¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 28 de diciembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, excelente si deseas salir de los oscuros nubarrones de la economía a los que venís subsistiendo. Opta por poner punto final. La excesiva tensión podría provocarte contracturas; será recomendable que hagas ejercicios diariamente para evitarlas. Experimentarás equilibrio emocional. Sentirás que estas en proceso de evolución.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, saldrás de noche con la familia con celebraciones y alegrías. Comenzarás por fin estudios, debes prepararte. Te haces un examen médico. Enfrentarás a un grupo de personas. Caminos abiertos en lo laboral. Estarás con mucha angustia, relájate y disfruta del momento. Amistades que necesitan de ti, te harán cambar tus planes de esta noche.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, en este período, tu ámbito laboral te resultará insostenible; trata de distraerte con actividades gratas a tu espíritu. De cualquier forma, no descuide su forma de gastar no será buen momento para apurar tiempos de enfoque económico. Debes verificar las cosas que te dicen de palabra, mejor lo que está por escrito. Disgusto con familiar por palabras hirientes.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, afronta algunas piedras de tu camino económico, solo será un obstáculo pasajero que te tiene de mal humor. Algunos desentendimientos podrían afectar tu sistema nervioso, pero lograrás hallarles la solución a todas las eventualidades. El amor está vivo, sientes ese deseo inmenso de demostrar lo que sietes. Da amor a quien te haga feliz.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, revisarás cuánto dinero tienes y haces una inversión. Confía más en tu intuición y tendrás el éxito económico asegurado; los resultados de los manejos que hagas serán buenos. Busca en lo espiritual el refugio que necesitas para encontrar tu yo interior y lograr la paz que necesitas. Haciendo algo de deporte puedes descargar tensiones.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, en el correr del día no te será favorable hacer manejos que impliquen negocios nuevos en tu puerta, deberás ser precavido. Alguien se cruzará en tu camino y te propondrá una relación inescrupulosa. Ve el lado sexual por lo seguro. Podrás capitalizar los beneficios de estos aspectos zodiacales si no te dejas confundir por obstáculos significativos.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, este es un buen momento para obtener las adquisiciones que quieres y deseas, solo tendrás que proponértelo. Estarás vital y habilidoso; te sentirás tranquilo para actuar energético y canalizar la fuerza interior que te invade. Estate atento a tu alimentación y resguarda tu salud. Alguien cercano que necesita de tu apoyo, dale tu mano como siempre has sabido hacerlo.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te invitan a una fiesta, debes cuidarte aún no ha terminado los tiempos difíciles con la enfermedad. Acuérdate que a veces es mejor pensar con la cabeza que con el corazón. Concéntrate en lo bien que te hace poder administrar tu dinero eficientemente, ya que contarás con tu poder analítico. Recibirás una bendición.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, si bien eres meticuloso y cuidadoso en el seguimiento de tus hábitos alimenticios, hay cosas que podrían tentarte a excesos. Si insistís en tus cambios lograrás lo que te propones en el ámbito económico, pero no dejes pasar este momento. Algunos comportamientos puede que comprometan tu sistema nervioso o hacer que tus defensas disminuyan.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, apelarás a meticulosas estrategias económicas, lo que te proporcionará el éxito en tu emprendimiento. Lo ideal será reservar tiempo para pasar unas horas por día en contacto con la naturaleza y cerca del mar. Por unos días te verás afectado de manera contundente y se provocarán posibles pérdidas en lo económico; no te asustes.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, una obsesión por síntomas sin motivos te traerá más enfermedades sin sentido. Sé más cuidadoso en tu salud. Presta mucha atención a tus gastos y medite a la hora de salir de compras o pagarás las consecuencias de un mal presupuesto. Recuperarás tu impulso vital y comenzarás un nuevo emprendimiento físico. Tu inteligencia y lucidez estarán de moda.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no le temas a las situaciones desconocidas en el área económica; por el contrario, quizás hallarás que algo nuevo te aporte. No te disperses y trata de controlar tus nervios. El efecto de tu impulso no es favorable porque estarás muy ansioso. Las situaciones que enfrentarás en el tema financiero te resultarán francamente intolerables, atravesarás por obstáculos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.