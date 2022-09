Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 18 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de setiembre de 2022

Aries, no dejes pasar ninguna oportunidad que se presente el día de hoy. No desprecies aquello que te ofrecen por más pequeño que sea. Debes aceptar que muchas veces los celos se apoderan de ti, controla tus emociones. No pases por alto eso que para ti es importante, dedícate hoy a tu bienestar. No pierdas el tiempo con lo que no vale la pena.

Horóscopo hoy Tauro 18 de setiembre de 2022

Tauro, ten precaución a la hora de salir a la calle a altas horas de la noche, cuidado con robos. Debes tener cuidado con las inversiones que hagas relacionadas con socios. Sentirás que la pasión en tu relación aviva la llama después de un mal momento. La estabilidad emocional está influyendo en la laboral, debes aprender a separar.

Horóscopo hoy Géminis 18 de setiembre de 2022

Géminis, hoy será un día muy especial junto a tu familia. Tienes el don de hacer sentir bien a quién te rodea, tendrás días de mucha demanda de atención. Cuidado con las relaciones tóxicas, solo traen el atraso a tu vida. Tómate un break cada 30 min para hacer respiraciones, esto ayudará a tu organismo a sentir esa sensación de bienestar que necesita.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de setiembre de 2022

Cáncer, mantén el orden en tu hogar para que nada se salga de control. Aléjate de la rutina y comienza a crear, innovar y vivir; la alegría llegará pro sí misma. Tómate un tiempo, no le temas al descanso que todos lo merecemos. Por más que quieran persuadirte no dejes que nadie compre tus valores y principios, mantente firme.

Horóscopo hoy Leo 18 de setiembre de 2022

Leo, tendrás que tomar una decisión entre dos personas sobre una relación. Deja de darle tantas vueltas al asunto, concrétalo que después puede ser muy tarde. La rutina ha sido tu peor enemiga en estos días, trata de hacer las cosas diferentes. Busca ayuda profesional para poder enfrentar los miedos que te están afectando.

Horóscopo hoy Virgo 18 de setiembre de 2022

Virgo, deja de escapar de las responsabilidades que tienen, postergar no es una opción. Deberás tener una conversación familiar para llegar a algunos acuerdos. Estás confundido en este momento y debes tomar una gran decisión, aunque te recuerdo que en el amor no existen dudas. Cuidado con las distracciones, enfócate.

Horóscopo hoy Libra 18 de setiembre de 2022

Libra, recibes un dinero que no has estado esperando y ayuda a solventar deudas. Recibes ayuda de una mujer sobre temas espirituales. En el amor está la reciprocidad no siempre debes ser tú quién da más. No todo lo que sucede es grave, mantén la calma. Te entregan un obsequio que te llenará de alegría, los mejores momentos disfrútalos.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de setiembre de 2022

Escorpio, un negocio relacionado a alimentos comienza a dar frutos. Buscas apoyo emocional en un amigo. Un miembro de tu familia no controla sus impulsos y comete un error. Sentirás molestias en tus piernas y deberás realizarte un chequeo médico. Realizas una entrevista que te trae muchos beneficios, lo que esperabas por fin llega a ti.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de setiembre de 2022

Sagitario, las malas decisiones se toman con la cabeza caliente, ten cuidado con lo que hagas o digas. Logras concretar un negocio que había estado parado. Los vínculos laborales deben ser claros y no debemos confundirlos con relaciones amistosas, esto puede traerte consecuencias. Ten cuidado con las alergias en la piel y un producto.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de setiembre de 2022

Capricornio, no hay nada peor que asumir, nunca te quedes con la duda y busca repuestas directamente de las personas involucradas. Toma un descanso y no te dejes llevar por el estrés. Evalúa bien si deberías hacer esa inversión recuerda que no debes apresurarte para tomar decisiones tan delicadas. Una persona del pasado te proponer establecer una relación.

Horóscopo hoy Acuario 18 de setiembre de 2022

Acuario, deja de procrastinar los quehaceres y organiza bien tu tiempo, verás que tendrás mejores resultados. No dejes que los problemas económicos influyan en tu vida personal. Una persona cercana a ti busca involucrarte en un problema, ten cuidado. Logras activar tus habilidades de seducción para ganar el corazón de una persona.

Horóscopo hoy Piscis 18 de setiembre de 2022

Piscis, las segundas oportunidades son buenas siempre y cuando esa persona lo merezca, evalúa muy bien tu decisión. Soluciones de problemas que tienes a nivel familiar. Te preocupas mucho por la salud de tu entorno al punto que has olvidado la tuya, piensa más en ti. Realizas chequeos médicos para descartar algo que te está preocupando.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

