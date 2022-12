Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 4 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de diciembre de 2022

Aries, todos están pendientes de ti, preocupados por tu situación actual. Época de cambios y transformaciones, dejando atrás todo aquello negativo que un día te hizo sufrir. Adquisición de equipos electrónicos para hacer negocio. Llega un dinero esperado después de un gran esfuerzo. Planificas un viaje, todo irá bien.

Horóscopo hoy Tauro 4 de diciembre de 2022

Tauro, ahorrarás dinero, te propones interesantes metas. Te envuelves en algo religioso. Palabra clave la Paciencia. Trata de madurar en relación a una amistad o relación cercana que te puede brindar grandes beneficios y no pongas límite a los sueños promisorios. Soluciones de problemas, el cielo está contigo. Nada tangible es eterno, sólo la divinidad, ten más fe.

Horóscopo hoy Géminis 4 de diciembre de 2022

Géminis, no dejes perder lo que tienes en tus manos, sácale el máximo provecho. Celebraciones en este día. Naces a una nueva experiencia tras una transformación difícil. Felicidades en esta nueva etapa. Sentirás más claridad mental. Cuidado y no permitas la ley del embudo donde lo estrecho queda para ti y lo ancho para otro.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de diciembre de 2022

Cáncer, lamentas la partida de alguien cercano. El dolor no se irá, pero si la enseñanza de la lucha y la fe que nunca deben faltar en tu vida. Hay cosas que debes ordenar para que así la energía fluya de manera positiva. Deberás hacerte una evaluación médica endocrina. Tendrás el poder de cambiar las cosas a tu favor. Amigos con conflictos que ayudas.

Horóscopo hoy Leo 4 de diciembre de 2022

Leo, algo con un documento que debes firmar para asegurar una ganancia o participación. Tristeza en la familia, deberán estar más unidos que nunca. Recuerdos que tocan tu corazón. No pierdas la paciencia, todo se arreglará cuando menos lo esperes. Compras por fiestas que te emocionan. No hagas reclamos con actitudes violentas.

Horóscopo hoy Virgo 4 de diciembre de 2022

Virgo, el cien por ciento de ti, no te preocupes. Una persona conocida tiene una sorpresa agradable para ti. Adáptate a lo que venga. Suelta todo aquello que no te deja avanzar, el apego a esa persona no te hace bien. Necesitarás asesorarte para el trámite de un documento. Encuentras las respuestas que necesitabas con un guía espiritual.

Horóscopo hoy Libra 4 de diciembre de 2022

Libra, le pides ayuda a tu pareja para solucionar algo laboral. Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Un dinero que esperas demora en llegar. Piensa bien en que invertir. Buen momento para compartir, disfrutarás de un encuentro con alguien especial. Asume una actitud más serena ante los problemas que se te puedan presentar hoy.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de diciembre de 2022

Escorpio, dedícate a observar más y a hacer menos. Es momento de tomar esa decisión que has estado posponiendo por falta de confianza en ti mismo. No pospongas esas cosas que te ofrecen felicidad. Echa a un lado la timidez y sé más atrevido. Manifiesta todos tus encantos. El factor sorpresa reinará hoy.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de diciembre de 2022

Sagitario, un día de muchas experiencias, aprovéchalas. Solo ten confianza en ti mismo, encontrarás la solución que necesitas. Ve en busca de tu estabilidad emocional. Haz caso a lo que sientes. Los ángeles cuidan de ti en este día en que no te sientes de lo mejor. Controla tu imaginación y no llegues a conclusiones precipitadas.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de diciembre de 2022

Capricornio, verás que todo saldrá bien, sigue adelante. Asegúrate de estar bien informado al finalizar una transacción de negocios. Rompe esas cadenas que tú mismo te has impuesto. No te desesperes porque haces que rinda menos y que tengas más carencias. El tiempo es tu mejor aliado y forma parte de lo que más te hace crecer.

Horóscopo hoy Acuario 4 de diciembre de 2022

Acuario, aportarás brillantes ideas al trabajo y mejorarás cada día. No te dejes intimidar por nadie. Debes ver el pasado como algo que ya no existe. Pon tu mente y corazón en todo lo que hagas. La meditación puede ser positiva para ti en este día. Recibirás un mensaje o llamada de quien menos tú esperas. Te distingues por tu inteligencia y personalidad.

Horóscopo hoy Piscis 4 de diciembre de 2022

Piscis, sentirás seguridad en lo que haces y te dará más fuerzas para seguir adelante. La energía a tu alrededor fluye en positivo. Sigue avanzando. En la salud, cuidado con la circulación sanguínea. Cuidado con préstamos que te dan bajo presión. Ponte al día con algunos pagos. Tienes muchas cosas importantes que hacer, no pierdas tiempo y hazlas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 28 de noviembre al 4 de diciembre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 28 de noviembre al 4 de diciembre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO