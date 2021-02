Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 2 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de febrero de 2021

Aries, debes organizar tu economía, estamos viviendo tiempos difíciles y no debes derrochar. Inicias un proyecto con mucho entusiasmo, suerte en este nuevo emprendimiento. No dejes a un lado a las personas queridas por otras que recién conoces. Cierra un ciclo e inicias otro en lo laboral, con sus tropiezos.

Horóscopo hoy Tauro 2 de febrero 2021

Tauro, cambia tu rutina antes de dormir y realiza una relajación para que logres un descanso profundo y dejes de tener esos sueños que te perturban. Ten más cuidado con tu salud, cuida tu alimentación. Ten más seguridad en ti mismo, pierdes oportunidades siendo indeciso. Te liberas de personas que no te suman.

Horóscopo hoy Géminis 2 de febrero de 2021

Géminis, hoy es un día para reflexionar, para pensar que cosas debes de cambiar y mejorar en tu vida y además debes programar tu semana para que sea productiva. Te llegará una propuesta de trabajo, pero tendrás temor de aceptar. Sé más positivo. Actívate y sal adelante. Recibirás noticias de embarazo cerca de ti.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de febrero de 2021

Cáncer, buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía. Escucha tu intuición o tu voz interna para que puedas hacer las cosas bien. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar. Si algo te molesta déjalo ir, no te enfoques en lo que no te conviene.

Horóscopo hoy Leo 2 de febrero de 2021

Leo, no dejes a un lado a las personas queridas por otras que recién conoces. Haz una afirmación positiva todos los días en lo que quieres, repite YO TODO LO PUEDO. Llega una persona a tu vida para sacarte de esa tristeza. Hay personas que son negativas para ti y deberás mantenerlas alejadas para evitar problemas.

Horóscopo hoy Virgo 2 de febrero de 2021

Virgo, vive un día a la vez. La rutina es algo que te aburre con facilidad, necesitas de cambios constantes, cuidado eso te desequilibra, piensa bien las cosas antes de tomar una decisión. Te sentirás decepcionado de una persona en especial, conversa y aclara las cosas. Organízate mejor en todo, y las cosas se arreglarán.

Horóscopo hoy Libra 2 de febrero de 2021

Libra, no discutas en la calle ya que te trae muchos problemas, calma y respira antes de hablar y actuar, no seas impulsivo. Tendrás que ser más abierto y expresivo con el ser que amas. Avanza poco a poco y veras que tendrás buenos resultados. Deja el pasado atrás, no revivas lo que ya paso, te trae conflictos e inestabilidad.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de febrero de 2021

Escorpio, revisarás algunos papeles que te tienen preocupado, pronto podrás realizar ese trámite que quedo pendiente. Aprender a canalizar tu energía y no enojarte tan rápido. Estas cargado de malas energías, debes limpiártelas con sal marina. Malestar gripal. Nuevas oportunidades se te presentan para trabajar.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de febrero de 2021

Sagitario, controla tus nervios haciendo actividades de distracción, como por ejemplo ver una película o algún juego de mesa con la familia. Te preparas para algo importante. Alcanza tus objetivos y que nadie te detenga. No permitas que otros decidan por ti, demuestra que tú puedes tomar tus propias decisiones.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de febrero de 2021

Capricornio, te alejas de un lugar que no te gusta. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos. Haz cambiado y para bien. modificarás algo en tu rutina de vida para aprovechar el tiempo en cosas productivas. Esfuérzate más en lo laboral. Debes de disfrutar los pequeños placeres de la vida. Deja que las cosas fluyan.

Horóscopo hoy Acuario 2 de febrero de 2021

Acuario, descansa por las noches y en el día dedícate a trabajar, así no te agotarás y rendirás mejor. Aléjate de personas negativas, no trates de ayudar a todo el mundo. Piénsalo bien, date una nueva oportunidad de amar, deja los miedos atrás. Controla tu mal carácter, te enojas muy rápido y eso no te deja pensar bien las cosas.

Horóscopo hoy Piscis 2 de febrero de 2021

Piscis, alguien querrá quitarte lo que es tuyo, tendrás un inconveniente, no te puede negar algo que es tuyo, lucha por conseguirlo. Cuídate de vecinos que no son buenos amigos. Cierra un ciclo e inicias otro en lo laboral. Vences ese obstáculo. La suerte está de tu lado. Debes ser más discreto en lo que haces.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio