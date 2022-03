Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 24 de marzo del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de marzo de 2022

Aries, es preciso que comiences a manejar las emociones, procura no dejarte llevar por lo que primero se te cruza por la mente, analiza cada acción y de acuerdo a eso toma tus decisiones. No confíes demasiado en personas que recién conozcas, puede que traten de engañarte. Un dinero extra llega a tus manos, inviértelo bien para que luego no te lamentes.

Horóscopo hoy Tauro 24 de marzo de 2022

Tauro, para salir de tu situación actual, deberás salir de tu zona de confort, atrévete a aceptar los cambios y lucha por lo que deseas lograr. Controla tus impulsos negativos que puedan alterar el bienestar de tu ser. Todo mejorará muy pronto, ya verás como todo se transforma gracias a la protección angélica que tu tienes, no estás solo.

Horóscopo hoy Géminis 24 de marzo de 2022

Géminis, hoy será un día difícil para ti, te sentirás en un abismo, deberás confiar en ti mismo y salir adelante, pon de tu parte para que todo mejore. Algunas separaciones se acentuarán, será lo mejor y no debes lamentarte más de la cuenta. Antes de finalizar el día todo se arreglará. Una amistad de lejos se vuelve a acercar a ti, todo irá bien.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de marzo de 2022

Cáncer, las cosas están cambiando día a día, debes comprender que todo lo que sucede a tu alrededor es para que te des cuenta que debes de cambiar, al final todo irá mejorando. Deja de bombardear tu mente con pensamientos que solo te hagan transitar por una vibración más tensa, qué te aleja del avance qué debes tener.

Horóscopo hoy Leo 24 de marzo de 2022

Leo, es momento de recuperar la energía que te caracteriza y te llena de bienestar y poder. Los sueños se pueden hacer realidad, con tu esfuerzo y dedicación verás grandes resultados. Hazle caso a tu intuición, déjate llevar por esa voz interior que muchas veces ignoras. Deseas remodelar tu casa, organiza los tiempos para que todo vaya bien.

Horóscopo hoy Virgo 24 de marzo de 2022

Virgo, triunfos en tu vida luego de un gran esfuerzo, disfrútalo y compártelo con tus seres queridos. Comienzas a ver todo con claridad, guíate por el brillo de la luz de la prosperidad que llega a encontrarse contigo. Un ángel en el cielo velará por ti toda tu vida, ese ser amado que ya partió te da señales de su presencia. Deberás olvidar el pasado triste.

Horóscopo hoy Libra 24 de marzo de 2022

Libra, conéctate con tu fuerza de voluntad para alcanzar todo lo que te propongas. Si te esfuerzas por sembrar buenas semillas hoy, entonces recogerás tu cosecha muy pronto. La familia esta dividida, trata de mantener la armonía en los miembros de tu hogar, limar asperezas y compartir una tarde en unión familiar. El amor estará presente el día de hoy.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de marzo de 2022

Escorpio, debes mantener la estabilidad que tienes ahora y no arriesgarte a perder ese bienestar por ninguna razón. Sé creativo, tendrás la oportunidad de comenzar de nuevo en un emprendimiento que será prospero. Mudanzas en puerta, deberás tomar la mejor decisión para que todo fluya de manera positiva. Cuida tu salud en estos días.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de marzo de 2022

Sagitario, aunque eres muy soñador, debes llevar a la realidad los proyectos qué deseas, no veas cosas donde no las hay, constrúyelas. Se vienen días muy intensos para ti, aprovecha esta energía para impulsarte a perseguir tus sueños. Conversarás con una persona que te propondrá un negocio o trabajo, ésta será tu gran oportunidad, ya no mas estancamiento.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de marzo de 2022

Capricornio, aprende a fluir con la corriente y no te resistas a los cambios que vienen para mejorar tu vida. Tendrás una reunión importante y tratarán temas de tu interés, noticias importantes que cambiarán por completo el ámbito laboral. Aprovecha las oportunidades que se te presenten. El amor estará nuevamente en tu camino, esta vez no lo dejes ir.

Horóscopo hoy Acuario 24 de marzo de 2022

Acuario, llegó el momento de disfrutar tus logros, florecer es empezar una nueva etapa con éxito. Se agradecido con lo que recibes, así verás que todo será para bien. Equilibra las emociones y concentra todo tu poder en lo que quieres. Tu familia necesita de todo tu apoyo, es momento de dedicarte a ellos como lo merecen. Arreglas documentos de tu casa.

Horóscopo hoy Piscis 24 de marzo de 2022

Piscis, deja las ataduras atrás, todo dolor y pena deberá formar parte de tu pasado. Solo así lograrás grandes cosas. Un negocio familiar se consolidará para el beneficio de todos, así de esta manera se unirán más. No calles lo que sientes por esa persona especial, es momento de abrir tu corazón al amor. Cuida de tu espalda, de caídas o malas posturas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

