Evaluación favorable. Logras pacificar a los envidiosos y opositores con una atinada estrategia y con la ayuda de alguien del sexo opuesto. Encontrarás al amor que tanto esperabas, solo deber ser paciente. Tu mejor amigo se acerca.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de junio de 2021

Sagitario, sentirás un poco mal de tu estómago, pero sabrás que es la parte emocional que te está afectando. Elige bien a tus amistades, hay quienes estarán por interés a tu lado. No confíes. Tus emociones se han transformado después del tiempo, tómate un tiempo para pensar en lo que quieres para el futuro. Ten cuidado con los resfríos.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de junio de 2021

Capricornio, llega un dinero a tus manos, deberás pensar bien en que invertir o ahorrar. Evitar los arranques temperamentales Situaciones amorosas te llevara que mirar un poco hacia atrás y querer volver al pasado. Un cumpleaños que celebrar. Una mujer muy positiva te ayudará a salir de un tránsito de inestabilidad con sus consejos.

Horóscopo hoy Acuario 18 de junio de 2021

Acuario, debes olvidarte de querer cambiar todo en un día, no te desesperes y vive un día a la vez. Temple temerario que te ayuda a decidir. No dejes que la ansiedad afecte tu vida amorosa, busca controlar tus impulsos. Si te aíslas puedes perder muchas oportunidades. Mira hacia futuro que algo bueno te espera. Tiempo de renacimiento.

Horóscopo hoy Piscis 18 de junio de 2021

Piscis, aplaca la ansiedad para que puedas organizar mientras esperas algo importante. Te sentirás últimamente un poco más sentimental de lo normal, pero no te preocupes que solo será un muy breve tiempo. Hoy debes estar positivo, por más problemas que se te presenten. Con organización podrás dedicar tu tiempo a tus aficiones.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio