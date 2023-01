Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 25 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de enero de 2023

Aries, un nuevo proyecto que se concretará hoy. Baja un poco el ritmo, toma tiempo para descansar y recuperar fuerzas, necesitas dormir bien, ya que el exceso puede pasar factura. Tu mayor privilegio y tu mejor fortuna será escuchar a tu corazón, seguir lo que tu sabiduría interna te dicte. Te sentirás mejor que nunca.

Horóscopo hoy Tauro 25 de enero de 2023

Tauro, hay un proyecto nuevo que te preocupa porque está lento, deberás ser paciente y seguir luchando. Saca de tu interior la gran fuerza espiritual y deja que te guíe para hacer lo que te apasiona. Una mujer reúne a la familia por un anuncio importante. Haz las cosas con calma, ten seguridad en lo que quieres. Supervisa que tus hijos tengan propósitos definidos para este año.

Horóscopo hoy Géminis 25 de enero de 2023

Géminis, debes optar por luchar por lo que quieres, te desanimas fácilmente y pierdes tiempo. Sucede algo con un regalo que te emocionará. Todo comienza a concretarse, a tomar forma y los proyectos fluirán, definiendo lo que será tu futuro cercano. Desacuerdo con grupo de trabajo por diferencias de pensamientos, se resuelve pronto.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de enero de 2023

Cáncer, toma las decisiones que sean necesarias para librarte de malestares, con sabiduría encontrarás el camino. Las cosas comenzarán a ir mejor cada día, te verás en una posición privilegiada que te permitirá ayudar a otros. Tienes que ser elocuente con tus ideas y entender que si quieres un entorno diferente, debes trabajar con ahínco para que así sea.

Horóscopo hoy Leo 25 de enero de 2023

Leo, serán días movidos y es preciso que tomes el ritmo rápidamente y así no perderte nada de todo lo que sucederá. No te pierdas en dudas, ve sin miedo por lo que quieres. Asume tu liderazgo, crea acciones que marquen cambios definitivos, que te impulsen a conseguir éxito en tus metas. Cada acción genera una reacción, así que decide bien tus pasos.

Horóscopo hoy Virgo 25 de enero de 2023

Virgo, construye el plan perfecto, síguelo paso a paso, solo con disciplina obtendrás el éxito deseado, tus proyectos van a brillar. Atracción por una persona en un restaurante o parque. Ves mejorar la estabilidad psicológica de un hijo, primo o sobrino. Aléjate de lo que te llena de negatividad o te arrastra con peso extra, libérate, debes estar listo para ir por más.

Horóscopo hoy Libra 25 de enero de 2023

Libra, la prosperidad se hace presente y verás cómo te lleva a alcanzar un nuevo nivel. Armoniza con la felicidad que te rodea, si trabajas por mantener el bienestar, abrirás los brazos para recibir las bendiciones que por ley te toca. Atraerás a una persona en forma inesperada, te motivará. Estarás pasando por una situación difícil. Recibes un regalo inesperado.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de enero de 2023

Escorpio, evita discusiones que te disparen la tensión y no te den oportunidad de calmarte, no escuches palabras subidas de tono, guardar la calma es importante. Llénate de energía y no te pierdas en malestares que pueden resolverse con un mínimo de atención, solo no los dejes pasar. Alguien inesperado llega a conectar con las ideas que quieres desarrollar.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de enero de 2023

Sagitario, un tema con dinero por cobrar te preocupará. Algunas firmas o concreciones se gestan y te llevan a un nuevo nivel. Esfuérzate para seguir manteniendo el bienestar de tu cuerpo, la energía te invade y podrás ir a donde quieras, pues nada podrá detenerte, no te dejes desestabilizar. Exigencia en el trabajo de puntualidad te incomodará.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de enero de 2023

Capricornio, compras en un sitio especial de alimentos muy frescos y te encuentras con personas que no veías hace tiempo. Contacto o caminos hacia sitios naturales. Un compañero te hará una broma pesada y le darás la espalda, romperás relaciones con esa persona. Tu mente está en equilibrio para conquistar lo que te propongas sin miedo, ve por ello.

Horóscopo hoy Acuario 25 de enero de 2023

Acuario, adáptate, algunos cambios pueden ser bruscos, pero debes fluir libremente con ellos. Tu casa estará rodeada de belleza, conecta con la energía positiva que está lista para darte lo mejor y todo lo que mereces. Recupérate por completo antes de salir a la batalla, te mereces estar bien y debes trabajar porque así sea. Mensaje de un familiar fallecido a través de un sueño.

Horóscopo hoy Piscis 25 de enero de 2023

Piscis, aprovecha tu energía creativa y concreta planes para alcanzar tus objetivos. Entra en tu vida persona emprendedora y de nobles sentimientos. Tu confianza te llena de bienestar, y te nutre de buen estado físico, conecta con esa energía que nace desde tu interior capaz de impulsarte a llegar donde quieras. Intereses económicos que compartes con la familia.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

