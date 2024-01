¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 12 de enero de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries,este te permitirá sobrellevar esta etapa difícil por la que estás pasando. Caerás en cuenta de que te es imposible no depender de aquellos que te rodean en la vida. Deberás pedir auxilio. No uses tus problemas sentimentales como excusa. Lograrás tomarte el tiempo necesario para aclarar tu mente hoy. Resalta lo mejor de tu persona.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no hay nada de fuerte o temerario en una persona sin sentimientos. Si alguien intenta hacerte hablar mal de un colega, ten cuidado porque es una trampa para hacerte quedar mal parado. Una vida completamente despojada de sentimentalismos no vale la pena ser vivida. Hazte un tiempo para amar. Observa más y habla menos.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, una reunión familiar será la ocasión para que los conflictos se terminen. Da el primer paso y pide perdón por tus errores. Si pretendes aspirar a mejores cargos en tu lugar de trabajo. Empieza por ti mismo. La línea entre lo correcto e incorrecto aparecerá borrosa ante tus ojos hoy. Determinaciones difíciles se acercan.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, tu falta de tacto para dirigirte hacia tus subordinados te hará pasar por una situación tensa en la jornada de hoy. Cuidado. Vas a tener la posibilidad de hacer un análisis inteligente de la situación económica, sin problemas, pero con cierta cautela en el tema. Toma decisiones con confianza y claridad ¡Tú puedes!

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no le ocultes tus verdades a quien nunca te ha traicionado. Celebra la vida, conecta con la alegría que proporciona alcanzar lo que te hayas propuesto, aunque sean pequeñas cosas. No pretendas que sea el otro quien debe ceder siempre. Si tú no entregas algo de ti, es difícil que la convivencia funcione. Comparte tu verdad sin reservas.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, despojo o purificación de fin de año, recarga tus energías. Celebración a la distancia por el cumpleaños de una familiar y tratarás de hacerla sentir bien. Recuerda que la alimentación puede aportarte bienestar emocional. Te invitan a una fiesta, debes cuidarte, aún no ha terminado los tiempos difíciles con la enfermedad.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, busca la dicha en compartir tu sabiduría y experiencia con aquellos que aprecias y que sabes que puedan aprovechar lo que tú ya has probado y te ha funcionado, de eso se trata compartir. La oportunidad de la infidelidad golpeará tu puerta el día de hoy. Pide el regalo de nuevas oportunidades y el éxito en cada una de las cosas que te propongas.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tu familia sabrá en qué momento apoyarte o aconsejarte. Recuerda que la alimentación puede aportarte bienestar emocional. No te sientas solo, tú estás rodeado de personas que te aman. Te aceptan como eres y están allí para apoyarte en todo cuando lo necesitas. Deja atrás los resentimientos y abre tu corazón al amor puro.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tendrás problemas para cobrar un dinero que te deben. Es importante que comuniques tus ideas. No te dejes arrastrar por la nostalgia y aférrate al presente como si fuera lo único que existe. Miras el futuro y te aseguras de que no les falte nada a tus seres queridos. Hoy los arroparás con un abrazo de amor y paz.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no será fácil mantener un buen estado de ánimo, armónico, positivo. Muchos factores inciden contra que puedas mantener la estabilidad. Solo tómalo en cuenta Esa persona que tanto te aconseja, solo desea lo mejor para ti. Esto te ayudará a tomar determinaciones mejores. Conecta con tu creatividad y permite que fluya sin restricciones.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, debes de ahorrar, ya que la idea de una casa propia está muy marcada en tus proyectos y no falta mucho para que se concrete. Te llaman de una empresa o grupo para que realices un trabajo. Cuida tu garganta. Debes verificar las cosas que te dicen de palabra, mejor lo que está por escrito. Recibes un mensaje que te trae satisfacción.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, deberás estar atento a la hora de escuchar propuestas sobre sentimientos, puedes sentirte atraído por alguien que no te conviene. Ten fe y sigue al pie de la letra sus sabios consejos. Deberás estar atento a la hora de escuchar propuestas sobre sentimientos, puedes sentirte atraído por alguien que no te conviene.