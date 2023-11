¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este domingo 19 de noviembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, te sientes con decaimiento, acude a un médico si fuera necesario. Algo se manifestará en tu día que te alegra. Sale el sol para ti nuevamente. Podrás Te sentirás defraudado en lo laboral por quienes más aprecias y posiblemente nada sea como lo supones. Sé cauto ante las medidas a tomar. Deseas compartir más tiempo en familia.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, pon atención a tus sueños, ellos te revelarán lo que ha de ocurrir. Logras quitarte un peso de encima. Necesitas un cambio de look y estar más alegre. Deberás cuidar tu trabajo, hay quienes desean que te lo dejes. Brillaras con luz propia dentro de tu ámbito de trabajo. Deja en claro las propuestas para llevarlas a cabo inmediatamente.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, libérate de las cadenas que te atan a lo que no es productivo. Cuida tu salud y acude al médico si es que fuera necesario. Estas esperando una entrada de dinero extra, eso deberá esperar un poco. Tendrás un encuentro con una persona del ámbito público. Debes ser más generoso. Chequeo médico, cuidado con el hígado.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, es buen período para dejar atrás aquello que no sirve. Consolidación de lazos afectivos que son verdaderos y consecuentes, familiares y viejos amigos. En tu trabajo te pedirán que te ocupes de los detalles minuciosos laborales. Convénselos de que ese no es tu fuerte. Alguien abusa de tu confianza, no dejes que se aprovechen de ti.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es el momento de asumir nuevos compromisos y de tomar el control orientados hacia los nuevos retos. Debes transmitir claridad en todo lo que haces, no debes dejar lugar a las dudas. No creas en las cosas que te dicen, haz lo que tu corazón te indique. Prestas tu servicio a alguien y eres remunerado satisfactoriamente, te recomendará.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, conocerás a alguien importante. Falta de madurez que puede llevarte a una ruptura o alejamiento de un ser querido. Una persona del pasado vuelve para desequilibrar tu vida, ten cuidado. Te enteras de algo que no esperabas. Programación de importante viaje. Muchas puertas se te abren para tu bienestar.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, vas a tener una premonición, un presentimiento de algo que ha de ocurrir, pendiente con las señales. Sientes que alguien te quiere hacerte una trampa. Di lo que piensas y en que quieres mejorar. Deseas repetir un momento especial con alguien único para ti. Debes expresar tus sentimientos. Piensas en alguien que te agrada.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, evita confrontaciones o peleas por dudas en tu trabajo, puede perjudicarte. Recibirás una visita inesperada, será agradable. Paseo con hijos que disfrutas. La rueda de la fortuna te trae cambios, algunas cosas se alentarán, pero pronto lograrás que mejore. Ten fe y se constante. Reencuentro con amistades de trabajos anteriores.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, por causa de terceras personas, puedes perder la estabilidad. Dinero pendiente por recibir. Trata de ser más astuto. Vas a firmar unos documentos, ordena y revisa antes. Realizas una revisión a tu auto. Tratamiento de estética. Rompes el silencio en el trabajo, cuida lo que dices y como te expresas. Dices algo que te angustia.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, encuentro con amigos muy agradables. Cuidado con una relación con otra persona teniendo a alguien que te acompaña los días y las noches. Cuidado con pagos excesivos de luz o servicios. Alguien te tenderá su mano para apoyarte. Alguien en el trabajo te da la espalda, pero será para bien. Hoy confiaras en un poder superior, la fe te fortalecerá. Resuelves un conflicto sentimental.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, el dinero estará disponible para algo que necesitas. Una persona con quien tuviste una discusión te pide disculpas. Artículo en la prensa que te sorprende. Cuidado con problema gástrico. Recibes el apoyo de una persona que admiras mucho. Una mujer que te trae noticias inesperadas. Deudas por gastos imprevistos.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, debes saber lo que te conviene y lo que no. No descuides a tu pareja, busca la comunicación. El amor lo puede todo. Ten Fe y confianza en ti mismo. No digas todo lo que vas hacer, los hechos hablaran por si solos. Realizarás trabajos paralelos al tuyo para obtener más dinero. Un préstamo que esperabas llega a tus manos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.