Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, resurgimiento, llega una bendición en tu casa. Busca apoyo legal para defender tus derechos, ahora mismo no lo están tomando en cuenta. Tienes un talento natural para construir riqueza, aprovéchalo. No te aísles. Cuidado, alguien cercano puede que te traicione, te sentirás molesto y triste a la vez. Cuidado con el estómago.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no dejes que los terceros interfieran en tus decisiones amorosas, eres tú quien tiene el control de tu vida. Evita cometer grandes errores invirtiendo en negocios que desconoces. Comenzar de cero no es signo de estar derrotado, todo lo contrario, hoy tendrás una nueva oportunidad par a ti. Tomará tiempo tener los resultados que deseas.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, date tiempo para el amor. La autenticidad es un sello que te representa, no intentes copiar modelos de trabajos de otros. Alguien querrá protegerte en este momento vulnerable para ti, deja fluir las cosas. Nada será fácil, pero lo lograrás. Debes tener paciencia con las metas que has planteado, todo tiene su momento.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, tu situación económica se ha visto perjudicada este último año, sin embargo, tendrás una recuperación aún mejor de lo que esperabas. No te estás hidratando lo suficiente. La inestabilidad en tu relación se debe a una persona que ha querido perjudicarlos, mantente alerta. Algo con alergia por medicamentos.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, debes recordar que a veces es mejor dar tu brazo a torcer, no siempre la terquedad te llevará a buen puerto y hay cosas que no se deben hacer. Consigues una vacante para estudiar o trabajar, toda ira bien. Organízate, tienes muchas cosas por hacer y es posible que no puedas acabar el día de hoy. Abre tus ojos al amor. Regula tus emociones.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, los asuntos de hogar te harán descuidar un tanto tus proyectos, separa ambas cosas para que puedan marchar bien. Mimos y condescendencia con quien o necesita. Haz estado ayudando a muchas personas y es hora de recibir tu recompensa. Ten calma. Separa muy bien el ámbito laboral con el personal, hay una línea muy delgada que los separa.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, estarás muy perceptivo, pon atención a tus sueños. Aléjate de las malas noticias erróneas. Crees que has sido generoso con esa persona y que te pague mal es algo que no perdonas. Alianzas estratégicas con una persona que conoce del negocio, será beneficioso para ti. Evita lo reencuentros, mira hacia adelante y vive nuevas experiencias.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, hoy la suerte estará de tu lado y te permitirá lograr todo lo que quieras solo debes proponértelo y las cosas saldrán bien. Hay una persona que tiene muy buenas intenciones contigo y no has querido aceptarla en tu vida. Siempre habrá un buen momento para una buena plática con tus amigos. Evolución en lo económico.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, todo el esfuerzo hecho empezará a rendir frutos, pero no es momento de sentarse, más bien es momento de pensar en lo próximo por hacer. Cambia el modelo de trabajo e innova, servirá de inspiración para ti y quién te rodea. Sentirás que eres capaz de llevarte el mundo por delante, aprovecha esa energía. No ofender a los más queridos y cercanos afectos.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, debes realizar ejercicios por lo menos 20 min al día para cuidar tu salud cardiovascular. No estás haciendo tiempo para ti mismo, te estás olvidando de tu bienestar. La memoria te está fallando debido al estrés que has tenido últimamente. La única forma de alcanzar un objetivo, es no rendirte hasta tenerlo en las manos, recuerda seguir esforzándote.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, puedes arrepentirte de algunas decisiones que has tomado en el ámbito económico. Recuperas la inversión en un negocio. Busca una alternativa para arreglar las cosas, no todo está perdido si aún sienten amor, uno por el otro. Hablan sobre una casa o vivienda. Nuevas amistades. No te des por vencido en el primer intento, sigue luchando.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, te has cerrado en encontrar a la persona que puede encender la llama del amor, date la oportunidad. Las sombras del pasado se apartan y entran en un período de estabilidad. Viaje con tu pareja o socio. Aprende a equilibrar la relación entre tus amigos y tu pareja, estás tornando la relación a una situación tóxica.

