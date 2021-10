Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 31 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de octubre de 2021

Aries, tendrás conversaciones que requieren que seas mucho más diplomático, así encontrarás tus objetivos. Problemas con un asunto relacionado con la justicia. Tendrás un encuentro casual con una persona que logra mover muchos sentimientos en ti, no debes que esto desequilibre tu vida. Estableces una relación que no será duradera.

Horóscopo hoy Tauro 31 de octubre de 2021

Tauro, abre tu mente a la prosperidad y podrás recibir todo lo que el universo tiene dispuesto para ti. Serás capaz de ir más allá sin mirar atrás, doblegando tus miedos y avanzando paso a paso. No entregues tu corazón a una persona que aún no conoces completamente, esto puede ser muy riesgoso. Conecta con tu fuerza generadora y creatividad absoluta.

Horóscopo hoy Géminis 31 de octubre de 2021

Géminis, guarda tu dinero y no te arriesgues a perder más de lo que estás dispuesto a entregar. Debes ir más allá de tus miedos, sin importar cuál sea el desafío, serás capaz de librar con valentía cualquier batalla. Toma el control de lo que construyes y conéctate con tu energía dominante. Prepara un baño con hiervas para sacar la negatividad.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de octubre de 2021

Cáncer, luego de la tormenta vendrá un golpe de suerte que debes aprovechar al máximo. Confía. Debes estar alerta con las salidas, siempre estar acompañado y no tomar malas decisiones. Aleja de tu mente negatividades que no te pertenecen y ábrete al bienestar que está por venir. Aleja la perturbación de tu mente, conéctate con la estabilidad de tu ser.

Horóscopo hoy Leo 31 de octubre de 2021

Leo, aléjate de las personas que tienen actualmente una vida tóxica, no dejes que te envuelvan en su entorno. Una persona mucho menos que tú te dará una lección de vida inolvidable, tómala de la mejor manera. Todo se pondrá a tu favor y el universo se alinea para poner en tu camino lo que te toca por ley divina.

Horóscopo hoy Virgo 31 de octubre de 2021

Virgo, algunas turbulencias pueden llegar a alterarte con fuerza, guarda la calma. Es bueno escuchar las opiniones de otras personas antes de tomar una decisión importante, que esto influya solo si es lo mejor para ti. Debes aprender a soltar de una vez a esa persona que ha hecho tanto daño en tu vida, empieza una nueva vida para ti.

Horóscopo hoy Libra 31 de octubre de 2021

Libra, no siempre es bueno ser tan pacífico, busca canalizar bien tus emociones. Concreta sin perder tu impulso, aunque todo se ponga difícil a tu alrededor. Recuerda que quién te quiere no necesariamente lo demuestra, aprende a identificar a esa persona. Elige la mejor opción para ti y recuerda no hacerle daño a nadie.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de octubre de 2021

Escorpio, hay una persona especial que siempre te acompaña, no se encuentra en este plano, pero siempre estará contigo. Deja de lado los conflictos y ya no le des importancia, no deben ser parte de tu vida. La justicia está de tu lado y el liderazgo también. No permitas que nadie tome las decisiones por ti, confía en lo que sientes y de lo que sabes.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de octubre de 2021

Sagitario, haz caso omiso a las críticas de terceros sobre tus decisiones, solo tú sabes cómo manejar tu vida. Ten cuidado con los desniveles, puedes tener una caída. Medita cada decisión y no hagas nada a la ligera o por impulso. Escucha con fuerza tu voz interior. Las oportunidades llegan con un gran porcentaje de éxito asegurado.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de octubre de 2021

Capricornio, recibes una llamada que terminará en un malentendido que puede traerte problemas a futuro. Cuidado con pérdidas que no ves venir, debes mirar objetivamente y anticiparte a lo que venga. Mudanza necesaria por un conflicto que se escapará de tus manos. Recibes la llamada de una persona del pasado que requiere de tu apoyo.

Horóscopo hoy Acuario 31 de octubre de 2021

Acuario, organiza mejor tu hogar, no permitas que el desorden y la suciedad se acumule, esto solo traerá malas energías. Empuña la espada y toma el mando, que aquí tú tienes la última palabra. Afila tus palabras y lleva tu comunicación a un nuevo nivel, realmente haciendo llegar tu mensaje. El sol sale para tus proyectos y para impulsar cada nueva idea.

Horóscopo hoy Piscis 31 de octubre de 2021

Piscis, muchas personas harán comentarios negativos hacia ti y sobre un cambio que has hecho, no te preocupes que este cambio ha sido para bien. Mantente atento a las experiencias del pasado para que no cometas los mismos errores una y otra vez. Las dudas no deben apartarte del éxito que está escrito para ti en las estrellas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO