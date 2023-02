Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 1 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de febrero de 2023

Aries, activas varios asuntos que tienen que ver con tus negocios y necesidades económicas. Planificarás un viaje para más adelante, deberás esperar para hacerlo, pero te emocionará planearlo. Alguien del pasado quiere comunicarse contigo. Pendiente de una posible mudanza o traslado a un sitio más económico.

Horóscopo hoy Tauro 1 de febrero de 2023

Tauro, debes atender tus compromisos a tiempo. Hoy, es un día para reflexionar, para pensar que cosas debes de cambiar y mejorar en tu vida y además debes programar tu semana para que sea productiva. No juegues con las personas que te aman. Dolores musculares por mala postura. Ten más seguridad en ti mismo, pierdes oportunidades siendo indeciso.

Horóscopo hoy Géminis 1 de febrero de 2023

Géminis, te llegará una propuesta de trabajo, pero tendrás temor de aceptar. Sé más positivo. Actívate y sal adelante. Recibirás noticias de embarazo cerca de ti. Una gran sorpresa de alguien especial que involucra lo espiritual te hará sentir bien. Llega alguien a tu vida que te ofrece seguridad. Lealtad, amor y sentimientos serán emociones que inundarán tu vida.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de febrero de 2023

Cáncer, busca claridad en lo que quieres y define hacia dónde quieres ir. Una nueva oportunidad llega a tu vida. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien. Podrías estar rodeado de un momento a otro de muchas personas, ten cuidado de robos o malos momentos. Noticia de familia o amistad que está lejos que te dan tranquilidad.

Horóscopo hoy Leo 1 de febrero de 2023

Leo, satisfacciones por una nueva perspectiva que está en más sintonía con quien tú eres. Pensarás hacer un arreglo en la vivienda. Deseos de salir a compartir con la pareja o amigos, ten cuidado, toma tus precauciones aún no es tiempo de hacer nuestra vida normal. Si algo te molesta déjalo ir, no te enfoques en lo que no te conviene.

Horóscopo hoy Virgo 1 de febrero de 2023

Virgo, semana energética en el amor, vivacidad, seguridad en ti mismo cuando te lo propones. Buscas una nueva vida en lo personal. Las amistades juegan un papel importante en tu vida, pero debes entender que la familia es primero y te necesitan en este momento. Será mejor que hagas las cosas con calma, piensa bien tus decisiones.

Horóscopo hoy Libra 1 de febrero de 2023

Libra, el que te conoce sabe quién eres, no te ocupes de aquellos que no tienen nada que aportarte. Te han ocurrido cosas inesperadas, no es fácil todo esto, pero dentro de todo lo estás haciendo bien, ahora valoras más cosas que antes. Emociones que no puedes controlar. Haz afirmaciones positivas todos los días en lo que quieres.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de febrero de 2023

Escorpio, insatisfacción momentánea en el trabajo, ya que no le ves los frutos a tus esfuerzos y por eso cambiarás las estrategias. Estarás recordando a ese amor del pasado, verás la manera de buscarlo y hablarle. En la vida hay amores que no puedes olvidar, por más que pase el tiempo. Actívate no te detengas. Escucha tu intuición o tu voz interna.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de febrero de 2023

Sagitario, cuidado con decisiones apresuradas. En la salud estarás con malestares en el cuerpo. Tratas de tener contacto con antiguos compañeros o personas que te dan seguridad o que te puedan apoyar. Llega a tu vida lo que has luchado tanto generando un cambio positivo, te llenarás de satisfacciones. Cuidar las vías respiratorias, no descuides tu salud.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de febrero de 2023

Capricornio, escucha los consejos de personas con más experiencia. La vida pondrá a prueba tu capacidad de poder salir de todo lo que te aqueja. Quieres dejar un lugar por algo que te incomoda o que ya no te gusta. Algo con un documento, carta o certificado de estudios que debes corregir. Nuevas ideas que pones en práctica.

Horóscopo hoy Acuario 1 de febrero de 2023

Acuario, luchas en familia por alcanzar objetivos comunes, en la unión esta la fuerza. Logras un beneficio económico después de una pérdida. Un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. Sé consciente de qué te impide lograr tus metas. Derrotando las limitaciones. Palabra clave: Razón.

Horóscopo hoy Piscis 1 de febrero de 2023

Piscis, vendrán tiempos difíciles, pero ahora será más sencillo porque ya aprendiste como hacerlo. Debes cuidar más tu salud, peso y alimentación. Pídele a tu ángel de la guarda que te proteja siempre. Interés en asuntos que tienen que ver con la genética, la herencia o el árbol genealógico. Ser moral es hoy día una forma de rebeldía.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

