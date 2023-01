Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 15 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de enero de 2023

Aries, este romántico e inspirado, dedícale unas horas al amor de tu vida, disfrútalo. Mejorarás tu aspecto físico. Te invitan a una fiesta, ten cuidado aún no es tiempo de reunirse. Tendrás que esperar a que las condiciones a tu alrededor cambien y aprovechar ese momento. Una noticia cambiará tu día. Bájale a tu carácter, a quienes no te entenderán.

Horóscopo hoy Tauro 15 de enero de 2023

Tauro, escucha los consejos de tu familia, ellos solo quieren lo mejor para ti. Recibes un regalo inesperado, te sentirás sensible. Piensa en grande. Mantén separados tu trabajo y tu vida personal y te evitarás grandes problemas y desengaños. No te entregues completamente, procura conocer mejor a esa persona, date tu tiempo.

Horóscopo hoy Géminis 15 de enero de 2023

Géminis, La verdad y la justicia te ayudarán a aclarar tus caminos. Época de cambios. Cuidado con las decisiones que tomes bajo presión, puede que te equivoques. Busca retomar aquellas actividades de distracción que tenías hace un tiempo, necesitas tiempo para ti. Tendrás un desempeño excelente que te favorecerá para la jornada de hoy.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de enero de 2023

Cáncer, el amor está vivo dentro de ti, exprésalo. Muchos ojos observan cada movimiento que haces en el trabajo, esfuérzate más. Deberás buscar otra forma de organizarte, el tiempo es oro y tu trabajo también. No te avoques completamente al trabajo y recuerda que también tu familia te necesita. No puedes vivir negando tus responsabilidades.

Horóscopo hoy Leo 15 de enero de 2023

Leo, sentirás la necesidad de conversar con alguien que te ayude a entender muchas cosas que para ti no tienen sentido, busca a un amigo que te aconseje. Lograrás ver ciertos aspectos positivos antes ocultos de tu personalidad. Alcanzarás grandes logros propuestos desde hace tiempo. Debes darte cuenta cuando te equivoques.

Horóscopo hoy Virgo 15 de enero de 2023

Virgo, en el trabajo te ofrecerán nuevos retos Tú decides si aceptar o no. Al final del día te sentirás mejor. Ten calma y practica la paciencia., todo a su tiempo. Asegúrate de marcar notablemente los límites y separar el trabajo de tu vida personal. No solo cultives tu intelecto, el aspecto emocional es importante.

Horóscopo hoy Libra 15 de enero de 2023

Libra, vas a estar muy pensativo por algo relacionado con un familiar. Alguien te hace una propuesta de negocio que no te conviene. Vas a buscar con quien asociarte. Se abren nuevos caminos para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante. Para ti es importante tener estabilidad económica y crecimiento personal, trabajarás en ello estos días.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de enero de 2023

Escorpio, piensas mucho para hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Debes hacerte un examen médico, cuida tu salud. Día de reflexión continua y replanteamiento profundo de tu nueva vida. Hay que luchar y seguir adelante, no te detengas. Los cambios de última hora serán beneficiosos para lograr que tus expectativas se cumplan.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de enero de 2023

Sagitario, tu pareja quiere una respuesta sobre ti, no dejes pasar mucho tiempo, aclara las cosas. No dejes a tus hijos con gente extraña, ten cuidado. Toma la nueva relación en la que te has embarcado con precaución, ve con calma y ten más paciencia, de las carreras solo queda el cansancio. Éxitos para ti. No soportas otra semana de tanta exigencia como esta última.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de enero de 2023

Capricornio, debes manejar varias situaciones a la vez, ten orden y serenidad para no equivocarte en ninguna de ellas. Piensas mudarte, debes analizarlo bien. Tendrás una clara tendencia a decir las palabras erróneas en el momento menos oportuno, serénate y organiza tus ideas. No temas en dar ese paso importante, no estás solo.

Horóscopo hoy Acuario 15 de enero de 2023

Acuario, comienzas un curso que hace tiempo lo habías pospuesto. No puedes estar dedicando tu vida a una persona que no aporta nada bueno, deja que lo malo se vaya de tu vida. Algo pasa en tu vida que te inquieta, todo pasa por algo. Concéntrate en trámites legales que tienes que solucionar. Cuidado por perder la cabeza por confusiones.

Horóscopo hoy Piscis 15 de enero de 2023

Piscis, debes tener cuidado con pagos excesivos, ahorra lo que más puedas. Hacer juegos de memoria o escribir pensamientos calmarán tu nerviosismo en estos momentos. Tendrás un encuentro con una persona del ámbito político. Importante viaje que cambiará muchas cosas en tu vida. Empieza a comer saludable para que tu organismo se desintoxique.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 9 al 15 de enero

Horóscopo 2023: ¿Cómo le irá a cada signo de zodiaco? | Predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO