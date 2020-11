Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 23 de noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de noviembre de 2020

Aries, los que buscan amor deberán estar alerta ya que alguien del pasado regresa ofreciendo la estabilidad que quieres. No permitas que abusen de tu buena fe. Encontrarás refugio y apoyo en tu pareja frente a un problema que se les presentará. El universo te recompensa con dinero que llega de forma fácil, fluida y cómoda.

Horóscopo hoy Tauro 23 de noviembre de 2020

Tauro, necesitan más libertad para ir tras sus sueños, conversa con tu familia sobre ese tema ellos te apoyarán. Tienes que hacer un nuevo plan de vida, algo estás haciendo mal. Cuidado con los valores de tu sangre. Debes pensar bien las cosas antes de tomar una decisión. Cuidado en hacer algo que luego te arrepientas.

Horóscopo hoy Géminis 23 de noviembre de 2020

Géminis, rompe con ataduras que no te permiten avanzar. Sal de la rutina, realiza cambios positivos. Conversación importante con una persona en tu trabajo que te hará tomar una decisión importante. Reconoces un amor del pasado. Aprovecha que el universo está conspirando a tu favor. Realizas compras imprevistas.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de noviembre de 2020

Cáncer, revisarás un plan o proyecto de vida, pide la asesoría de alguien competente. Haz lo que indique tu corazón, déjate llevar y disfruta del amor. Fluye, da lo mejor de ti y busca tu felicidad. Cuida tu piel y tu sistema inmunológico. Este día todo comenzará a tener el orden perfecto. Crecimiento profesional, ascenso.

Horóscopo hoy Leo 23 de noviembre de 2020

Leo, hablas con un abogado y pones en orden unos papeles. Debes ser cuidadoso al tomar decisiones. Ábrete a nuevos proyectos. No le des importancia a quien no la tiene, pero se justo con las personas que tienes a tu lado. No permitan que otras personas decidan por ti. Celebraciones con familiares y amigos.

Horóscopo hoy Virgo 23 de noviembre de 2020

Virgo, tienes pendiente un viaje por carretera, debes prepararte y cuidarte. Es el momento propicio para establecer las bases de proyectos a largo plazo. No puedes seguir atado al pasado, la persona que se va debes despedirla y cortar con esa etapa. Se te dará lo que tanto anhelas. Vive el momento presente.

Horóscopo hoy Libra 23 de noviembre de 2020

Libra, deberás hacerte un chequeo médico, algo relacionado con los riñones que te preocupa. Evita los problemas en el trabajo ya que solo conseguirás alterarte y el mayor perjudicado serás tú. Alguien del pasado podría regresar y quizás no estés preparado para ese encuentro. Asumes el poder en tus finanzas.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de noviembre de 2020

Escorpio, no deberás hacer ninguna inversión hasta que estés completamente seguro de hacerlo, tomate un tiempo. Alguien te va a indicar qué tienes que hacer para lograr éxito, escucha consejos. Estás pensando en un nuevo proyecto, se ve positivo. Consigues estabilidad económica luego de una larga lucha. Éxitos.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de noviembre de 2020

Sagitario, sientes que estás con alguien que su mente está enfocada en otra persona, aclara las cosas a tiempo. Hay un sacrificio que tienes que hacer para lograr la estabilidad que quieres. Reunión con superiores donde te otorgan aumento de sueldo. Mantente tal como vas que las buenas oportunidades no tardan en llegar.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de noviembre de 2020

Capricornio, cuidado con lo que firmes que pueda ser usado en tu contra. Debes hacerte revisiones médicas frecuentes para evitar infecciones. Alguien no te está respetando, date tu lugar. Cuidado con problemas con el estómago, debes acudir al especialista para evitar males mayores. Un viaje que planificas con fuerza se logra dar.

Horóscopo hoy Acuario 23 de noviembre de 2020

Acuario, hay momentos donde necesitamos amistades que nos ayuden a crecer como personas, te ayudarán muchísimo. Te sientes cansado, conecta tu fuerza interior y superarás cualquier obstáculo. Cuidado con inversiones. Los solteros tienen un encuentro con alguien que les dará mucha felicidad. Todo fluirá de forma excelente.

Horóscopo hoy Piscis 23 de noviembre de 2020

Piscis, tendrás que modificar tu manera de trabajar o de desenvolverte ya que no estás llegando a las metas que te has propuesto. Descubres una mentira, te sentirás traicionado. Hay que quitar gastos de cosas que no necesitas, reorganiza tus finanzas. Debes confiar y delegar responsabilidades. Relájate un poco.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio