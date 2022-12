Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 8 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de diciembre de 2022

Aries, eres una persona ingeniosa y alegre, tu creatividad es parte de lo que te impulsa a ser exitoso y feliz. Tu palabra clave es la conquista. Hoy es el momento de ser resolutivo, llego la hora de resolver los problemas en el trabajo. Deberás ser perseverante y así no habrá reto difícil. Estas vulnerable y será mejor que converses con alguien de confianza.

Horóscopo hoy Tauro 8 de diciembre de 2022

Tauro, hoy podrás demostrar que eres creativo en el trabajo y que eres capaz de solucionar los problemas. Se perseverante en tus proyectos a corto plazo. Hoy serpa un día difícil para ti, estarás muy vulnerable y será mejor que converses con alguien de confianza. Utiliza tu intuición para solucionar un conflicto en casa.

Horóscopo hoy Géminis 8 de diciembre de 2022

Géminis, no te asustes por lo que ha de venir, tu futuro es prometedor ya que se vienen momentos muy buenos, aprovéchalos. Programas un viaje en corto con alguien especial, disfruta cada instante porque no se repetirán. Deberás ser más accesible con tu pareja, no discutas en vano y no caigas en la monotonía. Es hora de hacer lo que tu corazón quiere hacer, déjate llevar.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de diciembre de 2022

Cáncer, ya es hora de retomar tus estudios. Elije una carrera que se adecue a tus necesidades. Escoges un regalo para alguien especial. No comas en la noche comida pesada para evitar las pesadillas, aliméntate sano. Hoy sabrás quien está contigo en las buenas y en las malas. Alegrías por logros en lo económico que compartes con tu familia.

Horóscopo hoy Leo 8 de diciembre de 2022

Leo, hoy estarás más decidido que nunca de emprender un nuevo camino, sea lo que sea que elijas, hazlo pensando que deberás esforzarte más y así los resultados serán favorables. Puedes iniciar un estudio, es buen tiempo de hacerlo. Todo dependerá de la forma de enfocar cada cosa. Experimentaras un crecimiento en con objetivos claros.

Horóscopo hoy Virgo 8 de diciembre de 2022

Virgo, las cosas pasan por algo, este día te traerá un nuevo aprendizaje. Tienes la oportunidad de un negocio propio, no lo dejes pasar. Evita comida chatarra ya que te hace daño, has un plan alimenticio sano y nutritivo. Celebraciones y alegrías dentro del trabajo, lo mejor está por venir. Conversarás con alguien especial sobre tus sentimientos.

Horóscopo hoy Libra 8 de diciembre de 2022

Libra, hoy buscarás nuevamente una oportunidad de trabajo para ti, no pierdas las fuerzas y sigue buscando. Trata de calmarte ya que no será un buen día para ti, deja de quejarte tanto y de renegar, estás muy irritable, debes tomarte un descanso para que esa mala energía cambie y te sientas mejor y más contento.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de diciembre de 2022

Escorpio, te sentirás feliz por una nueva oportunidad de trabajo, se agradecido y da lo mejor que tienes. Una persona del pasado se comunica contigo y te pondrás feliz y nervioso. Ve quien está contigo en las buenas y en las malas. Alegrías por logros en lo económico. Piensa antes de hablar para evitar conflictos. Nuevas amistades.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de diciembre de 2022

Sagitario, hoy tendrás la oportunidad de aclarar un mal entendido con tus compañeros de trabajo, piensa antes de hablar. Se avecinan grandes días, en familia y con amistades. No todo lo que piensas podrás lograr, pero ten la convicción que lo que obtengas será lo mejor para ti. Se más optimista y sigue adelante con lo que deseas.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de diciembre de 2022

Capricornio, la lectura será lo que te permita canalizar tu energía, estarás tenso y será necesario que hagas actividades que te permitan relajarte y de paso aprender. Una noticia en tu trabajo puede que te bajonee un poco, pero que no sea motivo para dejar de perseguir tus sueños. El amor se hará presente en este día para brindarte su apoyo incondicional.

Horóscopo hoy Acuario 8 de diciembre de 2022

Acuario, las cosas pasan por algo, de todo lo que has vivido aprendiste a levantarte, no hay reto grande para ti, llego la hora que demuestres tu capacidad para resolver las cosas. En el trabajo evita disgustos con una persona mayor, puede que te traiga problemas. Tu pareja se aleja un poco de ti, será mejor que conversen y expresen sus sentimientos.

Horóscopo hoy Piscis 8 de diciembre de 2022

Piscis, empezar de nuevo no será difícil para ti, tu eres fuerte y tienes la valentía necesaria para superar muchas cosas. Hoy será un gran día para inspirarte y tener ideas claras de lo que deseas hacer. No te compliques si no encuentras una solución rápida a tus problemas, lo importante es que confíes en tu capacidad, sonríe y sigue adelante.

