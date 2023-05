Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 29 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, evita los conflictos que se vienen fuertes problemas. La forma que estás llevando tus finanzas no es la adecuada, busca apoyo en alguien con experiencia que te pueda orientar. Deseas reparar o acomodar algo en casa, de esas cosas que pospones, resuélvete de una vez a la acción. Cambios que pueden ser cruciales o repercutir en tu vida.

Horóscopo hoy Tauro 29 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, es un buen momento para volver a comenzar, sin importar tu experiencia anterior. Empezarás a sentir molestias en las articulaciones que van más allá de un mal movimiento, ponle atención. La oportunidad de cambio se presenta ante tus ojos. Vences obstáculos y la oportunidad de cambio se presenta ante tus ojos.

Horóscopo hoy Géminis 29 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, toma descansos regulares en la programación de tu día, el trabajar corrido no te hace más productivo. Te reciben en un lugar con gran alegría. Coloca flores rojas y blancas en tu casa e inciensos de aromas penetrantes durante toda ésta temporada. Utiliza la intuición para tomar con calma en las cosas no para desesperarte.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, tu situación financiera se pondrá difícil pero no debes bajar la guardia. Hay desafíos, deberás hacer que éstos den resultados positivos con todo tu esfuerzo y concentración. Dejarás un poco al margen tus vínculos afectivos para dedicarte de lleno a resolver algunas cosas que te urgen. Deseos de estabilidad espiritual y material.

Horóscopo hoy Leo 29 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, ejerce autoridad solo en el momento que estés seguro que tienes la razón. Ese desequilibro que estás presentando se debe a los nervios que te genera el trabajo, haz una pausa. Te llevan una propuesta, pero ten cuidado con la hora que acuerdas el encuentro. El Ángel de la guarda te guía, asegúrate de escucharle.

Horóscopo hoy Virgo 29 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, hoy presentarás un gran avance en tu vida personal. Rodéate de personas positivas y tendrás excelentes resultados, es el momento de alejar a personas tóxicas que creías que eran tus amigos. Ganancias, salidas a celebrar o a concretar un plan. Acuerdos para generar un nuevo comienzo o una sociedad exitosa.

Horóscopo hoy Libra 29 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, últimamente sientes que necesitas un descanso más allá de lo habitual y esto puede ser por una razón de salud, ten mucho cuidado. Problemas de salud a causa de un intento de daño hacia ti, hay una persona que te quiere ver enfermo. Reunión con muchos hombres para liberarte de una carga estresante. Cambio de rutina.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, hoy te sentirás con mucha energía, úsala para esas actividades que has pospuesto. Las 8 horas de sueño son tan importante como la alimentación, de esto depende tu rendimiento en el día. Recuperas algo perdido. Tu pareja se enfrentará a una difícil situación y debes estar a su lado para apoyar en lo que necesite.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, se te presentará un viaje que hará grandes cambios en tu vida personal. Una relación debe tener reciprocidad y en esta, estás dando más de lo que mereces recibir. Firmas un documento que marca importante inicio. Debes tener en cuenta cuanto estás arriesgando si tomas una decisión, la familia representa tu estabilidad actualmente.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, los cambios físicos también se reflejan en el interior, date un tiempo para engreírte. Te vas de un lugar sin decir nada. Situación de tensión por un asunto de documentos entre hermanos, adelántate a los hechos se quien imponga el orden. Alegrías que indican que te debes sumergir en un nuevo mar o proyecto.

Horóscopo hoy Acuario 29 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, estás haciendo gastos innecesarios que están descontrolando tus finanzas. Amigo que te busca te encuentra para bien. Deja de esperar que los demás den un primer paso, hoy puedes tener a iniciativa y salir victorioso. Algo con un cuaderno o agenda muy llamativa. Celebraciones y alegrías entre amigos, un logro.

Horóscopo hoy Piscis 29 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, te has puesto muchas responsabilidades que al final no puedes cumplir, es preferible que te organices y no prometas lo imposible. La sinceridad será la clave de una relación. Mantén un norte para tus proyectos y comienza confiar, esto será clave para crear nuevas alianzas. Se presenta un nuevo reto.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

