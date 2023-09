¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este lunes 4 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, si te sientes cargado de energía negativa, deberás realizarte un baño energético para limpiarte, hierve la planta de hierbabuena y úsala como enjuague, te sentirás mejor. Debes resolver temas pendientes, prepárate mentalmente para ello. No importan los tropiezos que tengas, tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, hasta las cosas más simples llegan a tu corazón, estarás melancólico, recordaras situaciones del pasado, recuerdos que se hacen presente al mirar fotos que hace tiempo no veías. Pedirás ayuda a la persona que tienes a tu lado, puedes confiar plenamente. Te encuentras ante el inicio de algo nuevo que tiene buenas perspectivas de futuro.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, pensarás, meditarás y reflexionaras con tranquilidad, en tu soledad, acerca de tu y encontrarás la salida adecuada oportuna. Y si estás solo, ha llegado el momento de iniciar una relación que parece ser prometedora. Recibirás una gran noticia. Te separas de personas que no coinciden contigo y que solo te han traído dificultades.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, sé consciente de quién eres y de lo que eres capaz de hacer cuando quieres lograr tus objetivos, valórate. No permitas que te deprimas con pensamientos oscuros o pesimistas. En tu camino aparecerán buenas y valiosas propuestas de trabajo que no debes de rechazar de ninguna manera. Verás con claridad todo lo relacionado con el amor.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, la mano poderosa de Dios guiará tu destino y pondrá a personas en tu camino para apoyarte. Debes analizar lo que vas hacer y no cuentes tus cosas antes de que se cumplan, no que te quejes después si no sale bien. No te sientas triste, levanta esos ánimos, comunícate con esas personas que extrañas, y si ya partieron haz una oración.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, los proyectos que tienes en mente los concretarás con mucho éxito, pero debes buscar asesoramiento de gente con más experiencia para evitar algunos retrasos. Por momentos piensas en irte de tu trabajo y por momentos en quedarte, esa indecisión hace que te estanques, agradece por el trabajo que tienes.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te sentirás solo e incomprendido, paciencia, es un mal momento que pasará y volverás a sentirte querido. Deberás escuchar a un hombre con cultura e inteligencia porque su palabra te traerá luces. Vences obstáculos gracias a la ayuda de una persona importante. Aunque todo este nublado, siempre encontrarás una manera de brillar.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, se abren nuevos caminos para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante. Este es el inicio de una etapa positiva para ti y para los tuyos. Bastante inestable e incluso difícil para situaciones e interacción del plano vincular ya sea tu pareja o personas con quienes te unen intereses o un fin común. A pesar de cierta inarmonía es excelente lo vincular.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, si tu estás bien los que te rodean también estarán bien y felices. Pide concejos de quien tenga más experiencia que tú y toma una decisión acertada. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad. De mañana hay movilidad financiera, luego tendrás un día agitado, pero mayormente rendidor y agradable.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no te dejes enredar por otros en un problema que no te pertenece en lo absoluto, cada quien que se haga responsable de sus cosas. Te caracterizas por ser optimista, tu alegría contagia a cualquiera. Dirige bien tus esfuerzos para tener éxito, tienes mucho a tu favor. Solo no embistas ni fuerces acontecimientos y verás que todo va fluyendo de la mejor forma.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, documentos que se resuelve. Distanciamiento con la pareja porque cada uno tiene cosas que realizar por separado, recuerda el amor lo puede todo. Solución de problema familiar. Será un día algo ocupado y movido, pero no dejes de tomarte un tiempo necesario para reponer tu energía y preservar la vitalidad. No es apto para la interacción.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, te caracterizas por ser entusiasta y emprendedor, surgirán nuevas ideas interesantes, toma las cosas con calma, no todo lo podrás realizar de manera inmediata. Comienzas a comprender cómo funciona el karma y a entender también que hay fuerzas fuera de tu control, utilízalas a tu favor. Tus amistades valoran tu lealtad y te lo hacen saber. Sigue adelante.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

