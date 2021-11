Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 6 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de noviembre de 2021

Aries, tendrás una comunicación con una persona de negocios que no debes dejar pasar. Aprenderás mucho en este día, las cosas no suceden por casualidad sino con un propósito. Este es el momento de ser creativo. Puedes ahora iniciar un negocio o una nueva empresa. Utiliza tu intuición no la fuerza. Serénate.

Horóscopo hoy Tauro 6 de noviembre de 2021

Tauro, recibes ayuda en un negocio que inicias, prefieres hacerlo solo porque crees que puedes tener mayor movilidad. Un día de muchas experiencias, aprovéchalas. La meditación puede ser positiva para ti en este día. Debes ver el pasado como algo que ya no existe. Cambios inesperados en lo laboral. Sé paciente.

Horóscopo hoy Géminis 6 de noviembre de 2021

Géminis, propón soluciones y haz planes para saborear este momento importante. Interés en un menú o receta de una comida. Contacto con un albañil o arquitecto. Tu interés se concentra en asuntos familiares importantes. Recuerdas personas que ya no están, en casa pon flores y realiza una oración. Debes mirar hacia adelante.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de noviembre de 2021

Cáncer, es el comienzo de algo grande, de un amor importante o de un proyecto interesante. La tristeza es solo temporal no te centres mucho en ella. Necesidad de un negocio propio. La facultad creativa es parte de lo que te impulsa a ser feliz. Tomarás parte activa en situaciones sociales dentro del trabajo. Ten fuerza y fe.

Horóscopo hoy Leo 6 de noviembre de 2021

Leo, comenzar algo prometedor se convertirá en tu preocupación principal, en el amor o en tu vida profesional. Intuiciones poderosas en las que debes confiar. Demuestras con hecho tus experiencias. Disfruta la vida, pero con cordura. Escucha tu yo interno y sigue el camino que te traza el corazón. Interés en una dieta.

Horóscopo hoy Virgo 6 de noviembre de 2021

Virgo, es posible que realices algún viaje que te permita impulsar proyectos. Todo dependerá de la forma de enfocar cada cosa. Realizas compras para arreglar tu casa. Visualizas un futuro prometedor, se vienen momentos muy buenos, aprovéchalos. Experimentaras un crecimiento con objetivos claros. Evita los chismes.

Horóscopo hoy Libra 6 de noviembre de 2021

Libra, amigos que están lejos te brindarán un apoyo espiritual. Hecho curioso en un supermercado. Transición hacia un despertar, es tiempo de avanzar. Surge en el seno del hogar una conversación que produce un cambio favorable. La amistad y la pareja serán tus puntos fuertes. Momento excelente para sobresalir en el trabajo.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de noviembre de 2021

Escorpio, aburrimiento e inquietud este día, pero estarás con disposición para un avance importante. Muestra paciencia con el ser amado. Atiende tus asuntos personales en lugar de salir. Trata de no descuidar tu trabajo. Mira dentro de ti para ganar en seguridad interior. Te haces ilusiones con algo que te ofrecen.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de noviembre de 2021

Sagitario, amistades que no te valoraban hasta ahora, demostrarán que están ahí para lo que te haga falta. Cuidado con aventuras que puedan hacerte perder el control. Nuevas enseñanzas y aprendizajes en esta etapa. No permitas que nadie te diga qué hacer y juegue contigo. Cambiarás de humor con mucha facilidad.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de noviembre de 2021

Capricornio, dejarás fluir, perdonar y mejorarás el dialogo con la pareja. Estarás con las energías bajas, anímate todo va a mejorar. Mejoras tu calidad de vida, has aprendido la lección y estás dispuesto a realizar cambios positivos. Un adolescente te pide concejos. Problema en casa que se soluciona rápidamente.

Horóscopo hoy Acuario 6 de noviembre de 2021

Acuario, en lo que respecta a inversiones, deberás tener moderación y pensar bien las cosas. Adaptaciones y búsqueda del equilibrio. Sucederá algo que te estimulará. Nuevas oportunidades de incrementar tus ingresos, aprovéchalas. Liderazgo y gran oportunidad en los negocios. Tiempo favorable para planificar viajes.

Horóscopo hoy Piscis 6 de noviembre de 2021

Piscis, hay muchas mentiras que se deben esclarecer, no te aísles de las personas que te puedan ayudar. Constancia que te hace vencer obstáculos sin enfrentarte a nadie. Se consciente de lo que hay a tu alcance para crear lo que deseas. Te luces en la cocina, te distraerás un poco. Imprímele energía al trabajo, dedícate más.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

