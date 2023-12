¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 26 de diciembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, cuentas con la presencia de algunas energías negativas que no te dejarán avanzar. Abre bien tus ojos, cuidado por la posibilidad de sentirte engañado, tu intuición no te engañara. Festejarás el reencuentro de una relación más formal, en la que contarás con un clima emocional que favorecerá al amor.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, vas a aflorar más de tu mundo interior y pasar a ser más ejecutivo, pero con la desventaja de que es un día cambiante e inestable y deberás ser muy mesurado. Por más que estés tensionado por conflictos, harás bien en armarse de paciencia en el amor y así conciliar con tu pareja. Revisión de documentos, conversación con persona de poder.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, más allá de las complicaciones propias de cualquier día o contratiempos, todo fluye bien para vos y lo importante es tu postura optimista y muy equilibrada. Si te irritas por una respuesta sin importancia luego no pretenda que lo que sigue de la relación funcione de maravillas. Debes verificar las cosas que te dicen de palabra, mejor lo que está por escrito.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, un día positivo y agradable, aunque trata de bajar las revoluciones porque hay tendencia a nerviosismo, estrés y eso atentar de algún modo contra tu bienestar. Sabrás poner la calma allí donde las turbulencias gobiernan tu pareja. Hay una poderosa influencia positiva. Te sentirás fastidiado y aburrido, has alguna actividad que te relajes y distraigas.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tendrás problemas para cobrar un dinero que te deben. Es importante que comuniques tus ideas. No te dejes arrastrar por la nostalgia y aférrate al presente como si fuera lo único que existe. Tu familia sabrá en que momento apoyarte o aconsejarte. Recuerda que la alimentación puede aportarte bienestar emocional.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, recuerda que todo inicio es difícil, pero tu creatividad y optimismo harán que salgas adelante. Tu familia te pide que no grites, puedes controlarte ya que ellos no tienen la culpa de que tus cosas no te salgan como quieres. El amor te dará muchas alegrías y felicidad. Celebración a la distancia por el cumpleaños de una familiar y tratarás de hacerla sentir bien.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, presta atención a tu área financiera, trata de moderar expectativas y ser prudente en tus planes y proyectos, pero puedes acomodarla de mejor forma. Reavivarás el amor desde un punto de vista más sutil, no dudes volver a tocar la puerta por diferencias innecesarias. Tienes la voluntad de decidir, decir sí o no cuando lo creas conveniente, que nadie te manipule.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, aun estando menos reactivo, sí estás sensible y eso se notará. Mantén en lo posible un cable a tierra y todo terminará resultándote muchísimo más sencillo hoy. Tus inhibiciones desaparecerán y te mostrarás tal cual eres, deseoso de complacer afectivamente a tu relación. Te sentirás optimista al renacer nuevamente con esta oportunidad única que la vida te da.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, movilidad, viajes, contactos con el exterior están bien, pero con cierta inestabilidad. Todavía no estás a full en materia de salud y vitalidad, sé cauto. Querrás conectarte más con tu círculo de amistades, dejando un poco de lado los reclamos que te hace tu pareja. Condúcete con cuidado y con calma, enmienda tus errores con acciones positivas, se feliz.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, mientras logres alejar pensamientos tristes, añoranzas, recuerdos dolorosos, será ideal; si no, estarás disminuyendo tu capacidad de acción y de decisión. En la relación, te concederán todo cuanto deseas, solo tendrás que hacerlo saber de una vez por todas para enfrentarte. Persona que te declara su amor sin condiciones. Lo que des de corazón será bien recibido.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, recibirás el justo reconocimiento por lo mucho y bueno que has hecho en tu trabajo; adelante en todo lo que emprendas. El cosmos te ayudará a que los vínculos demostrados te favorezcan en los emprendimientos financieros ya gestados. Disfrute en sitio campestre o de mar. Prepárate para un cambio. Los solteros vivirán una experiencia religiosa.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, este es un buen momento para obtener las adquisiciones que quieres y deseas, solo tendrás que proponértelo. Algunas cualidades te harán progresar económicamente, pero que la ambición por el poder no te ciegue; si no, serás materialista. Un familiar de lejos te sorprende. Los amigos, que tan importantes son para ti, pueden ser fuente de tensiones.

