Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 13 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de febrero de 2023

Aries, nuevas oportunidades se te presentan y te sorprenden de manera positiva, aprovecha cada una de ellas. Se activa la prosperidad. Hombre de mediana estatura, te trae un dinero o te muestra el camino para conseguirlo. Cuidado con el estrés y ten cautela con la presión arterial. Nuevos inicios de ciclo en lo sentimental para ti.

Horóscopo hoy Tauro 13 de febrero de 2023

Tauro, tomar mucho líquido, te ayudará a tu salud y bienestar. Come a tus horas. El equilibrio lo logras no dejando que tus traumas o un dolor del pasado afecten tus relaciones presentes. No te detengas, avanza cuanto puedas y como puedas. Fluye positivamente si te atreves a llegar más lejos a pesar de los obstáculos presentes.

Horóscopo hoy Géminis 13 de febrero de 2023

Géminis, recuperar el romance con gestos cariñosos y mucha dulzura será tu prioridad. Logras vencer y obtener un éxito. Te mantienes firme y con seguridad en la apertura de un negocio, se constante y alcanzarás el triunfo deseado. No levantes castillos en el aire. Molestia con una amistad y cosas por aclarar. Lo esperado llega rápido.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de febrero de 2023

Cáncer, claridad en la búsqueda de un nuevo emprendimiento, todo mejorará y la prosperidad se hará presente nuevamente en tu vida. Pueda que recibas algo que no se esperas, pero que te va a interesar mucho. Satúrate de optimismo ya que es la mejor medicina. Alegrías a raíz de sentir la protección y la bendición de los que te rodean.

Horóscopo hoy Leo 13 de febrero de 2023

Leo, estarás pendiente Celebraciones que te alegran la vida con personas especiales para ti. Todo fluirá de manera positiva. Conserva tu fuerza interior. No te sienta frustrado por la intervención de terceras personas que se han metido en tu vida, se más cerrado en tus cosas y defiende lo que te has ganado con esfuerzo.

Horóscopo hoy Virgo 13 de febrero de 2023

Virgo, hay rutinas que te cansan, pero tu fuerza y constancia hacen que te sobrepongas. Reconciliaciones rápidas. No pospongas esas cosas que te ofrecen felicidad. Analiza antes de opinar. Sé realista de lo que hay a tu alcance para crear lo que deseas. Mejor si dejas de pensar en cómo hacer las cosas y hazlo.

Horóscopo hoy Libra 13 de febrero de 2023

Libra, estarás frente a una buena oportunidad para convivir y crear buenos momentos junto a una persona especial. Ten seguridad en que lo que haces, actúas desde la certeza y no desde la duda. Reuniones importantes que abrirán tu mente para lo que ha de venir. Todo lo detenido se activa y vivirás momentos felices con un grupo de personas.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de febrero de 2023

Escorpio, el aburrimiento no es una buena opción, crea momentos agradables con esa persona especial o amistades. Cierras una sociedad con excelentes beneficios. Te preocupas por tu solvencia económica, pronto veras la luz. Hay cambios, pruebas y retos, pero también hay disposición para que todo salga esta vez bien.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de febrero de 2023

Sagitario, un nuevo reto te presenta la vida, aprovecha esta oportunidad para crecer y ser exitoso como siempre has queridos serlo. Encuentras al final la paz que quieres y deseas. Alegría por una persona que demuestra lo que siente por ti. Se más afectivo con quien te ama. A la espera de un mejor momento para decir lo que sientes.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de febrero de 2023

Capricornio, te costará tomar una decisión con respecto al trabajo. Algo con un micrófono o cámara que te traerá alegría. Pasas las noches sin dormir bien, será necesario que te relajes y te preocupes por tu salud. Hombre de poder que te preocupa, da señales de vida. Firma de documentos importantes el día de hoy.

Horóscopo hoy Acuario 13 de febrero de 2023

Acuario, demasiado estrés si tienes mucho trabajo, demasiada calma si no tienes tanto, será mejor buscar tu propio equilibrio interior haciendo lo que más te gusta. Reflexiona sobre las relaciones que has tenido, y si en este momento tienes una pareja, lo mejor será tener paciencia y verla de una manera más madura.

Horóscopo hoy Piscis 13 de febrero de 2023

Piscis, vences una situación complicada a nivel familiar y logras acuerdos. Olvide problemas personales y lucha por la perfección en el trabajo. Usa la visualización y la música para elevarte a estados más relajados. Más vegetales y menos grasas. Hombre amigo que te ayuda en eso que necesitas y te propone estrechar el vínculo.

