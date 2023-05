Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 10 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tienes que aclarar algún mal entendido en tu trabajo, pero eso si ten mucho tacto al hacerlo. Conexiones con nuevas personas harán surgir una nueva amistad que será tu apoyo en los momentos que más necesites. Deja de buscar a quién te ha hecho tanto daño, comienza a pensar en ti primero.

Horóscopo hoy Tauro 10 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, debes recordar que a veces es mejor dar tu brazo a torcer, no siempre la terquedad te llevará a buen puerto y hay cosas que no se deben hacer. Los asuntos de hogar te harán descuidar un tanto tus proyectos, separa ambas cosas para que puedan marchar bien. Algo con alergia por medicamentos.

Horóscopo hoy Géminis 10 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, celebrarás un objetivo logrado con tus seres queridos. La clave de la semana es atreverte a arriesgarse, hazlo pero que sea con seguridad. Serás participe de una charla de mejoramiento personal de manera virtual que te ayudará a equilibrarte. Un asunto de dinero te exigirá tomar una decisión rápida y contundente.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, si no fuera por la distancia sabes que serían más que amigos. Modificación y arreglos pendientes por hacer en tu casa. Será emocionante recordar todo aquello vivido. Tu crecimiento personal está activado, no pierdas tu tiempo. Tienes pensado una mudanza. Etapa donde logras enderezar errores del pasado.

Horóscopo hoy Leo 10 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, deja de dudar y aprovecha tus condiciones para desplegar tu don artístico en ese proyecto que podrás disfrutar. Te sorprenderá de los resultados. Tienes las herramientas y los recursos para lograr lo que tienes en mente, así que no hay excusas. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar.

Horóscopo hoy Virgo 10 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, recibes una llamada telefónica y solucionas algo que te preocupaba. Una alianza apropiada para un negocio nuevo. Obtendrás una ganancia de dinero que solucionará algunos problemas. No te desanimes. Escucharás música del pasado te traerán recuerdos. Sufrirás un cambio en lo económico desfavorable.

Horóscopo hoy Libra 10 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te entregan un documento para que lo leas cuidadosamente, no firmes nada sin antes no estar seguro. Este día usar ropa de color blanco, mejorará la salud. Ten fe. A la gente invasora, mejor no tratarla con familiaridad. Aunque sientas que estás en un callejón sin salida, sigue luchando y encontrarás la salida.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, la dulzura no da resultado, sino que se debe mostrar cortante. Pasión, buena energía mental y física. Busca rutinas que te llenen de energía y aliméntate mejor. Si no lo haces podría afectar de manera negativa tu economía. Si te afecta la presencia de alguien en tu casa, convérsalo y encuentra la solución.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, crees que has sido generoso con esa persona y que te pague mal es algo que no perdonas. Alianzas estratégicas con una persona que conoce del negocio, será beneficioso para ti. Abre tus ojos al amor. Debes tener paciencia con las metas que has planteado, todo tiene su momento. Regula tus emociones.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, todo el esfuerzo hecho empezará a rendir frutos, pero no es momento de sentarse, más bien es momento de pensar en lo próximo por hacer. Tu situación económica se ha visto perjudicada este último año, sin embargo, tendrás una recuperación aún mejor de lo que esperabas. No te estás hidratando lo suficiente.

Horóscopo hoy Acuario 10 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, te ofrecen algo nuevo, tomate tu tiempo para pensarlo bien. Estos serán días positivos y de alegrías para ti y los tuyos. Debes hacer algún ejercicio físico. Logras una sanación, la cura de una enfermedad. Buscas nuevos caminos para enfrentar la realidad y poder salir adelante con los tuyos. Tu vida da un giro.

Horóscopo hoy Piscis 10 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, consigues una vacante para estudiar o trabajar, toda irá bien. Organízate, tienes muchas cosas por hacer y es posible que no puedas acabar el día de hoy. Evita lo reencuentros, mira hacia adelante y vive nuevas experiencias. Debes realizar ejercicios por lo menos 20 min al día para cuidar tu salud cardiovascular.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

