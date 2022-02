Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 6 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de febrero de 2022

Aries, mira hacia el exterior, salte del armazón. Recuperación física y económica en lo que menos te esperes. Eres fuerte y capaz de superar cualquier prueba que te ponga la vida. Tendrán interés en entender el tema en el negocio virtual, estudia bien el tema para que lo puedas realizar con éxito. Mantente firme con fe.

Horóscopo hoy Tauro 6 de febrero de 2022

Tauro, disfrutarás del triunfo total en el amor y de nuevas alianzas. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien. Una nueva oportunidad llega a tu vida. Vivirás momentos de reconciliación y se darán una nueva oportunidad. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos. Te alejas de un lugar que no te gusta.

Horóscopo hoy Géminis 6 de febrero de 2022

Géminis, deberás reconocer el trabajo de los demás y evitar discusiones innecesarias, si evitarás cargarte por el estrés. Aleja las perturbaciones y continúa pacientemente a una nueva etapa. Familiar delicado de salud necesita de tu ayuda, juntos podrán apoyarlo en lo que necesite. Llego el momento de la felicidad.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de febrero de 2022

Cáncer, mantén el control de tu vida, no desmayes y se firme. Estarás ahorrando para construir un mejor futuro para ti y tu familia. Sabes quién te miente y quien no, te alejas de personas negativas. Estas pensando en tu futuro y en nuevas relaciones. Un bienestar que llega a tu vida de manera serena y tranquila. Éxitos.

Horóscopo hoy Leo 6 de febrero de 2022

Leo, se aclaran malos entendidos con una amistad. Sientes miedo en la calle, cuidado con tu cartera. Lo que estaba detenido hasta ahora comenzara a avanzar lento, pero con resultados satisfactorios. Recibes una bendición del cielo, un nacimiento. Te entregas con amor a esa persona y logras lo que quieres.

Horóscopo hoy Virgo 6 de febrero de 2022

Virgo, estarás buscando una motivación que te ayude a superar tus tristezas. Planes a futuro que requieren de tiempo, todo lo que sueñes se cumplirá, solo debes luchar y esforzarte. Negocio que te da frutos. Empresa que abre sus puertas y que te toman en cuenta. Discusiones por algo con un negocio de alimento

Horóscopo hoy Libra 6 de febrero de 2022

Libra, nuevas ilusiones te motivan a seguir adelante, no retrocedas sigue avanzando. Cuidado con personas que hacen comentarios negativos, no te dejes influenciar por lo que escuchas o hablan de ti. Algo con un mensaje que recibes. Firmas de contratos o papeles importantes que se solucionan. Ten paciencia.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de febrero de 2022

Escorpio, debes prepararte para luchar por lo que quieres, el que persevera vence. Saldrás adelante con un negocio o proyecto que promete crecer rápidamente. Conversación con una persona que te ayuda a resolver un conflicto. Cuídate de traiciones de amigos o familiares no confíes en nadie. La lucha es larga.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de febrero de 2022

Sagitario, te relajas socializando a través de las redes sociales. Buen momento para realizar cambios, persiguiendo un ascenso, pero debes visibilizar tu trabajo. Pon interés en lo que quieres. Evita poner barreras de comunicación entre tus seres más queridos y tu. Tu intuición te guiará hacia un nuevo proyecto.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de febrero de 2022

Capricornio, te sientes atrapado en un lugar sin saber qué hacer, eres inteligente y siempre resuelves las cosas. Una nueva religión donde te dan apoyo y ayuda. Mira adelante, busca y lucha por lo que quieres. Cambios en tu vida muy cercana de manera positiva. Hombre que está muy cerca de ti te ayuda a lograr muchas cosas.

Horóscopo hoy Acuario 6 de febrero de 2022

Acuario, mucho movimiento en el trabajo, te preocupa, pero deberás estar tranquilo. Alguien conocido recupera la salud. Compra y venta que te mantendrá ocupado. Todo lo que haces esta semana te saldrá bien. Nueva oportunidad en el amor. Deja el pasado atrás, no retrocedas por nada. Sube esos ánimos, todo pasará.

Horóscopo hoy Piscis 6 de febrero de 2022

Piscis, no puedes permitir que pensamientos negativos llenen tu mente llevándote a un punto de no retorno que pueda afectarte físicamente, recuerda que somos dueños de lo que pensamos. Sufrirás un pequeño cambio en lo económico desfavorable. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

