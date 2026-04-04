Con el paso de los años, diversas tradiciones vinculadas a la Semana Santa han dejado de practicarse en distintos países. Muchas de ellas surgieron en contextos de fuerte influencia religiosa y cultural, pero actualmente han sido reemplazadas por celebraciones más simbólicas y litúrgicas.
Entre las creencias más conocidas figura la idea de que durante la Semana Santa no se debía realizar el baño personal. Esta costumbre se registró en zonas rurales de países como España y en algunas regiones de América Latina, donde se asociaba el periodo religioso con el recogimiento total. Hoy esta práctica no tiene vigencia ni sustento religioso.
Otra tradición antigua corresponde a prácticas de penitencia extrema en la Edad Media, especialmente en España y otros países europeos, donde algunos fieles realizaban autoflagelaciones como forma de expiación.
Con el tiempo, estas manifestaciones fueron abandonadas y ya no forman parte de las celebraciones actuales.
También se han difundido relatos sobre supuestas formas de disciplina física a menores durante estos días en algunos contextos rurales de América Latina, como Perú o México, vinculadas más a costumbres sociales de épocas pasadas que a la religión en sí.
En la actualidad, estas prácticas están completamente descartadas y son consideradas obsoletas.
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