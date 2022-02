Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 20 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de febrero de 2022

Aries, preocupación por sacar una ganancia de un esfuerzo realizado. Demuestras sinceridad y verdad en lo que dices y te anotas un triunfo. En una reunión te reencontrarás con amigos de trabajo mientras estás con tu pareja y hay celos. Los astros te ofrecen bienestar, pero hay tensión entre lo viejo y lo nuevo por venir. Disgusto en la vía pública.

Horóscopo hoy Tauro 20 de febrero de 2022

Tauro, se vendrán tomas de decisiones que debes asumir con responsabilidad. Si crees que no podrás cumplir con todas las tareas o compromisos, pues bien, no solo lograrás sacarlas adelante, sino que gracias a tu responsabilidad y disciplina también disfrutarás de una temporada alegre y llena de excelentes oportunidades. Felicidades.

Horóscopo hoy Géminis 20 de febrero de 2022

Géminis, trabaja duro por los logros que esperas, nada podrá separarte de lo que por ley te mereces. No cuentes a nadie lo que harás hasta que se cumpla, nunca se sabe las intenciones y los deseos de los demás. La vida te da cambios inesperados, debes estar preparado. Arreglos en tu vivienda que culminas. Malestar en tu cuerpo.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de febrero de 2022

Cáncer, un tema importante que implica valores familiares. No te metas en problemas, evítalos. Deberás estar pendiente de una persona que venga a reclamarte algo, se acercara con malas intenciones. Aprovecharás una oportunidad que te ofrecen de imprevisto. El amor está en el aire, pronto lo resolverás. Un renacimiento que te quitará el sueño está por venir.

Horóscopo hoy Leo 20 de febrero de 2022

Leo, es necesario que aclares tu mente y encuentros con el pasado. Podrás lograr experimentar una alegría interior cuando sanes el alma de tus dolores más íntimos. Manifiesta todos tus encantos. Te pondrás en el lugar de otros y verás el problema de otra manera. La meditación puede ser positiva para ti en este día. Eres libre si te sientes libre.

Horóscopo hoy Virgo 20 de febrero de 2022

Virgo, si te sientes débil y vulnerable es hora de tener más confianza en ti mismo y enfocar tu fuerza de voluntad a un logro específico. Preocupación por un familiar. Lo bueno es hablar para aclarar situaciones, la comunicación es muy importante. No te amarres a situaciones conflictivas que se convierten en toxicas para tu vida. Viajes cortos por disfrute.

Horóscopo hoy Libra 20 de febrero de 2022

Libra, abona el terreno para cumplir tus sueños. Aportarás brillantes ideas al trabajo y mejorarás cada día. Serias propuestas laborales que exigen cautela y mucho ímpetu. El factor sorpresa reinará hoy. Firmas acuerdos con alegrías. El dinero puede estar, pero aun así no es lo que necesitas. No discutas con personas desequilibradas. Saldrás de un apuro.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de febrero de 2022

Escorpio, muchas son las disputas que al fin quedaran atrás, pero debes afrontarlas objetivamente. No te detendrás hasta conseguir tu propósito, actúa con cautela y mira siempre hacia delante. Estas preparado para afrontar todos los cambios que han de venir para ti, no desesperes. No te excedas en tus acciones, debes mantenerte tranquilo. Descansa.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de febrero de 2022

Sagitario, estarás a salvo y tranquilo, pero igual debe a mantener atenta tu guardia. Una situación que te tenía atormentado se soluciona, por fin ordenas tu vida. No dejes que manipulen tu vida. En el amor deberás tomar una decisión en tu relación actual, hay cosas que no están claras, es mejor que lo soluciones de una vez por todas, no sufras más.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de febrero de 2022

Capricornio, sale sol que iluminará tu camino. Con firmeza y fuerza tomas una decisión y te dará estabilidad. Te pondrás al día con un seguro, es mejor ser precavido en la salud. Grandes ganancias están por venir y algunas serán inesperadas. En el amor, este día será bueno para compartir, disfrutarás de un encuentro con alguien especial.

Horóscopo hoy Acuario 20 de febrero de 2022

Acuario, manifestarás muy cansado por el trabajo excesivo que haces a diario. Concentra tus energías en todo lo que te ayude a progresar en eso que estás realizando en estos momentos. Asistirás a una charla, curso o foro donde conoces a personas muy especiales. Hecho curioso planificando una salida con la familia. No te quejes tanto.

Horóscopo hoy Piscis 20 de febrero de 2022

Piscis, mira atento las señales que se presentan para guiarte en el camino. Es hora de liberar esas emociones que te asfixian y no te dejan avanzar, suelta todo aquello que no te hace bien, el pasado déjalo atrás y vive intensamente lo que tienes ahora. Celebra tus logros y lucha por lo que quieres sin temor. Vota lo que está roto en tu casa.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

