Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 7 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de febrero de 2022

Aries, la paciencia será tu gran virtud, no pierdas el control en ningún momento. La victoria y la justicia están en tus manos, no la sueltes. Te tocará defender lo que por ley te pertenece, pero con mucha sabiduría. Cuidado con salidas de noche o a lugares donde se aglomere la gente. Deja el miedo y no te aferres a algo que puedas perder.

Horóscopo hoy Tauro 7 de febrero de 2022

Tauro, tendrás el importante apoyo económico de un miembro de tu familia, aprovecha y se agradecido. Las pocas horas de sueño y descanso están afectando tu humor de forma negativa. Esto está empezando a notarse en tu relación. Deja que las cosas fluyan. Pídele a dios y los ángeles protección y guía.

Horóscopo hoy Géminis 7 de febrero de 2022

Géminis, debes defenderte, pero sin caer en conflicto, es necesario que te hagas respetar, pero sin tensiones. Espera el momento justo para actuar, la desesperación no debe ganar terreno. El miedo no puede ser parte de tu vida, el valor será la llave para abrir todas las puertas. Tu palabra es clave para que todo salga bien es el optimismo.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de febrero de 2022

Cáncer, debes prepararte para los nuevos desafíos. Necesidad de planificar tu futuro con criterios objetivos, deja atrás las ilusiones y pisa tierra. Te encuentras con una persona del pasado en la calle. Una decisión basada en la rebeldía te dará buenos resultados. Los momentos negativos finalizarán. Algo que no funciona, se aleja de ti.

Horóscopo hoy Leo 7 de febrero de 2022

Leo, el día de hoy tus propuestas encantarán a tu entorno, aprovecha esta racha en el ámbito laboral. Tendrás la oportunidad de poner en orden asuntos importantes, concretando lo que es para ti. Alguien que crece a tu lado se va por estudios. Haz de la tolerancia y el respeto tus estandartes de vida. Mantén esto equilibrado siempre.

Horóscopo hoy Virgo 7 de febrero de 2022

Virgo, deberás ayudar económicamente a una mujer cercana. Evita discutir con vecino. Deberás pensar en invertir en una propiedad accesible a tus ingresos, ahora pensarás en el futuro. Encontrarás una salida satisfactoria donde dejas atrás situaciones que te desvelan. Evita decir No estoy bien, las cosas se solucionarán pronto.

Horóscopo hoy Libra 7 de febrero de 2022

Libra, no es momento de arriesgar, visualiza a futuro cada movimiento. Sentirás confianza en alguien que te han recomendado para un trabajo doméstico. La comunicación será la clave para negociar un acuerdo que ha sido de suma importancia para ti, busca las palabras indicadas. Actúa del lado correcto de la historia sin dudar.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de febrero de 2022

Escorpio, estarás ayudando a una persona de tu trabajo. La energía que te acompaña te mantiene sano y protegido ante cualquier malestar que quiera aproximarse. El cansancio se hará evidente en tu rostro durante el día de hoy. acude a un médico acerca de tu dificultad para dormir. Deja el miedo. Nuevas oportunidades que tocan a tu puerta.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de febrero de 2022

Sagitario, será un día de armonía y entendimiento entre tu familia y tú. Todo marchará bien, no debe que nada lo desequilibre. Aprovecha las buenas emociones y las alegrías que llegan a llenarte de bienestar el corazón. Viajes por negocio y celebraciones. Buena energía en esta semana. Sales de un lugar muy molesto, evita las peleas.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de febrero de 2022

Capricornio, la luz llega desde arriba y sale de tu centro corazón alumbrando todo el camino con mucha intensidad. Vences a un enemigo. Cambios en esta nueva etapa, debes analizar cada situación y tomar la mejor decisión. Tendrás una nueva entrada económica que dará un giro a tu vida, no dejes pasar esta oportunidad.

Horóscopo hoy Acuario 7 de febrero de 2022

Acuario, nuevo proyecto que se concreta. Tu mayor privilegio y tu mejor fortuna será escuchar a tu corazón, seguir lo que tu sabiduría interna te dicte. Estarás más cercano a la verdad que nunca, prepárate. Te sentirás mejor que nunca. Ten precaución hoy, sobre todo al salir a la calle. Cuidaras a una persona cercana en su salud.

Horóscopo hoy Piscis 7 de febrero de 2022

Piscis, tienes que hacer valer tus derechos, debes hacerte respetar. Sé generoso con el que es egoísta, te traerá suerte. Llega una persona importante para ti en el aspecto económico. Tendrás conversación donde se aclaran las cosas. Asistes a un sitio donde tocarán temas importantes de trabajo. Te encuentras con amistades.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

