Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 5 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de octubre de 2022

Aries, hoy será un día cargado de muchas actividades, organiza tu día para que cumplas con todas tus actividades. Te esperan tiempos tranquilos en los que te sentirás seguro en buena compañía, déjate llevar y aporta también nuevas ideas. Evita discusiones innecesarias en casa, todo puede arreglarse si llegan a un acuerdo.

Horóscopo hoy Tauro 5 de octubre de 2022

Tauro, sentirás que las cosas están muy lentas y que los sueños que tenías se están desvaneciendo, calma todo va a girar a tu favor. Aunque a veces sientas que las personas que te rodean no te ayudan, tu haz lo que tengas que hacer por salir adelante, lucha por tus sueños. El amor de tu vida está muy cerca, atrévete a descubrirlo.

Horóscopo hoy Géminis 5 de octubre de 2022

Géminis, asume tu situación actual como la oportunidad de crecer y madurar. Hoy será un día distinto, deberás dejar atrás los prejuicios y los traumas, debes avanzar y seguir adelante luchando siempre por tus sueños. No confíes en un vecino, te va a traicionar. Deja de comer cosas con mucho condimento, aliméntate sano.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de octubre de 2022

Cáncer, hoy ayudarás a una persona en el trabajo. Comenzaras algo nuevo, los estudios que habías postergado. Te cuesta avanzar, pero a pesar de eso hazlo con tal fuerza que no haya posibilidad de dar marcha atrás. Un familiar necesitará más que nunca de tu ayuda. El amor toca a tu puerta, no temas esta vez todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Leo 5 de octubre de 2022

Leo, si miras atrás que sea para recoger lo aprendido y ponerlo en práctica para lo que ha de venir. Los temores te alejarán de tus objetivos, se fuerte y siéntete seguro de ti mismo. No tengas reparos a la hora de hacer cambios, en este tiempo es necesario y todo se ordenará. Verás que todo el esfuerzo valió la pena realmente.

Horóscopo hoy Virgo 5 de octubre de 2022

Virgo, eres fuerte y saldrás adelante, recuerda los lugares que conociste, sentirás ganas de regresar y pronto lo harás. Las cosas se pondrán un poco difíciles, debes ser constante y persistente. Llegó la hora de retomar tus estudios, nunca es tarde cuando la intención es buena. Los planetas se alinean para darte una gran energía.

Horóscopo hoy Libra 5 de octubre de 2022

Libra, te estás exigiendo demasiado a ti mismo, no pierdas las ganas y las perspectivas de hacer las cosas. Un dinero que estaba demorando por fin llega a tus manos. Debes aprender a administrarte mejor para que la platita te alcance. No tomes decisiones precipitadas sobre el amor, has lo que tu corazón sienta sin perder la razón.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de octubre de 2022

Escorpio, impresionarás a los demás y demostrarás que eres capaz de trabajar bajo una gran presión. Se avecinan tiempos difíciles pero esperanzadores. Te estás preparando para un gran cambio en tu vida, no dejes pasar las oportunidades. Una persona del extranjero te busca para retomar una relación del pasado, piensa bien antes decidir.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de octubre de 2022

Sagitario, haz realidad tus metas, dirígete hacia las personas adecuadas que te ayudaran a lograr lo que deseas. Un viaje inesperado te abrirá la mente con respecto a ideas nuevas de trabajo. Puedes obtener la felicidad, todo depende de ti, de cómo te manejes y que decisiones tomes. Trata siempre de proyectar lo mejor de ti. Llénate de positivismo.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de octubre de 2022

Capricornio, te preocupa quedarte sin trabajo, ve otras opciones. Evita discutir en el trabajo, solo traerá malos ratos. Evita discusiones en casa, se pondrá tenso el ambiente. En la salud estarás con dolor de espalda, no te alarmes no es nada malo. Te sentirás vulnerable, mantén la calma y realiza tus cosas tranquilamente.

Horóscopo hoy Acuario 5 de octubre de 2022

Acuario, distrae tu mente con el trabajo, estarás más tranquilo y surgirán ideas para resolver los asuntos pendientes en tu vida. te llega un dinerito extra. Recuerda que tienes razones suficientes para sentirse seguro. Aunque estés con muchas personas a tu alrededor, a veces, te sientes solo. No El tiempo pasa rápido y las cosas se irán ordenando.

Horóscopo hoy Piscis 5 de octubre de 2022

Piscis, defiendes la verdad porque sabes que te hace libre. Aunque te critiquen, sigue adelante. Posibilidades de embarazo o nacimientos. Tomate tu tiempo para decidir lo que te conviene. Estarás muy pensativo el día de hoy, planifícate bien. No seas tan pesimista que las cosas no son como tú estás pensando, siempre encontraras una salida.

