Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 31 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de enero de 2023

Aries, vienen buenos negocios y apertura de caminos. Hecho curioso con una persona mayor en la calle. Alguien te da total apoyo. Irás y vendrás a un sitio que te ayudarán en tu evolución Proyecto Nuevo. Deseas compartir más con tus amigos. Gozarás de vitalidad. Estarás a la espera de una respuesta. Consideras un viaje o una actividad con otra persona.

Horóscopo hoy Tauro 31 de enero de 2023

Tauro, tendrás un poco de cansancio y agotamiento físico y mental. No juegues con los sentimientos de aquellas personas que en realidad te quieren. Puedes sentirte inquieto mientras te preparas para afrontar un cambio. Ves mejorar la estabilidad psicológica de un hijo, primo o sobrino. Te envolverás en algo místico, religioso que te dará paz.

Horóscopo hoy Géminis 31 de enero de 2023

Géminis, asunto espiritual pendiente. Hay una sociedad que comienza a crecer. Tu madre te crea cierta preocupación. Recibes gran apoyo de tu pareja. No hagas negocios sin asesorarte. Prestas tu servicio a alguien y eres remunerado satisfactoriamente, te recomendará. Te enteras de algo que no esperabas. Procura hacerte exámenes médicos si te sientes mal.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de enero de 2023

Cáncer, alguien abusa de tu confianza, no dejes que se aprovechen de ti. Programación de importante viaje. Aprovecha tu energía creativa y concreta planes para alcanzar tus objetivos. Sorpresas y reuniones para hablar de proyectos y trabajos. Mensaje de una persona fallecido, estate atento a las señales. Un reencuentro inesperado cambiará tu día.

Horóscopo hoy Leo 31 de enero de 2023

Leo, contacto o caminos hacia sitios naturales. Vivirás una experiencia religiosa que te fortalecerá. . Te ocuparás de una decoración especial en casa u oficina. Atraerás a una persona en forma inesperada. Tendrás que manejar a una persona muy orgullosa. Cuidado con golpes en las piernas. Tendrás un encuentro con una persona del ámbito público. Debes ser más generoso.

Horóscopo hoy Virgo 31 de enero de 2023

Virgo, no confíes en quien recién conoces. Atracción por una persona en un restaurante. Comienzas a ver el fruto de tantos esfuerzos. Buscas crecer laboralmente. Te ocuparas de una persona mayor. Una persona muy especial que está cerca de ti se cruza en tu camino para bien. Irás a un lugar a reunirte con personas queridas. La suerte estará de tu parte.

Horóscopo hoy Libra 31 de enero de 2023

Libra, cualquier cosa que necesites aparecerá. No regales el dinero, valora tu trabajo. Alguien cercano te pide ayuda. Chequeo médico, cuidado con el hígado. Sientes que alguien te quiere hacerte una trampa. Cuidado con una relación con otra persona, puede que no te sea sincera. Nuevos proyectos en puerta. La humildad se mide por los actos y no por tus palabras.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de enero de 2023

Escorpio, cuídate la espalda de la mala postura al trabajar. Muchas puertas se te abren para tu bienestar. Sacas de tu vida a personas que no hacen bien su trabajo. Revisa tu casa. Debes hablar con tu pareja, hay algo que está impidiendo la comunicación. Descubres que alguien te está mintiendo. Vas a tener una premonición, un presentimiento de algo que ha de ocurrir.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de enero de 2023

Sagitario, evita peleas podrías salir perdiendo. Di lo que piensas y en qué quieres mejorar. Alguien te escribe para planificar un proyecto. Algo está pasando en casa, debes atender lo pendiente. Deseas compartir más tiempo en familia. Tratamiento de estética. Cuidado a la hora de hablar con tu pareja. Buenos momentos inolvidables.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de enero de 2023

Capricornio, en tu trabajo organízate mejor. No descuides a tu pareja, busca la comunicación. Se decide una fecha importante. Rompes el silencio en el trabajo, cuida lo que dices y como te expresas. Tendrás breves aflicciones, no te entristezcas y planifícate mejor para lograr lo que tanto anhelas. Contrólate y si te enfadas trata de distraerte un poco.

Horóscopo hoy Acuario 31 de enero de 2023

Acuario, pagas una deuda que tenías desde hace tiempo. Cuidado con pagos excesivos de luz o servicios. No creas en las cosas que te dicen, haz lo que tu corazón te indique. Ganas un concurso o licitación de trabajo, ahora tendrás que organizarte mejor. Debes cooperar más en casa, sobre todo en estos días donde permanecerás en un solo lugar.

Horóscopo hoy Piscis 31 de enero de 2023

Piscis, una persona del pasado vuelve para desequilibrar tu vida, ten cuidado. Dices algo que te angustia. Realizas una revisión a tu auto. Conversarás con alguien para resolver un asunto relacionado con documentos o demandas, esto demorará un poco, pero se resolverá satisfactoriamente. Disfrutarás de algunas satisfacciones que te darán tus familiares.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 30 de enero al 5 de febrero

HORÓSCOPO DEL DINERO del 30 de enero al 5 de febrero | PREDICCIONES con Carmen Briceño

Horóscopo 2023: ¿Cómo le irá a cada signo de zodiaco? | Predicciones con Carmen Briceño

HORÓSCOPO CHINO 2023 con Carmen Briceño | PREDICCIONES | Año del CONEJO de AGUA

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO