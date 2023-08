¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 15 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, viajes y movilidad, comunicación, contactos. no es el mejor día. Cosas a resolver respecto de tu casa y entorno doméstico. Mejor hoy no forzar acontecimientos. Un buen plano vincular donde encuentros apoyo, aportes, en el que puedes respaldarte en todo aquello donde la colaboración de quienes lo integran será necesaria.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, conserva tu relación y no dejes en tentativas lo que quizás no pudo ser. Aprende a ser feliz con la pareja de siempre. Actúa con suma sensatez y ten presente que tu salud física necesita de tu atención. Evita los excesos. Conexión que mantendrá una profunda compatibilidad amorosa. Tus sueños se concretarán especialmente.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, evita que el intelecto se entrometa en terrenos que no te corresponden. Será una de las reglas de oro para alcanzar la felicidad. Un consejo a tener en cuenta es alimentarte sano, así las defensas orgánicas estarán en alta y evitarás desórdenes físicos. Nada de exigencias, tu estado físico y anímico no será el más oportuno para andar teniendo excesos.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, cuida de no agotarte y llevarte hasta el cansancio, come no uses la comida y bebida como escape. Cuida tus estados de ánimo, no permitas que nadie manipule tus emociones y se bajen tus defensas. Disfruta y crea el ambiente que sea saludable y positivo para ti. Habrá un fluido romántico, un detalle importante de amor.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, improvisas salidas con tu enamorado y disfruta de cada escena que te brindará el amor. Las veladas podrán ser óptimas. Cuídate de no excederte demasiado y llevar al límite a tu cuerpo, fluye y ábrete a tomar tiempo para relajarte. Actuó con suma sensatez y ten presente que tu salud física necesita de tu atención. evita los excesos.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, casi por un milagro recuperarás tu sonrisa y podrás equilibrar tu economía tan anhelada para tu tranquilidad. Las situaciones que ahora enfrentarás económicamente te resultarán francamente intolerables, sé paciente y espera a que la tormenta pase. Disfruta de un grupo con personas muy sonrientes que alegraran tu día.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, cuida tu sistema digestivo y no lo sobrecargues porque, de lo contrario, sufrirás serias consecuencias en tu salud. Tu cambio de actitud conciliadora mejorará tus vínculos de pareja y te volverás estable en toda acción comprometedora. Cuida lo que comes, no lo hagas por ansiedad, busca descargar la tensión y estrés haciendo ejercicios.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, disfruta de los días que soleados que haya y haz caminatas al aire libre; te sentirás plenamente vital y mejorarás tu organismo. No te desesperes si los celos te invaden, sé paciente y comprobarás que todo terminará aclarándose pasivamente. Un amigo se enferma del estómago, te preocupará su salud. Inicias con buen pie un negocio.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, cuida de no caer en desánimo, no dejes que nadie te borre la sonrisa, empezando por ti mismo. Cuida lo que comes, no lo hagas por ansiedad, busca descargar la tensión y estrés haciendo ejercicios, caminando o algo que t relaje. Sorpresas y buen augurio en casa, un gran cambio te alegrara por completo tu vida.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, debes evitar que influencias externas generen conductas que no correspondan con tus características. Destina tu energía a controlar de cerca tus cuentas, así no tendrás sorpresas de errores futuros en tus gastos. Tu actividad crece, exitosa. Ahorra, estás gastando todo el dinero que recibes y no es momento para despilfarrar.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, casi por un milagro recuperarás tu sonrisa y podrás equilibrar tu economía tan anhelada para tu tranquilidad. Si te armas de paciencia no tardarán en llegar esos cambios que esperas que te pongan frente al de tu trabajo actual. Lo mejor será crecer en lo que se conoce, y no arriesgar en estos tiempos difíciles. Buscas la prosperidad en un negocio nuevo.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, comprobarás una vez más que es muy bonito dar, ya que recibes mucho más en el acto, en esa dicha de sentir corazones contentos cerca de ti. Descubrirás algo clave de tu propia identidad, que te obligará a asumir nuevos retos. Tendrás algunos altibajos en este día, intentarás salir airoso de todo. Las demoras afectarán los negocios.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

