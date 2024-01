¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 20 de enero de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, las cosas que están pasando te tienen preocupado, pero deberás concentrar esa energía para solucionar tus problemas, no pierdas el tiempo en cosas innecesarias. Te ocuparás de una persona mayor que se encuentra delicada de salud, guarda calma y ten Fe. El amor toca nuevamente a tu corazón, sé feliz esta vez.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, esperas una nueva oportunidad en lo laboral. Sale el sol nuevamente en tu camino, deja de ser negativo y comienza a pensar en el porvenir. Ten calma, el tiempo te dirá toda la verdad de las cosas. Amigo que te busca para aclarar un tema relacionado con un trabajo. Controla tus miedos y ve adelante. Deberás aprender a escucha consejos de los demás.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, recibirás una información interesante, analízala y después actúa, puedes lograr una medida inteligente laboral. Surgen tensiones en el terreno del amor que te confundirán y harán detenerte en la situación actual, trata de que no sea todo virtual. Tu brillo profesional se verá opacado, entonces desde ya no permitas que tus pares influencien

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no es un mal día para vos, sin embargo, puedes estar algo desvitalizado, por lo que minimizar esfuerzos será una buena decisión para que todo te rinda más y mejor. Buena etapa para estudiar nuevas técnicas de trabajo. Aunque debas pasar por contratiempos previos, habrá beneficios a largo plazo. Toda persona tiene derecho a tener un pasado.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, propuesta que se consolida y te llena de satisfacción. Lentitud que se supera, todo saldrá bien. No te quedes detenido esperando que todo se dé por sí solo, debes esforzarte más. Controla las emociones, aunque te sientas irritado, toma aire y empieza de nuevo. Sé positivo, pon de tu parte, todo saldrá bien.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, caminos que se abren para un viaje, el trabajo aumenta en estos días, trata de ahorrar. Asistes a un lugar con música, ten cuidado aún no es tiempo de celebrar abiertamente. No permitas equivocarte como en el pasado, ya no puedes repetir lo mismo. Aumento de atractivo, tu autoestima estará fortalecida.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, las recompensas laborales no abundarán, por lo tanto, afírmese en lo que tiene para llegar a eso y asegurar el trabajo. Los beneficios que te proporcionaban estarán por el momento algo restringido, espera con cautela la mejora económica. Por casualidad darás con ciertas facilidades naturales que mantenías sin explotar.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, alguien cercano, te busca y te da buenas noticias acerca de un trabajo. Aprovecha la buena fortuna. Debes alejar de ti las cosas que te molestan, no guardes emociones que pueden hacerte daño. Alegrías y agradecimiento por nuevas amistades a tu lado que te dan la mano. Agotamiento que te pasa la factura, cuida más tu salud.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, es importante que conozcas todos los detalles antes de firmar cualquier cosa para tu propia tranquilidad. Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos. Vete a dar un paseo a paso ligero y luego agarra tu libro favorito cuando regreses.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, puedes captar algunas vibras bastante perturbadoras de un amigo, vecino o pariente. Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo. No hay ninguna razón por la que no puedas hacer ambas cosas. Establece una nueva meta y sigue adelante.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, esta persona podría estar molesta por algo y no comunicar sus sentimientos. Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos. Te favorecen los viajes, actividades al aire libre y el contacto con ejercicios relacionados con otras culturas. Este mes requiere mucha prudencia en el plano laboral y financiero.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no es apropiado tratar de convencer a esta persona para que los comparta contigo ahora. No dudes en pedir apoyo económico si realmente lo necesitas, allegados estarán de tu lado y te aportarán mucho. Trata a tu pareja con respeto. La humillación es algo negativo que hará que ella solo busque alejarse de ti.