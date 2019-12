Aries (21 de marzo al 21 de abril)

Después del triunfo cuida tus gastos puedes pasar momentos de angustia económica o sentirte en la ruina. Tienes buena estrella y es mejor cuidar tu salud.

Tauro (22 de abril al 21 de mayo)

No descuides el juicio que estás llevando. Necesitas dar respuesta inmediata si quieres ganar, tu tienes el arte de la palabra y hay mucha gente que quiere ser tu testigo.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tu preocupación y pena tienen solución. La presencia de la persona amada da respuesta a lo que pensabas en silencio, ten mucha fortaleza y dignidad.

Cáncer (22 de junio al 21 de julio)

Una pareja de esposos se comunican contigo para hacerte una entrega de dinero por voluntad de alguien que partió de este mundo y así cumplen con esa persona.

Leo (22 de julio al 21 de agosto)

Debes tener mucho valor cuando recibas la propuesta de esa relación llegó a su final. Recuerda que no hay mal que por bien no venga, no será una derrota.

Virgo (22 de agosto al 21 de setiembre)

Esos cambios fuertes y rápidos tienes que aprender a asimilarlos con el fin de explicar las interferencias que recibiste y que te conducían a casi una derrota con el amor.

Libra (22 de setiembre al 21 de octubre)

Tu virtud es la fuente de tu sabiduría, se arreglarán las cosas familiarmente y tendrás una reunión llena de paz, tranquilidad y muchísima alegría.

Escorpio (22 de octubre al 21 de noviembre)

Deja de hacer presiones en el amor y dinero. La gente se cansa de escuchar que estás en la bancarrota, es momento de demostrar todo lo que puedes hacer.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu esfuerzo llego a un límite y alcanzarás el triunfo deseado. Tendrás muchas satisfacciones personales, las personas que quieren verte mal se quedarán con las ganas.

Capricornio (22 de diciembre al 21 de enero)

Una pareja te obliga a realizar muchos cambios y a utilizar tu inteligencia. Es necesario salir del lugar en el que te encuentras y demostrar tus fuerzas.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero)

Tendrás una recarga de trabajo. Muchas personas te buscarán, y también recibirás ganancias, reconocimientos y triunfos. Una persona se enamora de ti.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo)

Preocúpate y ten mucha prudencia el proceso legal al que te enfrentas. No cantes victoria antes de tiempo. Condúcete con tranquilidad y ganarás el proceso.