Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 25 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, por más obstáculos que se te presenten, deberás mantener una actitud positiva. No dejes que la tristeza se apodere de ti, a veces una situación desagradable puedes transformarla en algo positivo para tu vida. No centres tu atención en algo que sólo traerá atrasos en tu vida, el tiempo pasa rápido, debes empezar a sanar heridas y aprender a perdonar.

Horóscopo hoy Tauro 25 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, comienzas este día con buen pie. Prioriza que es lo primero que puedes hacer y qué está a tu alcance. Eres entusiasta y emprendedor por naturaleza, surgirán en tu mente nuevas ideas, toma las cosas con calma no todo lo que piensas lo podrá realizar de manera inmediata. Lo espiritual te ayudará a comprender todo lo que está pasando.

Horóscopo hoy Géminis 25 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, todo llegará rápidamente a tus manos, toma la mejor decisión. Cambios en tu vida te harán replantear decisiones. No discutas con tus vecinos. Conflictos con una mujer mayor complican tu relación familiar. Recibirás un dinero. Adminístrate. Será un día donde te enriquecerás de conocimiento que servirá de herramienta.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograras pronto lo que deseas. Tendrás conversaciones con una persona especial y le contarás tus problemas. Ahora sabes que nada en esta vida es fácil. Tendrás nuevas emociones por alguien que no veías hace tiempo. Despeja tu mente. Llegará un préstamo y podrás hacer pagos.

Horóscopo hoy Leo 25 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, se activa la prosperidad en tu vida. Clave de la semana la diplomacia es tu carta de triunfo. Cuídate de traiciones, descubrirás mentiras y engaños a tu alrededor, abre tus ojos. Se reafirma una relación amorosa, el amor lo puede todo. Inicias con buen pie un negocio. Pídele a dios y los ángeles protección y guía. Hecho curioso con la mascota.

Horóscopo hoy Virgo 25 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, encontrarás la solución a tus problemas. Abre tu corazón, las malas experiencias te han hecho frío y te han cerrado a las oportunidades. Hecho sorprendente ocurrirá muy pronto. Nueva enseñanza. Te tocará ser intermediario entre una difícil situación que pasará una pareja que son parte de tu vida. No bebas de más, cuídate. Recuperas un dinero invertido.

Horóscopo hoy Libra 25 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, todo pasa por algo, te darás cuenta de una mentira. Un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. Te dan un regalo que valorarás muchísimo. Ten Fe, todo lo malo pasará. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Te esforzaste y lo lograste.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tu vida da un giro. No permitas abusos sobre tu persona, se han querido aprovechar de tu buena voluntad engañándote con falsas promesas. Alegrías y celebraciones en una reunión familiar. Serán días donde atravesarás importantes dificultades amorosas, deben tener siempre comunicación para que no se debilite la relación.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, mantén tus energías en positivo el día de hoy, es la fuerza que vas a necesitar el día de hoy. Toma un descanso cuando el cuerpo te lo pide, no le exijas más de lo que puede dar. No permitas que nadie te oculte información valiosa sobre tu casa, intenta buscar por tus medios lo que está sucediendo.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, avanza en tu independización, no postergues más tu futuro laboral. Estás siendo irresponsable con el dinero, vendrán tiempos difíciles y no estás planificando tus objetivos. No ofender a los más queridos y cercanos afectos. Dulce influencia planetaria favorecerá la reparación de algunas eventualidades familiares.

Horóscopo hoy Acuario 25 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, intenta no distraerte para que puedas terminar todas las actividades que te has programado a tiempo. Cuida tu dinero para gastar y compra lo necesario. Aprende a equilibrar la relación entre tus amigos y tu pareja, estás tornando la relación a una situación tóxica. Malestar en los oídos. Estómago delicado.

Horóscopo hoy Piscis 25 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, puedes arrepentirte de algunas decisiones que has tomado en el ámbito económico. Recuperas la inversión en un negocio. Te has cerrado en encontrar a la persona que puede encender la llama del amor, date la oportunidad. Las sombras del pasado se apartan y entran en un período de estabilidad. Viaje con tu pareja o socio.

