Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 5 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de agosto de 2020

Aries, una situación legal que te preocupa se soluciona. Llega nuevamente los momentos de intranquilidad a tu vida. Cuidado con golpes en la cabeza. En tu trabajo das lo mejor de ti, a pesar que te ha tocado pasar por momentos difíciles. Sufrirás una ruptura de la relación. Deja para después los chismes.

Horóscopo hoy Tauro 5 de agosto de 2020

Tauro, lucha por tu futuro, busca mejorar para tu vida en la vejez. Pierdes algo importante, no te descuides. Buscas comodidad para ti y tu familia, es preciso un cambio en general. Sé prudente con los gastos. Te toca batallar duro hasta alcanzar lo que deseas en lo económico. Paciencia en tu relación.

Horóscopo hoy Géminis 5 de agosto de 2020

Géminis, dos personas con el mismo carácter se enfrentan, cuidado con un juicio o un reclamo legal. Trata de comer sano y cuidarte. No regales tu suerte, se celoso con tus proyectos y no los cuentes hasta que se concreten. Vences a un enemigo. Evita peleas con tu pareja. No tires la toalla antes de luchar.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de agosto de 2020

Cáncer, viene un cambio, prepárate. Empiezas a remodelar tu casa. Buscas cosas nuevas que hacer, cursos o estudios te ayudarán a superarte. Tratas de ahorrar, pero se te hace difícil. Firmarás un nuevo contrato. Reflexionas con tu pareja sobre la relación y lo que han pasado estos tiempos, sé fuerte y ten fe.

Horóscopo hoy Leo 5 de agosto de 2020

Leo, te preparas para un futuro, pero sientes que aun estas en el aire. Termina lo que comienzas. Te viene algo positivo, acéptalo. Analiza bien las propuestas que te hagan. Cuidado con trampas o estafas. Necesitas estabilidad en el amor. Se rompe una relación amistosa. Tendrás malestar en el cuerpo.

Horóscopo hoy Virgo 5 de agosto de 2020

Virgo, te toca batallar con cosas que se te presentan. No quieres llegar a la vejez sin casa propia y sin dinero, planifícate mejor y ahorra para el futuro. Necesitas armonía dentro de ti, tendrás la necesidad de aferrarte a lo espiritual. Deja las angustias y cálmate. Alguien te ayuda a salir adelante.

Horóscopo hoy Libra 5 de agosto de 2020

Libra, te toca sacar de tu vida cosas que no te gustan, libérate y suelta lo que te causa malestar. Aléjate de gente tóxica y sal de tu zona de confort. ahorra para un futuro. Recibe bendiciones del cielo. Tendrás una buena relación amorosa, disfruta y aprende de esta. Celebras un gran encuentro motivacional.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de agosto de 2020

Escorpio, te sacrificas por algo que vale la pena. La familia da lo mejor de sí. No dejes de hacer cosas importantes para ti tu eres principal. Cuidado con dolencias en la espalda. Te preocupan las deudas, encontrarás una salida satisfactoria. En el trabajo descubres algo que no te gusta. Tristeza en el amor.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de agosto de 2020

Sagitario, tienes la habilidad de un comerciante, compras y vendes con gran facilidad, esto te favorece sácale provecho. Haces un viaje corto y vives una experiencia mística. Celebras por un dinero que te pagan. Reunión de futuros planes de trabajo con personas importantes. En pareja vives un gran momento.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de agosto de 2020

Capricornio, luchas por algo que es tuyo. No deje que te roben lo que te pertenece. Piensa en cosas buenas y así atraerás solo lo que te conviene. Pide a tu guía espiritual salir adelante, hazlo con fe y te lo concederá. Confrontarás a una persona en el trabajo, aclara las cosas. Pones todo en armonía con tu pareja.

Horóscopo hoy Acuario 5 de agosto de 2020

Acuario, no luches contra la corriente, da lo mejor de ti y las cosas llegarán con calma y con éxito. Le tendrás que dar un dinero a tu pareja para resolver temas pendientes. Realizarás un buen negocio, pero siempre piensa bien antes de decidir. En el amor pasas por momentos difíciles. Dolencias en las caderas.

Horóscopo hoy Piscis 5 de agosto de 2020

Piscis, date el lugar que te mereces para lograr lo que quieres. Evita problemas con personas cercanas a ti. No te apoyes a quien no lo valora. Debes evitar el azúcar. En el dinero la suerte está contigo. Tendrás discrepancias con tu pareja y eso te alterará un poco. Celebras con amigos, disfruta.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio