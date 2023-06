Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 11 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, una nueva oportunidad laboral llegará en el mejor momento. Problemas familiares afectarán tu relación. Establece objetivos claros y no des tantas vueltas al asunto. Te tocará pasar por una fuerte etapa que te ayudará a descubrir a las personas que realmente están a tu lado. Pensarás en hacer algo diferente para cambiar tu rutina.

Horóscopo hoy Tauro 11 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, situación de tensión te hará cometer errores. La meditación jugará un papel importante en tu salud. No te aflijas por lo que aún no has logrado. La salud puede ser un tema importante para ti este mes. El amor llega de donde menos lo esperamos, abre tu mente. Debes hacer lo que realmente amas hacer y olvidar a todo aquello que te perjudica.

Horóscopo hoy Géminis 11 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, disfruta de nuevas relaciones de amistad. Estás entregando el corazón a la persona menos indicada. No des tantas vueltas para decir lo que sientes, ve al grano. Planea algunas actividades divertidas juntos y mantén una actitud positiva y abierta en tus relaciones cercanas. Un familiar cercano te pide ayuda económica.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, sobrellevas una difícil situación financiera. Superarás una crisis económica que te ha estado agobiando. Recibirás una llamada de negocios para cerrar un importante acuerdo. Si ya estás en una relación, es importante trabajar en la comunicación y la apertura emocional. Será un día de trámites de documentos.

Horóscopo hoy Leo 11 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te recuperarás de un malestar que te ha tenido agobiado. Reevaluarás una decisión que anteriormente habías tomado. Si tienes pareja, aprovecha para disfrutar de momentos de intimidad y conexión emocional. Si estás soltero, es posible que conozcas a alguien especial o que una amistad se convierta en algo más.

Horóscopo hoy Virgo 11 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, un conflicto te generará más estrés de la habitual, intenta relajarte para evitar cualquier inconveniente físico. En el ámbito laboral, hoy puede ser un buen día para cerrar acuerdos o llevar a cabo negociaciones importantes. Debes tener cuidado con las decisiones impulsivas y analizar bien todas las opciones antes de actuar.

Horóscopo hoy Libra 11 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, superarás una situación muy difícil gracias al apoyo de una persona que llega a tu vida. Los tiempos laborales serán mejores por un cambio en tus rutinas diarias. Nuevas ideas que impulsan para buscar las herramientas necesarias para concretarlas. Disfrutarás del tiempo con tu familia y amigos cercanos este mes.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, discusión laboral afecta importante proyecto. Recibes apoyo de un buen amigo. Ayudarás a una persona que requiere de tu apoyo. A pesar de la situación inestable te irá muy bien económicamente. Debes enfocarte en tu norte sin mirar atrás ni a los lados. Recuerda ser cauteloso esta semana con los gastos.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, surgirán grandes ideas si le das un descanso a tu cuerpo. Cuidado con los dolores en los pies. Deseos de mejora te brindan un mejor desempeño laboral. Una nueva oportunidad laboral llegará en el mejor momento. En caso de que tengas un auto, revisa muy bien los detalles técnicos antes de salir.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, será un día de trámites de documentos. Pensarás en hacer algo diferente para cambiar tu rutina. Un familiar cercano te pide ayuda económica. No es el momento de rendirte, sigue siempre hacia adelante. Buscarás de nuevo a un familiar para aclarar algo. Recibirás una importante comisión. Época para luchar y reinventarte.

Horóscopo hoy Acuario 11 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, el orgullo déjalo a un lado y da tu brazo a torcer, no puedes ganar todas las discusiones. En el ámbito familiar debes aprender a compartir responsabilidades y aprender a delegar. Evita las grasas en las comidas. A pesar de que amas la independencia, el apoyo del tercero también es necesario y más en estos momentos.

Horóscopo hoy Piscis 11 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, un contrato laboral te pondrá condiciones que no estarás de acuerdo. Compra de regalo para una persona especial que está lejos. Tu familia siempre estará para ti cuando los necesites, búscalos ahora que estás necesitándolos. Conduce con cuidado, estás propenso a tener accidentes. Controla tus emociones e intenta no se tan explosivo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 5 al 11 de junio

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 5 al 11 de junio

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO