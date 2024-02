¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este domingo 18 de febrero de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, estás en un momento muy bueno de salud y con mucha energía. Aprovecha para comenzar a realizar algún pasatiempo. Utiliza tu intuición, sé inteligente emocionalmente hablando. No harás nada ahora en contra de tu voluntad. Expresarás ahora tus verdades con mucho amor. Llenarás tu alma de paz. Etapa en que se aconseja mucha prudencia.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, lentitud de las cosas, podrás aprovechar la oportunidad planteándote nuevas estrategias, luego saldrás adelante a toda velocidad. Relájate y confía, te sentirás realizado y sobre todo, feliz. La compasión y la tolerancia serán clave para construir lazos profundos y significativos. Aguanta ese ímpetu de querer ser tú el que lo diga o quiera controlarlo todo.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, se agudiza tu sentido práctico y manejas mucho mejor aquello que tiene que ver con el campo laboral. Unión sentimental duradera, debes cuidar a esa persona especial, el amor lo puede todo. La palabra precaución te protegerá de tomar decisiones precipitadas en los negocios. Terminará tu buena racha en el amor, y estarás solo por un tiempo.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no debes crearte falsas expectativas, si ves que algo no funciona, prueba con otra cosa. El nacimiento de una nueva etapa en la relación te motiva. No te involucres con préstamos bancarios no es un buen momento para endeudarse. Brillarás en todos los aspectos después de un gran trabajo tendrás buenos resultados.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, salida con tu pareja por trabajo y también por disfrute. Cuídate de los accidentes de tránsito. Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados, así que hay que obrar bien, el karma existe para ti y para toda persona que actúe de mala fe.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, será necesario tomarte las cosas con calma en estos tiempos tan difíciles, encontrarás una salida a tus problemas. Hoy será un día de mucho movimiento, varias cosas están pendientes en la agenda, organízate bien y prioriza. Descubrirás una mentira que alguien muy cercano quería ocultar, tómalo con calma y aclara las cosas.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, noticias positivas después de una larga espera. Escribe sobre lo que sientes como una terapia e invita a hacer lo mismo a quien creas que lo necesita y comparte tu experiencia. Lo que no puedas resolver ponlo en las manos de Dios y ten fe de que pronto tendrás la solución. Lo que desees con mucha fe se manifiesta.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, llegan nuevas propuestas debes estar enfocados para tomar la mejor decisión. La suerte está de tu lado se abren los caminos para ti. Alguien te dará ánimos para seguir adelante. Te encuentras en una posición privilegiada para manifestar el amor en todas sus formas. En el amor, se favorece la transformación y la renovación.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, confirmarás algo que estabas sospechando desde hace tiempo. Llamadas importantes que atender. En el amor, construye sobre bases sólidas y duraderas. No temas expresar tus sentimientos y disfruta de las conexiones que se presenten. Tu sinceridad resonará en el corazón de alguien especial. No temas expresar tus sentimientos.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, muchas veces dices cosas que, sin darte cuenta, podrían causar que la persona que te escucha se hiera o se ofenda. Tu fuerte personalidad, y los cambios que estás realizando en tu vida, podrían considerarse drásticos, repentinos o sorpresivos. Decidido a comenzar una nueva vida, habrá cambios inesperados que te sorprenderán.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tu determinación y pasión te llevarán lejos hoy. No temas enfrentar los desafíos con valentía y determinación. En el amor, muestra tu intensidad y lealtad hacia tu pareja. Tu entrega y compromiso profundizarán tus lazos emocionales y te llevarán a experimentar el amor en su forma más pura y poderosa.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, hoy es un día para explorar nuevas posibilidades y expandir tus horizontes. Mantén una mente abierta y aventurera ante las oportunidades que se presenten. En el ámbito amoroso, busca la aventura y la emoción junto a tu pareja. La espontaneidad y la diversión fortalecerán vuestra conexión y os llevarán a vivir momentos inolvidables juntos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771