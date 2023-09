¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 7 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, un dinero inesperado llegará a ti, inviértelo en los proyectos que tienes, te irá muy bien y te dará tranquilidad económica. Aire libre, buena comida será una forma más simpática de darle un buen descanso al estrés diario al que estás expuesto. Necesitas tiempo para tomar una decisión importante, pero tus apegos retrasan tu avance.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no debes confiar a nadie tus asuntos privados, porque personas envidiosas podrían obstaculizar tu felicidad. La gran superación que le pondrá a tu relación para que todo sea armonioso y brillante, tendrá su debido eco, espera respuestas pronto. Recibirás el apoyo de un amigo para un problema económico. Trabajo en equipo fortalecerá tu trabajo.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, la respuesta que esperabas no será positiva, pero no te desanimes, empieza con un nuevo proyecto y esta vez los resultados compensarán tu esfuerzo. Día de tensiones y ofensas involuntarias, trata de calmarte y no respondas, la crisis pasará. Estarás con energías de emprender nuevos desafíos en el amor.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, hoy podrás resolver asuntos pendientes que te estaban causando mucha preocupación, y al fin podrás tener tranquilidad. Los astros estarán lejos de favorecerte en hacer cambios en tu vida de pareja, corresponde que seas cauto con lo que decidas. Necesidad de arreglar unos papeles que has estado postergando. Al final del día te sentirás mejor.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, emocionalmente estás confundido, escucha los consejos de alguien mayor que se preocupa por tu situación. Sentirás que has tocado el cielo con las manos, pero no confundas lo que es amor con enamoramiento, debes definir tu conducta actual. De un momento a otro te propondrán un negocio, debes analizarlo bien si te conviene.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, es más que probable que hoy te veas obligado a bajar un cambio, ir paso a paso, razonar y no actuar por impulso. Todo eso marcará una gran diferencia. Sentirás la necesidad de conversar con alguien que te ayude a entender muchas cosas que para ti no tienen sentido, busca a un amigo que te aconseje.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, si bien es muy posible que sigas priorizando asuntos relacionados con tu casa, bienes, legados, no te resultará tan fluido y deberías delegarlos a alguien de confianza. Cree en ti mismo y no te dejes llevar por la ira o impotencia. Piensa que si pisas el suelo firme resistirás toda tempestad que estés atravesando. Reaccionarás en contra de la apatía de los demás.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, hoy no hay estabilidad ni demasiada felicidad o armonía en tu ámbito afectivo en general. Sí estás a full con tu creatividad, así que trata de encauzarla bien. Te están haciendo una doble jugada, mira bien quien es, traición en tu puerta. Trata de calmarte, porque podrías decir cosas desatinadas que molestarían a tu pareja.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hoy habrá atenuantes que harán que todo se deslice mucho mejor en lo vincular, pero persisten algunos puntos de tensión o dificultades. Solo sé más paciente. Escucha, confía y aprende, no siempre tú tienes la razón, así avanzaras y te fortalecerás. Abre tu corazón. Hoy ten cuidado antes de actuar. Si no lo tomas con calma tienes la posibilidad de caer.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, sensible, inestable y volátil. Es posible que interactuar contigo hoy no sea tarea fácil, ni siquiera para vos mismo. Respira profundo e intenta razonar. Concéntrate en lo que quieres, planifica estrategias para que todas esas ideas se den, prioriza que puedes hacer primero. Se constante y no te decaigas. Alguien te pedirá perdón.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, algo que dabas por hecho se truncará, si lo tomas como un aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores podrás recuperarte pronto de este contratiempo. Tendrás contacto con una persona para ver el tema de una vivienda. Realiza actividades al aire libre. Necesitarás recuperarte emocionalmente, ponle fuerzas y lo lograrás.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, debes estar atento y aprovecharla. La suerte está de tu lado. Todo está a tu favor y puedes contar con un cambio favorable en tu vida. Sé especialmente selectivo sobre en dónde pondrás esfuerzo y energía para lograr tus cometidos. Aún no es momento de forzar acontecimientos, sé más paciente. No te arrepientas de lo que hiciste.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

