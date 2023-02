Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 11 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de febrero de 2023

Aries, debes organizar tu economía, estamos viviendo tiempos difíciles y no debes derrochar. Cuidado con los gastos fuera de presupuesto. Reunión con un grupo de personas por estudios o talleres. Inicias un proyecto con mucho entusiasmo, suerte en este nuevo emprendimiento. Debes reiniciar estudios que lucen detenidos pero que te reportarían beneficios.

Horóscopo hoy Tauro 11 de febrero de 2023

Tauro, inestabilidad por algo que haces sin concretarlo del todo. Celebración y alegrías con amigos. Experimentarás un cambio que al principio te chocará un poco, luego te adaptarás y verás que lograrás grandes avances en tu vida. Reconoces el trabajo de una persona y de lo que hace por ti. Rupturas con personas que son negativas para ti.

Horóscopo hoy Géminis 11 de febrero de 2023

Géminis, una persona te amenaza, recuerda que, perro que ladra no muerde. Tú debes seguir creciendo y superar los obstáculos. Sentimientos encontrados, confusión en el amor, todo se aclara. Tal vez aún estás sufriendo las consecuencias de una situación difícil, pero tienes toda la capacidad de superarla. Nuevas conquistas. Busca tu paz interior.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de febrero de 2023

Cáncer, piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos. Ten confianza en lo que haces con un grupo de trabajo. Conflicto interno y hecho curioso con tu automóvil. Visitas una nueva oficina para una entrevista. Deberás hacer limpieza en casa, botar lo que está roto y regalar lo que ya no usas, así la energía fluirá en tu hogar positivamente.

Horóscopo hoy Leo 11 de febrero de 2023

Leo, no postergues las decisiones importantes, no atrases las cosas. Te pondrás contento con una noticia de trabajo. Evita discusiones innecesarias. Mudanza en puerta y se refuerza una relación amorosa. No estás seguro de las acciones de algunas personas cercanas, te confunden. Indecisiones que alejan las ilusiones agradables. El amor te pone a vibrar.

Horóscopo hoy Virgo 11 de febrero de 2023

Virgo, si un proyecto que tienes entre manos te apasiona, debes poner en orden lo que es prioritario y avanzar por etapas. Trabajarás en tu casa un poco más. Se te presentará un conflicto en casa y lo resolverás en el menor tiempo posible. Apóyate en tu familia. Controla tu imaginación y no llegues a conclusiones precipitadas. Los ángeles te cuidan.

Horóscopo hoy Libra 11 de febrero de 2023

Libra, estarás inquieto estos días, hay algo que deseas hacer y no sabes cómo comenzar. Necesitas rodearte de personas que te den ánimo para salir adelante. A pesar de las cargas, debes tener la suficiente fuerza para cumplir con tus tareas pendientes a cabalidad antes que el día se termine. Un encuentro con alguien que te inquieta.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de febrero de 2023

Escorpio, compromisos y responsabilidades en el tramo final, solo debes esforzarte un poco más. Prestas un dinero, pero desconfías de la persona, has que se comprometa en devolverte. Sé precavido. Los sueños pueden hacerse realidad, solo debes confiar en ti mismo. Vegetales y verduras, ahora a darles uso, verás unas recetas interesantes.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de febrero de 2023

Sagitario, tienes varias opciones de negocio, pero no sabes cual escoger, elige la más sencilla para que no te compliques demasiado. No muerdas más de lo que puedas masticar, no fuerces las cosa y deja ir a esa persona que no es feliz a tu lado. Te dan un obsequio de mucha utilidad. No te gusta deber favores y apoyas a alguien cercano que te ayudo alguna vez.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de febrero de 2023

Capricornio, eres alegre y te motiva estar en un ambiente donde eres bien recibido. Piensa en aquello que te fortalece y no en lo que te quita fuerza y poder. Aunque en estos momentos difíciles las cosas han cambiado, trataras de estar de buen humor y muy positivo, sobre todo en el trabajo. En casa pon en orden las cosas, resuelve lo que es prioridad.

Horóscopo hoy Acuario 11 de febrero de 2023

Acuario, logras un empleo. Te reúnes con persona de poder económico que te ayuda en lo que quieres o al menos, con un facilitador. Controla los nervios y los miedos. Problema en tu casa que ocasiona molestia por desacuerdos. Es momento de tomar esa decisión que has estado posponiendo por falta de confianza en ti mismo.

Horóscopo hoy Piscis 11 de febrero de 2023

Piscis, no te desesperes, las cosas quizás no se den como deseas. Molestia ya que no cancelas a tiempo un dinero. Rompe esas cadenas que tú mismo te has impuesto. Dificultades y retrasos que debes enfrentar. Trata el tema de la comunicación con mayor apertura y consenso con tu pareja. No abandones tu lucha. Un amigo pasa por un mal momento.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

