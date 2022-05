Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 3 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de mayo de 2022

Aries, grandes ganancias están por venir y algunas serán inesperadas. Tu equilibrio emocional no puede ser perturbado por nada ni nadie, esa será la guía para estar en el camino correcto. La luz de tu interior está lista para brillar y sacar lo mejor de ti. Debes estar atento a las opciones afectivas que se presenten y disfruta al máximo.

Horóscopo hoy Tauro 3 de mayo de 2022

Tauro, mucho trabajo viene para ti y debes estar preparado para asumir con voluntad este nuevo rumbo que te lleva directo al éxito. Vienen nuevas oportunidades que te guían a la concreción de planes ya definidos. Podrás encontrar una pareja que esté en tu misma línea y puedan compartir abiertamente, si te lo permites.

Horóscopo hoy Géminis 3 de mayo de 2022

Géminis, enfoca tu mente y no tengas miedo de arriesgarte un poco por conseguir lo que realmente mereces. Este será el mes de nuevos proyectos, posesiones y beneficios personales. Debes tener especial cuidado con tus ojos y con fuertes dolores de cabeza. No tengas miedo de abandonar lo que ya no funciona para ti.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de mayo de 2022

Cáncer, las luchas internas deben terminar y tienes que estar acorde al momento que vives; hay sensaciones como el vacío y la soledad que son difíciles de afrontar, pero debes sobreponerte. Tendrás el control de tus emociones y nada podrá sacarte de tu control, te sientes bien y estas totalmente sano. Época de nuevos comienzos.

Horóscopo hoy Leo 3 de mayo de 2022

Leo, busca tu tranquilidad y comodidad; evita por completo la lucha interna y avanza más cada día. Mantén tu pensamiento fluido y tranquilo para tomar las decisiones correctas en los momentos necesarios. Enumera tus objetivos y crea metas conquistables cada día. Todo conflicto que puedas evitar, será una victoria.

Horóscopo hoy Virgo 3 de mayo de 2022

Virgo, tus manos estarán colmadas de energía creadora, dándote el poder de llenar de abundancia todo proyecto que toques. Situaciones esperadas llegan y tendrás las herramientas suficientes en tu poder para disfrutarlas sin temores. Muchas son las disputas que al fin quedaran atrás, pero debes afrontarlas objetivamente.

Horóscopo hoy Libra 3 de mayo de 2022

Libra, estarás a salvo y tranquilo, pero igual debe a mantener atenta tu guardia. No te dejes llevar por impulso del momento ni caer en provocaciones que puedan desencadenar un enfrentamiento mayor que te haga perder más de lo que estás dispuesto. Organiza tus proyectos y no pierdas las oportunidades que se pondrán ante ti.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de mayo de 2022

Escorpio, aleja pensamientos negativos que atraigan malestar a tu ser. Cuídate de darle demasiada confianza a personas de corazón oscuro, la traición puede ser bastante dolorosa. Las señales vuelan alrededor y debes estar con los ojos bien abiertos para aprovecharlas al máximo. Come adecuadamente y con calma.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de mayo de 2022

Sagitario, tu equilibrio emocional estará en alto y de ahí depende el éxito que puedas tener, evita mantenerte en un proceso involutivo, que no te permita ver más allá. Evita cualquier malestar en el estómago. Debes darle la atención correcta a todo lo que desees conquistar, pues el impulso de victoria, está por completo de tu lado.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de mayo de 2022

Capricornio, mira tu futuro y lo que puedes construir; créalo en tu mente y visualízalo. De esta manera avanzarás cada día. Debes buscar la calma y evitar la desesperación. Sentirás un poco de presión y puedes experimentar dolor de cabeza, debes relajarte y no caer en perturbación. Protégete mucho y manéjate con cuidado cuando estés en peligro.

Horóscopo hoy Acuario 3 de mayo de 2022

Acuario, la protección de los dioses está contigo y te ayudarán a solventar cualquier batalla con éxito. Tu voluntad se tiene que mantener en alto y no perder la fuerza, aunque el camino te lleve a una dificultad. A pesar de que te vaya bien y con abundancia, debes mantener un equilibrio en tus gastos y no excederte ni arriesgarte en apuestas.

Horóscopo hoy Piscis 3 de mayo de 2022

Piscis, tu voluntad alimentada por la sabiduría será imparable, y la justicia juega a tu favor los días por venir. Llevas tiempo manteniéndote alerta, sin permitir que nada te perturbe, pero ya ese tiempo ha culminado. Muchas cosas ocultas salen a la luz, para mostrarte un rostro distinto de la verdad que te rodea.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo del dinero del 2 al 8 de mayo con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO