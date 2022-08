Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 22 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de agosto de 2022

Aries, estarás en una situación que no te compete, evítala y no te involucres en cosas que te traerán problemas a futuro. Recibes una noticia desagradable, mantén la calma. Firmarás un contrato. Escucha a tu corazón, no te cierres las puertas del amor sin antes darte la oportunidad de ser feliz. Buscarás ayuda profesional para equilibrar tus emociones.

Horóscopo hoy Tauro 22 de agosto de 2022

Tauro, haces una remodelación en tu casa, haz participe a tu familia de los cambios que deseas realizar. Llega una visita inesperada, te pedirá ayuda. Te envuelve algo místico, pídele a un santo de tu preferencia lo que necesitas, hazlo con fe. Bendición del cielo que te abre caminos, agradece por lo que has de recibir. Éxitos en todo.

Horóscopo hoy Géminis 22 de agosto de 2022

Géminis, ten cuidado en el trabajo, tendrás un altercado que si no los sabes manejar te traerá inconvenientes y causará tensión en el ambiente laboral. Tienes pensado viajar con tu pareja, planifícalo bien y que este a su alcance. Necesitas hacer cambios en tu vida, sal de la rutina. Cambios positivos en tu ámbito personal, paciencia.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de agosto de 2022

Cáncer, buscarás tener nuevas experiencias laborales que te ayuden a crecer como persona. No toleras perder tu libertad, expresa tu sentir ante cualquier situación incómoda que se te presente. Visitas un lugar especial. Conocer a personas que te ayudarán a impulsarte. Nunca olvides tomar en cuenta a tus seres amados.

Horóscopo hoy Leo 22 de agosto de 2022

Leo, una persona te da la confianza en emprender un negocio. Comienza a pensar en ti y tu salud mental. Familiar te busca por ayuda económica y esto te trae discusiones con tu pareja. Ten cuidado con las enfermedades del estómago, cada una de tus emociones son reflejadas ahí. Busca un guía espiritual que te ayuda a estabilizarte.

Horóscopo hoy Virgo 22 de agosto de 2022

Virgo, no tengas miedo en arriesgar un poco más de lo habitual, esto te puede traer grandes sorpresas. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión. Confía en tu equipo o socios. Viaje por temas familiares. Te preocuparás por el buen funcionamiento de algo que está a tu cargo. Dolor en la espalda producto del estrés.

Horóscopo hoy Libra 22 de agosto de 2022

Libra, los momentos difíciles que has estado atravesando llegan a su fin, es momento de recuperar el orden de tu vida. Alguien viene a ti a pedirte disculpas por cometer una imprudencia. Deberás enfrentar situaciones nuevas con mucha sabiduría para poder avanzar y no estancarte. Nuevos caminos para ti se abren, no dejes pasar las oportunidades.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de agosto de 2022

Escorpio, viene a tu vida una gran oportunidad que no puedes desaprovechar por más que el miedo pueda invadirte. El regreso de una persona a tu vida te dará el ánimo que tanto necesitabas. Disfruta de los pequeños y buenos momentos en familia. Recuerda que todo esfuerzo trae frutos consigo. No desesperes, las cosas se darán lentamente.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de agosto de 2022

Sagitario, necesitarás de protección espiritual ante una situación negativa. Viajes próximos. Recibes un mensaje inesperado de un ser amado. Se fuerte ante una situación familiar inesperada. Cambio en tu horario de descanso que te favorece. Recibes una mayor remuneración económica. Invierte en tu conocimiento.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de agosto de 2022

Capricornio, inicias una nueva etapa que traerá buenos frutos a tu vida. Debes tener sentido de pertenencia. Nuevas oportunidades los astros están haciendo que brilles. No dejes que los comentarios negativos de las personas que te rodean te perjudiquen, cree en ti. No te detengas, tus ángeles te acompañan. Perseverancia.

Horóscopo hoy Acuario 22 de agosto de 2022

Acuario, tendrás malestar por estrés. No dejes para después lo que es importante hacer hoy. Cometes un error, escuchas a otras personas antes que a los tuyos. Se burlan de ti personas que no valen la pena ni discutir. Evita las peleas innecesarias. Te reúsas a buscar otro empleo, si ves que te estancas debes buscar avanzar. Mente positiva.

Horóscopo hoy Piscis 22 de agosto de 2022

Piscis, tu vida da un giro inesperado, acontecimientos importantes crean la necesidad de adaptarte rápidamente. Evita discusiones en la casa, sobre todo delante de los hijos. Termina lo que empiezas, dejar para mañana las cosas te traerán atraso a tu vida. un tema de propiedades, tierras o alquileres se soluciona.

