El universo tiene mensajes importantes para ti. En el horóscopo de hoy, descubre lo que la astrología y la inteligencia artificial de ChatGPT han preparado para cada signo del zodiaco en los ámbitos de amor, salud y trabajo.
Gracias a la tecnología de Diario Correo, este horóscopo está personalizado para brindarte predicciones más precisas y detalladas. Ya sea que busques respuestas sobre tu relación, quieras saber si es un buen día para decisiones laborales o necesites consejos sobre bienestar, aquí encontrarás lo que necesitas.
🔮 Horóscopo del domingo 10 de agosto con el Tarot de Marsella 🔮
El domingo 10 de agosto se presenta como un día ideal para cerrar ciclos internos, limpiar la energía acumulada durante la semana y reconectar con lo esencial. El Sol hace un guiño sutil a Neptuno, y esto nos invita a soñar... pero también a discernir entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos. El Tarot de Marsella nos revela hoy no tanto acciones concretas, sino estados del alma. Escucha lo que te dice cada carta: ahí hay una pista de lo que necesitas para encontrar paz este día.
Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)
Carta: La Templanza
Después de tanto impulso, este domingo pide calma. Respira, escucha, suelta el control. Es un buen momento para sanar vínculos, reconciliarte o simplemente quedarte quieto sin culpa. El equilibrio no es pasividad: es sabiduría en acción.
Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)
Carta: El Papa
Hoy serás guía o buscarás uno. La sabiduría que necesitas no está en el ruido, sino en una charla profunda o en un consejo que no esperabas. Abre el corazón y cierra la boca por un rato: el que escucha… siempre gana.
Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)
Carta: El Diablo
¡Cuidado con los excesos este domingo! Alguien o algo te tentará: una frase provocadora, una actitud tóxica o una propuesta encantadora pero dudosa. Si sabes que te hace daño… ¿para qué seguir jugando con fuego?
Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Carta: La Rueda de la Fortuna
Día de giros inesperados. Puede que un plan cambie, alguien reaparezca o recibas una señal clara del universo. No te resistas: lo que se mueve hoy... es para colocarte donde realmente debes estar.
Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Carta: El Sol
¡El domingo te sonríe! Día brillante para compartir con los tuyos, hacer algo que te encienda o simplemente descansar sin remordimientos. Tu energía es contagiosa: úsala para alegrar, no para impresionar.
Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)
Carta: El Enamorado
Decisiones emocionales en puerta. Este domingo no podrás esquivar el tema del corazón. Ya sea amoroso o familiar, hay algo que te pide elegir. No lo postergues más: escucha lo que sientes, no lo que piensas que “deberías” hacer.
Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)
Carta: La Torre
Algo se sacude, se rompe o simplemente se revela. Puede ser incómodo, pero necesario. Hoy toca soltar estructuras mentales o vínculos que ya no te sostienen. No lo veas como un derrumbe… sino como una liberación disfrazada.
Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Carta: El Carro
Tienes un objetivo claro y nada te detiene. Día ideal para organizar, planear, tomar decisiones firmes o incluso hacer un pequeño viaje. Pero ojo: si conduces con rabia o con orgullo, podrías desviarte. Usa tu poder… con dirección.
Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Carta: El Colgado
Sientes que todo va más lento de lo que te gustaría. Pero el Tarot te dice: no es pausa, es preparación. No intentes acelerar nada. Hoy gana el que espera, el que observa y el que se permite entender sin actuar.
Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Carta: La Justicia
Día para poner las cosas en orden: desde documentos hasta emociones. Hoy puedes ver con claridad lo que antes te confundía. Haz limpieza energética, pon límites si es necesario y no olvides: el equilibrio también se defiende.
Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Carta: El Mundo
Este domingo se abre como un círculo completo. Hay satisfacción, cierre o una sensación de logro personal. Comparte con quienes suman, agradece lo vivido y permite que lo nuevo se acerque sin miedo. Estás listo.
Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Carta: La Papisa
Silencio, intuición y misterio. Hoy no hace falta decirlo todo. Retírate un poco del ruido, escribe, medita o escucha música que te eleve. Hay un mensaje espiritual esperando por ti… si sabes hacerle espacio al alma.