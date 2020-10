Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 31 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de octubre de 2020

Aries, sientes que alguien se aprovecha de ti, no dejes que te maltraten. Llamada de lejos que te tranquiliza. Oferta de una vivienda que pensarás en comprar. Viajarás a la playa para relajarte un poco, lo necesitas. Cuídate de las alegrías producidas por olores fuertes. Estarás con más trabajo y responsabilidades.

Horóscopo hoy Tauro 31 de octubre de 2020

Tauro, deja el orgullo atrás y pide la ayuda que necesitas para salir de la situación actual. Debes luchar por lo que deseas incansablemente hasta lograrlo, pronto tendrás buenas noticias. Cambio de look oportuno para este día. Celebración por logros en el trabajo que compartirás. Fortalecimiento en tu relación amorosa.

Horóscopo hoy Géminis 31 de octubre de 2020

Géminis, alegrías con un grupo de amigos que se reencuentran y que recuerdan viejos tiempos. Estarás pensando mucho en el pasado, recordando y añorando viejos tiempos no te entristezcas. Pendiente con correo que te llega para una convocatoria de trabajo, esta es tu oportunidad. Defenderás a un hombre que respetas mucho.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de octubre de 2020

Cáncer, no quieres que alguien vaya a tu casa, evitarás el momento. Sientes que todo está lento y con dificultades, pero vas por buen camino en el trabajo o en el negocio. Las cosas han cambiado y estas ajustado de dinero, pero saldrás adelante. Invitación a una cena donde disfrutas el momento con tus seres queridos.

Horóscopo hoy Leo 31 de octubre de 2020

Leo, vive la vida de una manera sencilla pero feliz. Te irá bien en la entrevista para un empleo nuevo, demuestra seguridad. Piensa mucho lo que vas hacer, así evitarás problemas y malos entendidos a futuro. Arreglas un problema con un seguro. Tendrás celos que te afectaran enormemente. Se prudente y contrólate.

Horóscopo hoy Virgo 31 de octubre de 2020

Virgo, no temas incursionar en nuevas formas de multiplicar tu dinero. Infórmate adecuadamente y decídete a invertir. Disfruta con tu pareja de una velada romántica. Debes sanar los problemas con tu pareja, olvídate de rencores y se feliz. Retomas lo que estaba detenido. Buenas energías en negocio que vas hacer.

Horóscopo hoy Libra 31 de octubre de 2020

Libra, es el momento de hacer las cosas que quieres y dejar de lado el pesimismo. Fuerza importante en la familia, todos podrán salir adelante. Evolución en tu vida que esperabas. Soluciones en lo laboral. Tú puedes vencer dificultades. Despreocúpate que todo se solucionará en su debido momento, ten fe. El éxito es tuyo.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de octubre de 2020

Escorpio, tu familia te pide que no te descontroles, que ellos no tienen la culpa que tus cosas no te salgan como quieres. Eres ordenado y metódico en tus gastos, no debes gastar más de lo que recibes. Si te sientes fastidiado o aburrido, has alguna actividad que te relajes y distraigas. Tendrás problemas para cobrar un dinero.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de octubre de 2020

Sagitario, si te quieres retirar de tu trabajo porque te sientes estancado, será mejor que esperes a que tengas algo seguro para hacerlo. Te sientes irritado y molesto, evita discutir con la familia. Recibirás una llamada para informarte de algo que te preocupará. Cuidado con traiciones. No atiendas llamadas de personas extrañas.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de octubre de 2020

Capricornio, necesitarás a una persona que te ayude con el trabajo que deseas realizar, mira bien en quien confías. Tendrás un percance con un vehículo. Deja que cada quien vea sus problemas y se responsable en casa y así evitarás inconvenientes a futuro. Deberás hacer otras cosas que mejoren tus ingresos. Cuidado con firmas.

Horóscopo hoy Acuario 31 de octubre de 2020

Acuario, estás en proceso de evolución como persona. Tienes la necesidad de buscar otros ingresos, buscarás algo paralelo a lo que vienes haciendo. Experimentarás un equilibrio emocional, disfrútalo. Celebración de por el cumpleaños de un familiar que tratarás de hacerla sentir bien. Valora con quién estás y sé agradecido.

Horóscopo hoy Piscis 31 de octubre de 2020

Piscis, alguien muy cercano que requiere de tu apoyo. Ayuda como siempre has sabido hacerlo, sin que te perjudique. Se te presentan nuevos acontecimientos en tu vida, manéjate con cuidado y has las cosas bien. Aclaras algo con una persona, evita los chismes. Una persona especial, te dará alegrías y felicidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio