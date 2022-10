Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 7 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de octubre de 2022

Aries, aprovecha esos momentos de soledad para visualizar lo que deseas lograr en tu vida. Comparte con tus seres queridos tus proyectos de vida, ellos te apoyarán dándote ideas. Estarás con la energía baja, anímate todo va a mejorar. Acepta el reto como una competencia y muestra lo que llevas dentro y lo que puedes dar.

Horóscopo hoy Tauro 7 de octubre de 2022

Tauro, hay personas que te envidian, evita discusiones y enfrentamientos. Llegaran a ti propuestas de distintas personas. Haz algo para ti, te favorecerá y las personas te lo harán saber. En ningún momento te rindas por más dura que sea el desafío que el destino te imponga. No pararás hasta conseguir lo que quieres y superar tus problemas.

Horóscopo hoy Géminis 7 de octubre de 2022

Géminis, querrás ir a un lugar especial, espera aun no es tiempo. Encuentras un documento que no aparecían. Abre los ojos, se presenta ante ti una ocasión que no debes dejar escapar. Dolores en la columna que te preocupan, puede que sea la mala postura o el estrés. Acepta a las personas tal cual son.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de octubre de 2022

Cáncer, inicias algo muy positivo en tu trabajo y conocerás mejor a tus compañeros. Comparte con tu familia en casa, te haces extrañar. Llega una persona a tu vida ofreciéndote muchas cosas, deja que las cosas fluyan. Debes ordenarte, comienza con fuerza y sin miedo y cumple ya tus objetivos en lo laboral y en los estudios.

Horóscopo hoy Leo 7 de octubre de 2022

Leo, te atraen los trabajos donde sudas la gota gorda y que los demás lo reconozcan. La vida te pondrá a prueba, eres fuerte y lo superarás. Mira las cosas buenas de la vida y deja el pasado atrás. No seas pesimista, las cosas pasan por algo. Cárgate de energía, aprende a soltar todo lo que te lastima. Nuevos cambios en tu habitación.

Horóscopo hoy Virgo 7 de octubre de 2022

Virgo, nuevo comienzo en tu vida, será difícil, pero debes intentarlo nuevamente. Amores pasajeros que te llenan de alegrías. Estás teniendo ataques de ansiedad casi incontrolables, debes comenzar el día haciendo una rutina de ejercicios que te permitan canalizar tu energía. Cuidado y te involucrarán en un asunto delicado.

Horóscopo hoy Libra 7 de octubre de 2022

Libra, solo quieres vivir el momento y no preocuparte por el futuro, piénsalo mejor. Eres un artista innato y siempre se te ocurrirá algo nuevo que hacer. Todo pasará pronto y estarás bien al lado de tu familia con muy buena energía. Reuniones virtuales que te hacen ver las cosas de diferente manera. Debes llegar a la raíz de un problema antes de emitir opiniones.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de octubre de 2022

Escorpio, no seas terco, trata de ampliar tu horizonte y ver más allá las cosas. Deja abierta la posibilidad a las oportunidades que se te presenten. Te alegrarás por la llegada de una oportunidad que va a significar un nuevo episodio en tu vida. Recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre saldrás adelante y renacerás por tu gran fortaleza y por tu fe.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de octubre de 2022

Sagitario, el estrés es algo que debes de controlar, relájate. Recordarás situaciones del pasado que quedaron pendientes por. Cree en ti. Has cosas distintas para no aburrirte. Alégrate, este tiempo será muy bueno y podrás asegurar un futuro mejor para ti y los tuyos. El sol sale nuevamente en tu vida. Te sentirás con mucho amor para dar.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de octubre de 2022

Capricornio, llegarán a ti buenas noticias. Se positivo que todo mejorará. Conocerás a una persona emprendedora, que te impulsará a salir adelante. Te llega más trabajo que antes. Sentirás que estas en un precipicio, tranquilo, alguien te ayudará a salir airoso de todo. Recibes la ayuda de un familiar y te sentirás aliviado. Cuida tu garganta.

Horóscopo hoy Acuario 7 de octubre de 2022

Acuario, cuentas con las mejores herramientas para superar esta crisis. Motivarás a las personas a que luchen por lo que quieren. Adminístrate mejor y pide la colaboración de los que te rodean para un mayor ahorro. Sientes que tu familia no te comprende, ellos solo se preocupan por ti y por tu bienestar. Ahorra, recuerda que hay que guardar pan para mayo.

Horóscopo hoy Piscis 7 de octubre de 2022

Piscis, procura engreír a la persona que está a tu lado. Recibirás señales del cielo que te avisaran sobre peligros y deberás tener cuidado en todo lo que realices. No te enredes en aventuras pasajeras. Te sientes inquieto, necesitarás armonizarte, realiza una actividad que te permita calmar tu mente, lee un libro o haz meditación.

