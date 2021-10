Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 25 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de octubre de 2021

Aries, debes enfocarte en tu norte sin mirar atrás ni a los lados. Nuevos negocios y oportunidades que se avizora muy positivas para ti. Culmina un juicio a tu favor. Disfruta de la libertad que te da tener el control de decidir sin rendir cuentas. Has dejado pasar una oportunidad amorosa que no tiene vuelta atrás. Se más constante. Tu palabra es EMPRENDER.

Horóscopo hoy Tauro 25 de octubre de 2021

Tauro, establece el liderazgo que por ley te toca y concentra tu energía en alcanzar el punto correcto para comenzar a crecer sin límite. Una mujer se acerca a ti para sacarte una información privada. Estarás preocupado por una decisión que has tomado. Uniones se dan con éxito así que a celebrar. Ánimos arriba. Tu palabra es la ESTABILIDAD.

Horóscopo hoy Géminis 25 de octubre de 2021

Géminis, se concretan asociaciones y cerrarás muy bien los negocios sin dejar ningún hilo suelto. Conversaciones con un abogado para solucionar un problema legal. Tendrás que acudir a una asesoría para ver los pasos a seguir. Toda la buena salud se manifiesta en ti, acompañada de una energía especial. Tu palabra clave es la FORTALEZA.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de octubre de 2021

Cáncer, la energía que mueve tu mundo la guardas en el interior y desde ahí la proyectas para alcanzar el espacio que deseas. Aprovecha el impulso y conecta con esa fuerza regeneradora que te incrementa la fuerza de voluntad. Cuídate de traiciones que se acerquen a tu entorno y te puedan lastimar más de la cuenta. Tu palabra es el AUTOCONTROL.

Horóscopo hoy Leo 25 de octubre de 2021

Leo, ábrete a la prosperidad y podrás recibir todo lo que el universo tiene dispuesto para ti. Todo se pone a tu favor y el universo se alinea para poner en tu camino lo que te toca por ley divina. Será muy importante mantener tu estabilidad emocional, para pensar con claridad y ver objetivamente lo que se presenta. Tu palabra clave es la CLARIDAD.

Horóscopo hoy Virgo 25 de octubre de 2021

Virgo, no puedes ceder el control de tus responsabilidades ni confiar demasiado en otros así por así. Tu mente debe permanecer en equilibrio por más tormentoso que pueda estar el entorno. Administra los dones que posees para lograr hacer lo que está dispuesto para ti, en armonía y bienestar. Tu palabra clave es la PRECAUCIÓN.

Horóscopo hoy Libra 25 de octubre de 2021

Libra, algunos juegos deben terminar y aunque no es la decisión que esperas, debes asimilarlo y sacar lo mejor de ello. Tendrás mucho desgaste mental, será necesario que te tomes un tiempo para descansar y reponer energías. No le des herramientas a quien no quiere verte en armonía. Se más positivo. Tu palabra clave es el ÉXITO.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de octubre de 2021

Escorpio, lo más importante es mantenerse como un roble, estable en tus emociones y sin dejarte perder por mareas negativas. Cuida tu garganta y cualquier aflicción que trate de mantenerte aislado y sin poder comunicarte con libertad. No demores en tomar decisiones que son importantes. El amor espera por ti. Tu palabra clave es la ACCIÓN.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de octubre de 2021

Sagitario, si logras tener en orden tus emociones nada podrá afectarte físicamente, no dejes que esa negatividad te toque. Adáptate a los nuevos cambios y por más inestabilidad que sientas, mantén el equilibrio en todo momento. Reconectar con proyectos que te llenen de satisfacción y entusiasmo. Tu palabra es el CONTROL.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de octubre de 2021

Capricornio, guarda tu dinero y no te arriesgues a perder más de lo que estás dispuesto a entregar. Aleja la perturbación de tu mente, conéctate con la estabilidad de tu ser. Aún quedan ciertas turbulencias que pueden afectarte más de la cuenta, la calma y la precaución serán tu gran herramienta. Se sincero contigo mismo. Tu palabra es el VALOR.

Horóscopo hoy Acuario 25 de octubre de 2021

Acuario, luego de la tormenta vendrá un golpe de suerte que debes aprovechar al máximo, confía. Visualiza lo que quieres construir, es tiempo de sacar esas buenas ideas y afinar cada detalle cuidadosamente. Algunas situaciones deben suceder y debes estar listo para salir adelante, supérate cada día. Tu palabra es el ENFOQUE.

Horóscopo hoy Piscis 25 de octubre de 2021

Piscis, no es tiempo de bajar la guardia, simplemente quédate atento a cada paso. Resguarda tus emociones y no dejes que nadie te lastime, eres tan fuerte como lo es tu mayor debilidad. No luches internamente, debes buscar el equilibrio correcto entre la mente y el corazón. Todo podrás lograr, solo propóntelo. Tu palabra es el LIDERAZGO.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

