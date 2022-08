Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 24 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de agosto de 2022

Aries, el impulso puede jugarte una mala pasada, contrólate. Tendrás que actuar en estos momentos en base a tu experiencia. Asume las cosas y soluciona. Aléjate de personas de mala energía. Triunfo en lo personas y lo compartirás con familiares y amigos. Las cosas siempre te llegan en el momento menos esperado.

Horóscopo hoy Tauro 24 de agosto de 2022

Tauro, en el trabajo sientes que das más de lo que deberías dar y no lo reconocen. Estas muy sensible y te afecta todo lo que te dicen. Cuidado con perder tu trabajo. Buscas ayuda en una persona y no la consigues. Un familiar te tiende la mano. Debes guardar calma ante las adversidades. No creas todo lo que te cuentan.

Horóscopo hoy Géminis 24 de agosto de 2022

Géminis, este día será grato para pasarla en la familia. Preocupación por una persona enferma muy cercana a ti. Comunicación con el extranjero que te alegrará. Te preocupas por arreglar tu auto, date un tiempo para hacer tus cosas. Te sacrificas por los demás y te descuidas de ti mismo. Te regalan cosas para tu casa.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de agosto de 2022

Cáncer, dale prioridad a cada uno de tus proyectos. Debes ser perseverante en todo lo que haces. Una persona que se va de tu lado piensa en ti y te hablara de lo que siente. Buenas noticias por parte de un familiar que vive lejos. Compra y venta importante y buena salud financiera para ti. No te desanimes en estos tiempos difíciles, todo pasará.

Horóscopo hoy Leo 24 de agosto de 2022

Leo, expresa en el momento lo que estás sintiendo, no debes guardar rencores. Nuevas personas a tu lado que te dan la mano. Acude al médico antes de que sea muy tarde. Una persona del pasado vuelve a tu vida. Escucha un consejo oportuno y así evitarás malos momentos en el futuro. Cuidado con tropiezos. Todo cambiara de manera positiva.

Horóscopo hoy Virgo 24 de agosto de 2022

Virgo, viaje corto con seres queridos alegrarán tu día. Personas cercanas a ti logran alcanzar sus metas. Nuevos proyectos de trabajo. Complicaciones con compañeros hacen el trabajo poco ameno. Nuevos retos profesionales y educativos. Buscas conversar con una persona del pasado que trajo a ti mucha felicidad. Alegra tu vida con música.

Horóscopo hoy Libra 24 de agosto de 2022

Libra, dinero que te pagan. Una actitud optimista activará tus energías. Busca la estabilidad en lo personal. Se activa el amor. Una persona de tu familia necesita de tu apoyo emocional. Reunión con amigos. Triunfos en negocio. Se hace justicia, arreglas una situación legal. Evolución en lo profesional, encuentra un momento para capacitarte.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de agosto de 2022

Escorpio, hoy comienzas el día con una excelente noticia. Crecimiento económico. Ayudas a una persona conocida en tu trabajo, siempre y cuando no te perjudique hazlo. No pongas condiciones en algo que quieres lograr, deja que fluya y sede. No te precipites al tomar una decisión que puede perjudicarte en gran magnitud, pide opinión a personas experimentadas.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de agosto de 2022

Sagitario, organiza mejor tu día. Dedica tiempo a tus sueños y proyectos y pronto verás el fruto de ello. Debes comer mucha fruta y cambiar tus hábitos alimenticios. Todo lo que deseas se concreta rápidamente y con grandes beneficios. Recibes un mensaje inesperado en lo laboral, algo pasara sorpresivamente, debes estar atento.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de agosto de 2022

Capricornio, no te desanimes, piensa en positivo. Recibes el apoyo de una persona que admiras mucho. Una mujer que te trae noticias inesperadas. Deudas por gastos imprevistos. Viajes con un beneficio económico. Deseos que se hacen realidad. Felicidad que llega a tu vida, date la oportunidad de disfrutar cada uno de los momentos que mereces.

Horóscopo hoy Acuario 24 de agosto de 2022

Acuario, no saques en cara lo que regalaste con amor a nadie. Empiezas a descubrir que alguien muy cercano te mintió. Decepciones por amistades falsas. Abres los ojos ante una situación. Pensarás en un viaje corto para relajarte. Empiezas nuevos estudios de idioma. Debes de limpiar tu casa, regala lo que ya no uses.

Horóscopo hoy Piscis 24 de agosto de 2022

Piscis, concretas un negocio que habías estado pensando hacer. Te enteras de una persona que está pasando por un proceso delicado. Dinero que se pierde en casa y te preocupa. Pensarás en remodelar tu casa. Alguien te pide ayuda Apoya siempre y cuando este a tu alcance, no te exijas más de lo debido. No te impacientes, todo llega en su momento.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 22 al 28 de agosto con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 22 al 28 de agosto con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO