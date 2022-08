Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 7 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de agosto de 2022

Aries, no te aflijas hoy, puede que algunas cosas se están postergando en tu vida profesional y hasta en lo personal. Esto será momentáneo, sigue firme en tus ideas, no te rindas. No pierdas la calma, todo pasa por algo, pronto todo eso se solucionará. Pedirás ayuda económica a un familiar, hazlo y te apoyará.

Horóscopo hoy Tauro 7 de agosto de 2022

Tauro, utiliza esa energía que te caracteriza y hará que culmines todos tus proyectos que tienes en mente. Hoy sentirás una gran fuerza interior de hacer las cosas. Deberás ponerle mayor intensidad a todo lo que deseas hacer, una persona te ayudara en esta etapa de tu vida. Recibes una noticia que te preocupará, tranquilo ten fe.

Horóscopo hoy Géminis 7 de agosto de 2022

Géminis, pon más empeño en tus quehaceres diarios y se paciente, recuerda que siempre saldrá el sol. Una sensación de vacío llena tu alma, las cosas aun no salen para ti. Extrañas a una persona del pasado, estarás con ganas de hablarle, atrévete no pierdes nada. Alguien de tu familia estará delicado de salud, todo saldrá bien con la bendición del cielo.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de agosto de 2022

Cáncer, estás pasando momentos difíciles, pero siempre tendrás ayuda del cielo, hoy recibes el apoyo de personas que no imaginabas. Las cosas están caminan lentas pero seguras, todo se va acomodando a tu alrededor. Pensaras en ir al campo con tus seres queridos para relajarte y fortalecer los lazos. En la unión esta la fuerza.

Horóscopo hoy Leo 7 de agosto de 2022

Leo, planificas tu futuro y el de tu familia, asegurar la vivienda. Una vieja amistad se comunica contigo y te llenará de alegría tu corazón. Quieres sentirte libre de compromisos, pero recuerda que hay una persona que espera por ti, tenla presente y valora su esfuerzo por hacerte feliz. Tu familia te apoya y eso te da fuerzas para seguir luchando.

Horóscopo hoy Virgo 7 de agosto de 2022

Virgo, ten la confianza que en todo lo que te has esforzado para salir adelante, valió la pena y ahora es tiempo de ordenarte y reinventarte para seguir avanzando. Buscas a personas del pasado para conversar y aclarar varias cosas que habían quedado pendientes. Planificas comprarte un auto, vienen buenos tiempos.

Horóscopo hoy Libra 7 de agosto de 2022

Libra, recibes un dinero que esperabas con ansias, no lo malgastes. Tendrás que pagar una deuda para poder avanzar y estar más tranquilo. Recibes una llamada de un viejo amor. Se fuerte y firme en todas tus decisiones. A veces dejarse llevar por el sentimiento no es bueno, hay que ser objetivos y concisos en las ideas, demuestra tu carácter fuerte.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de agosto de 2022

Escorpio, te organizas para hacer pagos y debes dejar que las cosas fluyan y no quedarte estancado en un mismo tema con alguien. Aprende de tus errores para madurar y dar pasos firmes que te lleven al éxito. Sentirás la necesidad de estar solo para meditar, hazlo eso te hace bien a tu salud. Cuida tu alimentación, los excesos son negativos para tu organismo.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de agosto de 2022

Sagitario, planificarás tus vacaciones, el lugar ideal es el campo. Pensarás en hacerte un cambio de look y estarás realizando un cambio en tu dormitorio. Haz meditación para liberarte de esos bloqueos energéticos que tanto te agobian. Te sientes cansado, agotado, pero aun la jornada no ha acabado, debes reponerte y agarrar fuerzas hasta tu día de descanso.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de agosto de 2022

Capricornio, te propondrán un negocio nuevo y deberás analizarlo bien si te conviene. Recibes dinero, ahorra para los momentos difíciles. Tu familia te necesita bien. Antes de dormir hazte masajes a tus pies para relajarte. Hay una gran carga sobre tu espalda, te haces cargo de muchas cosas y sientes que ya no puedes más.

Horóscopo hoy Acuario 7 de agosto de 2022

Acuario, en el trabajo las cosas estarán movidas y sentirás preocupación. Pronto todo se aclarará. Alguien del extranjero se comunica para darte una noticia. Ordénate y piensa más en ti y en tu bienestar. En el amor las cosas se ponen difíciles. Te refugiarás escribiendo pensamientos. Debes arreglar algo en casa, no dejes que el tiempo sin aclarar las cosas.

Horóscopo hoy Piscis 7 de agosto de 2022

Piscis, una amistad se distancia de ti por malos entendidos y diferencias, no trates de retenerla. Comprarás un perfume para regalar. Encontrarás en tu mascota, llenar ese vacío que tienes dentro. Pensaras en comprarte ropa, quieres hacer algunos cambios en tu apariencia. El dinero que esperabas te lo dan con días de demora. Adminístrate bien.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

