Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 11 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, intenta hacer una lista con todo lo que debes hacer y sepáralo por prioridades. Se más paciente porque las cosas están difíciles, organízate mejor. Tampoco olvides hacer una rutina de ejercicios. Descansa también tus horas. Presta atención a las cosas en casa, tu familia te necesita. Culmina las actividades que has estado postergando.

Horóscopo hoy Tauro 11 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, iniciarás nuevamente un proyecto que creíste que había fracasado. Demasiadas cargas para ti solo, debes organizarte mejor. Vacaciones en solitario o viaje a lo desconocido de máximo dos personas. Mantente firme en tus decisiones. El que es solidario en estos momentos tendrá su recompensa y tú tendrás la tuya.

Horóscopo hoy Géminis 11 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, vienen días de armonía para tu vida, esto te beneficiará en todos los aspectos. Llegó el momento de crecer, aprovecha esta oportunidad que se te está presentando. Debes enfocarte en tu norte sin mirar atrás ni a los lados, si es necesario escribe tus metas en un cuaderno y cada cierto tiempo revisa que es lo que te falta por cumplir.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, has dado más de lo que has recibido y debes mantener esa balanza nivelada, mantén la calma a la hora de afrontar el problema, encontrarás la solución que esperas. Tienes muchas ganas de avanzar en tus cosas, pero el tiempo no te alcanza, organízate mejor y verás que todo te saldrá bien. Será un día de trámites de documentos.

Horóscopo hoy Leo 11 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, ya es muy tarde para arrepentirte, Debes asumir la decisión que has tomado. Aprende a buscar el equilibrio perfecto en cada decisión que tomes. Debes aprender a no confiar en cualquier persona. No renuncies a tus sueños, por más complicado se ponga todo, debes seguir luchando, estás muy cerca de lograrlo.

Horóscopo hoy Virgo 11 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, una nueva oportunidad laboral llegará en el mejor momento. No dejes a tus hijos con gente extraña. Hecho curioso en un centro comercial, cuidado con robos. No pierdas la fe ni la esperanza. Los excesos son malos en cualquier aspecto de la vida. El ahorro será muy importante en esta etapa de tu vida, hay que guardar pan para mayo.

Horóscopo hoy Libra 11 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, un familiar de tu pareja estará más cerca de lo que crees, esto podría causar problemas y hasta una separación, convérsalo todo a tiempo y evita problemas. Hoy es el mejor momento para reconciliarte con tu ser amado, inicia una conversación para llegar a buenos acuerdos. Terminará tu buena racha en el amor, y estarás solo por un tiempo.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, comienza a confiar más en ti mismo y en tus capacidades. No te avergüences de lo que eres y de dónde vienes, que sea eso el impulso que te impulse hacia arriba. A pesar de la situación inestable te irá muy bien económicamente. Las mentiras no te llevarán a ningún lado, debes sincerarte con los demás.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, evita discusiones sin sentido en tu trabajo, dedícate a cumplir tus objetivos y así evitarás conflictos futuros. El esfuerzo que has realizado todo este tiempo te abrirá puertas en lo laboral, por fin verás los frutos de tu trabajo. Escucha música relajante, busca una velita de color morado y enciéndela. No te desanimes, mantente alegre y optimista.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, en caso de que tengas un auto, revisa muy bien los detalles técnicos antes de salir. Este mes se producirá un cambio en el análisis de tu mundo emocional. La familia deberá mantenerse unida sobre todo en estos tiempos tan difíciles. El amor de tu vida esta cerca, no cierres tu corazón. Organiza mejor tu agenda.

Horóscopo hoy Acuario 11 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tienes una gran responsabilidad contigo mismo, pero sabrás afrontarlo de la mejor manera. Pon atención en los concejos que te brindan las personas que quieren lo mejor para ti. En el amor todo termina. Las cosas no tienen valor si esa persona especial no está. Te tocará enfrentar a personas problemáticas. Un niño se acercará a ti a pedirte ayuda.

Horóscopo hoy Piscis 11 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tienes temas pendientes que están afectando tu descanso, has ejercicios de respiración antes de dormir. Feliz racha de suerte en este día nuevo, lo empezarás con buen pie, pero no te desanimes si algo no anda bien, pronto todo se normalizará. Confía en ti. Llega algo bueno, algo con regalos y prendas, recíbelo con amor.

