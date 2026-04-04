El presidente estadounidense Donald Trump emitió un ultimátum dirigido al gobierno iraní sobre la situación en el estrecho de Ormuz. La advertencia exige la liberación del paso marítimo en un plazo de 48 horas, bajo amenaza de acciones militares si no se atiende la solicitud.

Durante una intervención pública en Florida, Trump se refirió a los recientes incidentes ocurridos en la zona del Golfo Pérsico. De acuerdo con su mensaje, la presencia de fuerzas iraníes en ese sector constituye una obstrucción a la libre circulación internacional.

💥🗣 Trump amenaza con "desatar un infierno" en Irán si no se llega a un acuerdo en 48 horas



Los medios iraníes reportan que las fuerzas de Israel y EE.UU. realizaron ataques contra dos plantas petroquímicas en el sur del país. https://t.co/J04oPlD4V9 pic.twitter.com/SLSfqKYILb — Sepa Más (@Sepa_mass) April 4, 2026

Evaluación militar y respuesta estadounidense

El exmandatario afirmó que Estados Unidos mantiene capacidad operativa para responder ante cualquier bloqueo marítimo que afecte la seguridad regional. En ese contexto, señaló que de persistir la situación se procederá con una represalia de gran alcance.

Trump aseguró que la decisión busca proteger las rutas comerciales y garantizar el tránsito de petróleo hacia los mercados internacionales. En su intervención expresó que “el estrecho de Ormuz se abrirá, y si no ocurre en las próximas 48 horas, desataremos un infierno que nadie ha visto antes”.

La declaración fue catalogada como una advertencia directa hacia Teherán. Representantes del entorno político del exmandatario indicaron que se trata de un mensaje preventivo ante las tensiones acumuladas en la región.

Fuentes cercanas al Pentágono informaron que se evalúan diferentes escenarios para responder ante una posible escalada militar. La Marina estadounidense mantiene unidades desplegadas cerca del Golfo de Omán mientras se analiza la viabilidad de una intervención.

En respuesta a las palabras del exgobernante, autoridades iraníes manifestaron que no modificarán sus operaciones en la zona. Argumentaron que las acciones en el estrecho corresponden a la defensa de su soberanía y que no cederán ante presiones externas.

Expertos en relaciones internacionales advirtieron que la crisis podría generar un aumento en el precio del petróleo y afectar las rutas comerciales globales. Los mercados energéticos reaccionaron con alzas inmediatas tras conocerse las declaraciones de Trump.

Analistas en Washington consideran que este pronunciamiento podría influir en la política exterior estadounidense durante el año electoral. Mencionaron que la situación marca un nuevo punto de fricción entre Estados Unidos e Irán, con implicaciones para sus aliados en Medio Oriente.

La Casa Blanca no emitió respuesta oficial a la amenaza, que fue difundida a través de medios estadounidenses y plataformas digitales. Con el plazo impuesto por Trump en marcha, la atención internacional permanece centrada en la reacción que adopte el gobierno iraní.