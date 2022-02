Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 21 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de febrero de 2022

Aries, vienen cambios en lo profesional, serán muy positivos. No creas mucho en lo que te dicen, espera los hechos y rodea tu vida con amor. Nada de lamentos ni de victimismo, deja todo eso atrás y arranca el camino con entusiasmo. Superas una situación dolorosa familiar. No te distraigas en algo que haces. Cuida la salud. Eleva la frecuencia de tu intuición.

Horóscopo hoy Tauro 21 de febrero de 2022

Tauro, cuidado con opiniones de terceros, ya es hora de que pruebes algo nuevo. Te espera un sitio mucho más cómodo para vivir, prepárate a los cambios que han de venir. Asegúrate de estar bien informado al finalizar una transacción de negocios. Ponte al día con el uso de los recursos tecnológicos. Atracciones que te animan y motivan, arriésgate.

Horóscopo hoy Géminis 21 de febrero de 2022

Géminis, es necesario manejar las ganancias que llegan y administrarlas correctamente, de ti depende mantener el equilibrio correcto. Celebraciones te llenan de alegría y el bienestar se refleja en tu nueva salud y estado físico. Cuidado con salidas nocturnas. Pondrás empeño en lo que quieres. Mantente atento a las señales que el universo tiene para ti.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de febrero de 2022

Cáncer, no te puedes dejar llevar por depresiones, ármate de valor y supera cualquier obstáculo. Come adecuadamente y con calma. Evita cualquier malestar en el estómago. Es momento de abrir tu mente y tu corazón y de reconocer quienes te aman y quieren lo mejor para ti, no te cierres, acepta la ayuda que te brindan.

Horóscopo hoy Leo 21 de febrero de 2022

Leo, fortalecerás el día de hoy el vínculo familiar saliendo de lo rutinario. Escucha tu yo interno y guíate con confianza. El tiempo es tu mejor aliado y forma parte de lo que más te hace crecer. Piensa en ser dúctil para realizar los cambios que deseas. Tradiciones familiares te harán tomar decisiones. Mantén tu vida en balance. Indecisiones con la pareja.

Horóscopo hoy Virgo 21 de febrero de 2022

Virgo, mejor si dejas de pensar en cómo hacer las cosas y hazlas, verás que te sentirás mejor. Algo con persona muy amorosa hace que cambie tu día para bien, siempre se aprenden cosas nuevas anímate y sigue luchando por lo que deseas. Te ofrecen un nuevo proyecto. Estarás molesto por algo que te ofrecieron y no han cumplido. Mujer amiga que te apoya en idea.

Horóscopo hoy Libra 21 de febrero de 2022

Libra, hay cosas que deben ser esclarecidas, si te aíslas de las personas que te pueden ayudar, puedes caer preso de muchas emociones negativas. Harás un ritual con velas, pero pon de tu parte y cree en lo que haces, estarás resistiéndote a hacer un cambio. Iniciar un estudio te hace bien por tu propia evolución. Reconciliación en puerta.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de febrero de 2022

Escorpio, no te sientas frustrado por la intervención de terceras personas que se han metido en tu vida, sé más cerrado en tus cosas y defiende lo que te has ganado con esfuerzo. No pospongas esas cosas que te ofrecen felicidad. Analiza antes de opinar. Sé realista de lo que hay a tu alcance para crear lo que deseas. Si algo se detiene espera el momento, pronto todo se reanudará.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de febrero de 2022

Sagitario, te critica una persona cercana por una imprudencia tuya, pero lo solucionas demostrando tu creatividad. Solo ten confianza en ti mismo, encontrarás la solución que necesitas. Celebraciones que te alegran la vida con personas especiales para ti. Todo fluirá de manera positiva. Conserva tu fuerza interior. Tu pensamiento es poderoso, emplearlo a tu favor.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de febrero de 2022

Capricornio, últimamente has estado dando muchas vueltas a la idea de lo que debes hacer con tu futuro, no dejes que esto te llene de ansiedad y busca e apoyo de una persona de tu familia que te pueda orientar. No te sacrifiques por temas que no te incumben, en este momento es necesario ser un tanto egoísta. deberás persistir.

Horóscopo hoy Acuario 21 de febrero de 2022

Acuario, recuerda que la sinceridad debe ser lo primero, no debes herir los sentimientos de las personas que te aman. Hoy que quizás tendrás algo más de tiempo del que dispones a diario, acude a la llamada de tu familia porque quieren hablarte de algo. No les des más largas a aquella decisión de rehacer tu vida, es momento de hacerte feliz.

Horóscopo hoy Piscis 21 de febrero de 2022

Piscis, hoy tendrás muy buenas energías, aprovéchalas para materializarla en dinero, cierra aquel negocio que has estado posponiendo de hace tiempo. Debes cambiar la visión que tienes hacia ti, comenzar a buscar la forma de capacitarte y creer en cada una de tus habilidades. Los demás no pueden pensar como tú, recuerda que La felicidad está a tu lado.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO