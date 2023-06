Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 9 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, el aislamiento te ha afectado emocionalmente, una video llamada con los amigos te caerá muy bien. Tu falta de interés puede hacer que pierdas muchas oportunidades. Surgirán grandes ideas si le das un descanso a tu cuerpo. Cuidado con los dolores en los pies. Buen momento para hacer modificaciones en la casa.

Horóscopo hoy Tauro 9 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, nuevas ideas que impulsan para buscar las herramientas necesarias para concretarlas. Disfruta de nuevas relaciones de amistad. Toma el tiempo necesario para relajarte, suelta la presión, cuida lo que comes, pon un límite a los excesos, ve con calma. Alegrías en la entrada de un negocio por encuentro fortuito.

Horóscopo hoy Géminis 9 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no cuentes con una persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen. Tus palabras trascienden, debes dar un mensaje contundente en cada idea. Necesitarás habilidad para organizarte y salir airoso de esta prueba. Una traición entristece tu corazón.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, el optimismo que te caracteriza te abrirá una importante oportunidad. Paciencia con esa persona que te gusta, no siempre irá a tu ritmo. Reaparecen antiguos amigos. Serás un líder natural, toda acción genera una reacción importante y que va más allá de ti. Una mala experiencia deberá quedar atrás para continuar.

Horóscopo hoy Leo 9 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no dejes pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con quien quiera ocasionarte dificultades. Buena noticia te hará cambiar de parecer. Tus emociones no deben decaer, tienes que estar en equilibrio, fortaleciendo tu estado físico e impulsando todo lo que te lleva a un nuevo nivel. Hecho desagradable con un vehículo estacionado.

Horóscopo hoy Virgo 9 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, la monotonía laboral te hará sentir desmotivado. Necesitas aclarar algo vinculado con un dinero con una persona. Evita ocultar siempre tus emociones. Ve sin temor por lo que quieres, nada debe alejarte de la concreción de tus sueños, solo necesitas decirte a ir a su encuentro. Ve hacia adelante que algo muy bueno te espera.

Horóscopo hoy Libra 9 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, deberás tomar decisiones sobre una documentación que tenías pendiente. Mantente alejado de conflictos y de toda persona que desee involucrarte en problemas. Nuevas energías llegan para renovarte, no dudes de ti y de lo bueno que te mereces, solo así disfrutarás cada momento. Te ofrecen un negocio, piensa bien si te conviene.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, una relación con un familiar que estaba rota mejorará. Finalizas una relación que te ha hecho mucho daño. Nivela tus emociones y no te dejes llevar por pensamientos negativos. Debes regalar lo que ya no usas, un cambio de energía te vendrá bien. Comenzarás una relación luego de un proceso de elección.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, conversaciones para sincerar las emociones. Es el mejor momento para hacer una llamada que has estado postergando. Presentarás problemas estomacales. Tendrás llamadas telefónicas urgentes. Sanarán las heridas del pasado. Recuerdos de un viejo amor te tendrán un tanto melancólico. El pasado cierra sus puertas para no volver nunca más.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hay personas que hablan y cuentan cosas de tu pasado, deberás aclarar el tema. Querrás sacar un mueble de tu casa, es momento de renovar y mover la energía. Duerme, trata de descansar, paciencia. Es tiempo para un cambio de actitud. Se fortalecen los lazos de una relación del pasado. Controla tus impulsos.

Horóscopo hoy Acuario 9 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, la necesidad de tomar decisiones para lograr cambios, hará que tu vida se torne diferente, con más energía que antes. Es muy importante que no te enfoques en las dificultades y tomes esto como una oportunidad de mejora. Plan de viaje o mudanza en los próximos días. Cambia tu alimentación y evitarás problemas de salud a futuro.

Horóscopo hoy Piscis 9 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, date la oportunidad de vivir nuevas cosas con tu pareja. Una persona se interesa en ti por lo que realmente eres. Tendrás una fuerte e importante carga laboral. La oración te nivelará. Ansiedad por concretar un nuevo negocio, paciencia, usa para hoy un color amarillo. Es muy bueno que tomes en cuenta tus pensamientos antes de tomar una decisión.

